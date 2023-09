O dostavbě Vítězného náměstí je rozhodnuto. Praha tu získá své největší multifunkční centrum

Před sto lety tu architekt Antonín Engel navrhl celistvé náměstí ohraničené čtyřmi celky. Jeden z nich se na Vítězném náměstí v Praze nikdy nedokončil. Po sto letech ho doplní holandsko-český tým, který zvítězil v mezinárodní architektonické soutěži na dostavbu takzvaného čtvrtého kvadrantu.

Až doteď tu bylo parkoviště a také místo pro pořádání farmářských trhů, to se nejpozději na přelomu let 2028 a 2029 změní. Kulaťák doplní multifunkční centrum. Urbanistický koncept nyní dokončí studia Benthem Crouwel Architects a Opočenský Valouch architekti.

Investorem je společnost Fourth Quadrant, za kterou stojí Sekyra Group, Penta a Kaprain. Dohromady by mělo jít o sto tisíc metrů čtverečních, na kterých se potká občanská vybavenost, byty a kanceláře. Součástí by ale mělo být také nové kulturní centrum Prahy 6, které bude mít rozlohu tři tisíce metrů čtverečních. Složené bude ze dvou sálů pro více než tisíc diváků a bude tu také komunitní prostor a kavárna.

Foto: Fourth Quadrant Nové multifunkční centrum bude největší v Praze

Součástí centra by ale měla být také Vysoká škola chemicko-technologická (VŠCHT). Ta tu plánuje svoje učebny a také místo pro studenty, kromě toho má však v plánu postavit vlastní minipivovar. Škola tu vlastní část pozemku, část patří i hlavnímu městu. „Velmi nutně potřebujeme nové prostory pro studenty i zaměstnance, protože ty současné neodpovídají podmínkám jednadvacátého století. Dostavba by mohla přinést propojení kampusu s městskou částí. A máme také náš malý výzkumný pivovar, který bychom rádi transformovali do něčeho, co bude viditelné i pro veřejnost,“ uvedl rektor VŠCHT Pavel Matějka.

Holandsko-český tým do projektu navrhl také nové náměstí, polosoukromou zahradu ve vnitrobloku nebo obchodní parter s průchody a dalšími malými náměstíčky. První podzemní podlaží nového centra je pak napojené na vestibul metra A, obchody, tržnici, zmíněné kulturní centrum, kancelářskou budovu a budovu univerzity.

„Náš návrh akcentuje a využívá potenciál smíšené zástavby, která formuje demokratickou architekturu, a také rozmanitého programu funkcí, typologie budov a veřejného prostoru. Městského mobiliáře, který nabízí pro každého něco. Hledáme takové řešení, které by přispělo k vyváženému ekonomickému, kulturnímu a sociálnímu životu celé komunity a bylo zároveň funkční a estetické,“ popsali svůj návrh vítězní architekti.

Soutěž pořádala společnost Fourth Quadrant, podílela se na ní ale právě také VŠCHT, hlavní město, pražský Institut plánování a rozvoje a městská část Praha 6. „Nové multifunkční centrum bude co do rozlohy největším v Praze, jsme rádi, že jeho podoba vzešla z architektonické soutěže,“ uvedl výkonný ředitel Sekyra Group Leoš Anderle. Dohromady se do tendru přihlásilo 44 týmů z celého světa, porota je pak zúžila na pět nejlepších. Ty mohla komentovat rovněž veřejnost.

„Kompozice budov vytváří velmi atraktivní sled vzájemně propojených, rozmanitých veřejných a poloveřejných prostranství. Návrh vytváří velmi prostupnou zástavbu, zajišťuje dobré propojení budov a ulic se zastávkami veřejné dopravy a nabízí adekvátní cyklistickou infrastrukturu,“ ocenila na vítězném návrhu mimo jiné porota.

Foto: Fourth Quadrant Vítězný návrh je dílem holandsko-českého týmu

Dostavbu Kulaťáku podle Engelova návrhu překazila válka. Plánů na dokončení náměstí bylo mnoho, nikdy se už ale prostor v Dejvicích nezaplnil. Architekti nyní budou muset navázat na jeho rukopis, se kterým se věhlasný český urbanista inspiroval v Paříži. Vítězné náměstí mělo být jako pařížské bulváry a odrážet zdejší velká náměstí. „Historie Vítězného náměstí je úzce spjata se vznikem samostatného Československa. Neoklasicistní architektura a velkolepé urbanistické rozvržení symbolizují význam demokratických hodnot. Tyto hodnoty jsou i v dnešní době velmi důležité a silné,“ líčí vítězní architekti.

Kromě dostavby čtvrtého kvadrantu by mělo dojít rovněž k přestavbě samotného náměstí. I na jeho novou podobu byla vypsána architektonická soutěž, kterou vyhrálo studio Pavla Hniličky. Ten navrhl nové uspořádání tramvají, které by měly Kulaťák objíždět po jeho obvodu, nikoli projíždět středem. Uprostřed by tak měl vzniknout veřejný prostor.