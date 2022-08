O krok blíž k očkování proti borelióze. Nová vakcína funguje a vstupuje do důležité testovací fáze

Počet případů klíšťové encefalitidy a lymeské boreliózy v Česku roste. V naší kotlině jsou na tom nejhůře jižní Čechy, kde se letos oproti loňskému roku počet případů druhého zmíněného onemocnění zdvojnásobil. Jediná ochrana proti lymeské borelióze přitom není zrovna ideální – nechodit do přírody. Mohlo by se ale blýsknout na lepší časy. Farmaceutické společnosti Pfizer a Valneva totiž zahájily třetí fázi klinické studie vakcíny, která by jako jediná mohla před zrádnou nemocí ochránit.

Podle údajů hygienických stanic u nás lymeskou boreliózu přenáší přibližně deset procent klíšťat. Současná léčba probíhá pomocí antibiotik, avšak v některých případech se mohou nepříjemné symptomy jako bolest hlavy, únava a malátnost projevovat i několik měsíců po ukončení léčby. Vakcína by se tak mohla stát důležitým preventivním opatřením proti obávané nemoci.

Třetí fáze klinické studie znamená, že vakcína už má za sebou úspěšné testování na lidech. V tomto případě jde o vakcínu VLA15, která byla v předchozích fázích testována na zdravých dospělých i dětech – v obou případech se prokázala její silná schopnost vyvolat kýženou imunitní odpověď organismu, jakož i bezpečnost a dobrá snášenlivost.

Nadcházející klinické studie se zúčastní 6000 dobrovolníků starších pěti let, kteří pocházejí z oblastí, kde je lymeská borelióza endemická, tedy například z Finska, Německa, Polska, Švédska a ze Spojených států. Pokud se prokáže, že je vakcína bezpečná a proti onemocnění efektivně chrání, bude se moci uvést do lékařské praxe a nastane období poslední testovací fáze, během které se zkoumají její účinky napříč očkovanou populací.

Foto: Depositphotos Očkování vakcínou VLA15 by bylo rozprostřené do tří dávek a boosteru

„S tím, jak výskyt lymeské boreliózy globálně roste, je nová možnost ochrany důležitější než kdy dřív. Doufáme, že data, která z klinické studie získáme, potvrdí dosavadní pozitivní výsledky vakcíny VLA15. Těšíme se na spolupráci s výzkumnými ústavy ve Spojených státech i v Evropě,“ říká viceprezidentka společnosti Pfizer Annaliesa Anderson, která je zároveň vedoucí oddělení výzkumu a vývoje ve společnosti Pfizer.

Vakcína VLA15 je rozdělena do tří dávek, po kterých následuje ještě takzvaný booster, tedy dávka posilovací. Klinická studie bude randomizovaná, což znamená, že polovina dobrovolníků dostane první tři dávky v podobě placeba a u druhé poloviny nahradí placebo posilovací dávku.

Účinek vakcíny spočívá v tom, že se zaměřuje na protein na povrchu bakterie Borrelia burgdorferi, která lymeskou boreliózu způsobuje. Zablokováním proteinů brání tomu, aby bakterie „přeskočila“ z klíštěte na člověka. Vakcína tímto způsobem může ochránit proti šesti druhům proteinů, které se vyskytují u bakterií v Severní Americe a Evropě.

V případě, že třetí fáze klinické studie vakcíny bude probíhat dobře, společnosti Pfizer a Valneva by rády zažádaly o její schválení americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) v roce 2025. Na naší straně oceánu má povolování nových očkovacích látek pod palcem Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA).