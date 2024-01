Nudili se během covidu, tak odstartovali zážitkové malování. Loni jím prošlo přes sedm tisíc lidí

Uložit 0

Žádný z nich prý neumí malovat. A přesto se v jednu chvíli rozhodli, že rozjedou podnikání právě v této oblasti. Tři studenti – Polina Burková, Jaroslav Kevin Peterka a Egor Nefedov – odstartovali takzvané zážitkové malování, tedy setkání, během kterých lidé malují, ale má to být jen součást příjemného večera či třeba odpoledne. Účastníci z akce odcházejí nejen se svým dílem, ale především právě se zážitkem. Začali v době, kdy se Česko ocitlo na vrcholu opatření proti covidu a lidé se nemohli setkávat, přesto se jejich ArtMoment stal zavedenou značkou, jejímiž akcemi prošlo jen loni víc než 7,5 tisíce lidí.

To ArtMomentu zajistilo obrat dosahující 16,1 milionu korun. Celkově si projekt za dobu své existence vyzkoušelo přes deset tisíc jednotlivců. A když pro ně autoři vymyslí novinky, opakovaně se prý vracejí. Takže z malování akrylem u sklenky bublinek se postupem času stalo vytváření obrazů spojené s degustací nebo třeba dílo namalované pomocí kávy (a šálek espressa k tomu).

Ať už je dílo jakékoliv, vždy vzniká ve specifickém prostředí. „To je velmi důležité,“ zmiňuje Polina Burková. ArtMoment je aktivní ve čtyřech městech v Česku a v nich v 15 podnicích, kterými jsou restaurace, kavárny i bistra. Vždy jde přitom o moderně zařízená místa, protože prostředí je významnou součástí zážitku. „Chceme ho poskytovat komplexní. Že lidi stráví večer v hezkém prostředí. Dají si skvělý drink. A budou v centru pozornosti,“ doplňuje Jaroslav Kevin Peterka.

Zakladatelé ArtMomentu se potkali při studiích na VŠE a během nich také nápad odstartovali. To bylo v létě 2020, v době „euforie mezi lockdowny,“ jak ji zpětně hodnotí Nefedov, poslední z trojice zakladatelů.

Kurzy ArtMoment mají být hlavně zážitkové

Na začátku si vyslechli rady a návody od Peterkovy sestřenice, která studovala výtvarnou výchovu. Nechali se jí vést, nakoupili štětce, barvy a plátna a svolali první zkušební lekci pro přátele a rodinu. A když chvíli na to vypustili do světa informace o prvním kurzu, začali se jim lidé rychle hlásit. „Měli jsme naplněných několik termínů. Vypadalo to, že to půjde dobře,“ říká Nefedov.

S tím, jak se vrátily lockdowny, ale uspořádat setkání nešlo. Tým tak zkusil několik online kurzů, ale ty nefungovaly. „Došlo nám, že je to o zážitku, a ne o tom, že by se někdo učil malovat. A to definovalo, jak jsme k projektu dál přistupovali,“ dodává Nefedov. ArtMoment svým hostům totiž prodává především emoce.

S postupem času se z kurzů pro 12 lidí třikrát za měsíc staly větší akce, kam chodí v některých případech až 40 lidí, vybrat si přitom můžou z několika termínů do týdne, někdy i víckrát denně. Z Prahy se setkání rozrostla i do Plzně, Brna a Ostravy, byť právě hlavní město je pro tržby stále nejzásadnější. Ke svému projektu zakladatelé přistupují se startupovým nadšením a prošli i Startupovou akademií CzechCrunche.

Navíc se ukázalo, že zážitkové malování je zajímavé i pro firmy jako teambuildingová aktivita. ArtMoment už si vyzkoušeli klienti jako Coca-cola, Česká spořitelna, Vodafone, Raiffeisenbank, McKinsey či třeba DHL. Projekt má za sebou na sto firemních kurzů. Loni jakýchkoliv setkání uspořádal 500, což je obrovský přídavek k tomu, že za existenci ArtMomentu jich dohromady proběhlo na 800.

Teď je řada na nové koncepty. Zatím společnost přidala zážitkové malování rodičů s dětmi. Někteří se už teď na kurzech někdy objevovali, ale specifický event pro ně ArtMoment zatím neměl. Velkým cílem je odrazit se z Česka do Evropy, tedy do velkých měst v ní. „Je to další logický krok,“ říká jednoduše Nefedov. Dosud ArtMoment fungoval bez externí investice, zakladatelé ale vědí, že pokud se plány mají rozběhnout, zajistit je bude možné především finanční injekcí.

Firma se dostala do provozního zisku už v předchozích letech, když hlásila tržby v hodnotách statisíců měsíčně. Loni to bylo trochu jinak a chvíli byla v minusu, to ale nakonec zažehnala. Čísla každopádně jsou proti předchozím rokům odlišná: víc se rozšiřoval tým, který teď tvoří na 56 lidí, z toho asi 40 externích lektorů.

„Zjistili jsme, jak je administrativa pro takto malou firmu finančně náročná a jak je těžké, aby to zvládla uplatit,“ vysvětluje Nefedov. Finančně i marketingově náročné jsou prý nové pobočky i koncepty. Ale hosté, jak zakladatelé lidi přicházející na jednotlivé události označují, se začali víc vracet. Nové zážitky totiž táhnou. I nové prostory – někteří totiž chodí místa během večera podrobně „okouknout“.