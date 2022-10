O krok dál od online supermarketu a blíž nákupní galerii. Košík zařazuje do nabídky produkty Tchibo

Pro některé je to jméno už víc než ekvivalentem značky kávy spíše zástupcem oblečení nebo doplňků do domácnosti. Tchibo je sice jedním z největších výrobců povzbuzujícího nápoje na světě a jeho významným prodejcem, ale taky velkým obchodníkem s oblečením, spodním prádlem nebo doplňky do domácnosti. Teď se spojuje s online supermarketem Košík.cz.

Je to poprvé, kdy se nabídka firmy objeví mimo její vlastní prodejny a e-shop, a to i v mezinárodním měřítku, zdůrazňuje firma. Ta každý týden obměňuje svou nabídku a na Košíku budou k dispozici desítky produktů z každé kolekce.

„Chceme, aby se z Košíku stal nejdostupnější způsob pro běžné nákupy domácností v Česku. A to znamená rozšiřovat náš sortiment o značky, kterým zákazníci dlouhodobě věří,” říká Ivan Utěšil, CEO Košík.cz. Generální ředitel místního zastoupení Tchibo Jan Suchánek k tomu dodává, že firma chce lidem vyjít vstříc i tím, jak vlastně můžou produkty získat.

Tchibo provozuje vlastní prodejny, koutky v obchodech i svůj e-shop. Nové zákazníky ale už firma chtěla najít třeba i takzvanými pop-up story, kdy na dva nebo tři měsíce otevřela dočasné obchody v lokalitách, kam dřív nedosáhla, aby tam nabídla starší kolekce za výhodnější ceny. Loni firma zmiňovala, že má v tuzemsku roční obrat přes tři miliardy korun. Podle obchodního rejstříku přitom za nepotravinové zboží utržila téměř tolik, co za kávu.

Na Košíku je teď možné objednat jak módu, tak sportovní a fitness outfity či bytové doplňky, od ložního prádla až po potřeby pro domácnost. Ceny jsou stejné jako v obchodech či e-shopech Tchibo. K tomu online obchod umožňuje vrátit nebo vyměnit třeba špatnou velikost oblečení ve chvíli, kdy poslíček přijede s příštím nákupem.

Košík vykračuje mimo nabídku jídla už dlouho. A v době, kdy se někteří lidé začali otáčet k online prodejcům jako k jediné možné variantě, tak činí ještě o něco výrazněji. Obchod už loni například začal prodávat produkty Marks & Spencer, což kromě oblečení zahrnuje i kosmetiku. Ta se podle vyjádření firmy v tuzemském online prodeji do té doby neobjevovala.

Podobně jde v Košíku koupit nabídku Kauflandu, tedy jeho privátních značek, ale i brand Alnatura jinak dostupný v některých drogeriích nebo obchodech zdravé výživy, či Delmart, který nabízí potraviny ze zahraničí. Jiný online obchod Rohlík zase nechá své zákazníky vybírat z nabídky lékáren Benu. I když je doveze s nákupem objednaných potravin, v tomto případě nakupující přesměrovává na online stránky obchodníka. Objednat tu jde mimo jiné i zboží od prodejců nábytku a doplňků do domácnosti Butlers nebo Bonami.