O stovky procent nahoru a pak zase dolů. Drobní investoři si opět pohráli s akciemi na Wall Street

Pamatujete na nedávnou mánii kolem akcií společnosti GameStop? Začátkem roku rozpoutal šílenství na burze na první pohled nevinný akciový titul potápějícího se amerického prodejce her na fyzických nosičích, protože upoutal pozornost obří skupiny menších investorů, kteří se rozhodli vytáhnout do boje se zavedenými hráči na Wall Street. Teď se na burze podobné dění opakovalo znovu, když si drobní investoři vyhlédli americký řetězec prodávající domácí zboží a vyhnali jeho akcie vzhůru.

Tento fenomén se začal označovat jako meme stocks. Jedná se akcie, které si díky sociálním médiím a internetovým fórům získávají oblibu mezi drobnými investory a jejich hodnota je nakrátko vyhnána do závratných výšin. Co se teď na burze stalo s akciemi Bed Bath & Beyond a co to vlastně znamená? O tom ve svém komentář pro CzechCrunch píše Michael Kopta, člen vedení české a slovenské pobočky brokerské společnosti XTB.

***

První „meme stock mánie“ vypukla v loňském roce okolo akcií rozporuplných amerických byznysů GME (GameStop), AMC (AMC Entertainment Holdings, Inc) a BB (BlackBerry Limited). Tehdy se skupina drobných investorů – přesněji řečeno spekulantů – dohodla prostřednictvím fóra na Redditu v subredditu (místnosti) r/wallstreetbets, že najdou nejvíce shortované akcie a začnou je hromadně nakupovat.

Zajímavé to bylo zejména proto, že šlo opravdu o drobné retailové investory, jejichž síla spočívala v tom, že se dokázali ve velkém počtu zorganizovat a začít nakupovat danou akcii. Akcie jimi nakupovaných firem měly společnou hlavně jednu věc – vysoký short interest. To v praxi znamená, že mnoho akcií těchto společností bylo zapůjčeno ke spekulaci na pokles (shortování).

Vysoká hodnota short interestu ale také znamená, že když se najde dostatečná hybná síla, která vyžene akcii vzhůru, tak může tento pohyb začít postupně vypínat spekulativní short pozice, což dodá ještě větší momentum růstu ceny akcie. V takovém případě dojde k „short squeeze“ (zmáčknutí shortařů, tedy spekulantů na pokles).

Skupina běžných lidí se tedy spojila proti velkým institucím, které z drtivé většiny stály za vysokým short interestem (většinou se jednalo o velké fondy). A v tomto případě David vyhrál nad Goliášem – shortující fondy byly skutečně poraženy. V tu dobu se začalo mluvit o jakési demokratizaci obchodování, kdy dokážou i běžní lidé porazit velké instituce, pokud se dohodnou ve velkém množství a vytrvají.

Tehdy se to drobným spekulantům podařilo i díky tomu, že výše uvedené firmy, jejichž akcie se dostaly do této „meme stock mánie“, byly malé (měly nízkou tržní kapitalizaci), a tudíž na vyvolání růstu ceny jejich akcií stačilo méně kapitálu. S akciemi firem, jako je například Apple, by to bylo mnohonásobně těžší.

Foto: Google Finance Vývoj akcií Bed Bath & Beyond za poslední měsíc

Dalším důležitým faktorem byla skutečnost, že lidé měli k podobným účelům dostatek kapitálu, a to díky různým vládním podporám (zejména v souvislosti s covidovou krizí). V neposlední řadě pak hrál svou roli také čas, kterého měli lidé v době covidových opatření mnoho.

Možná ještě více neuvěřitelné však je, že se nyní celý příběh opakuje. Zdá se, že se v nedávné době do hledáčku této skupiny dostala společnost Bed Bath & Beyond, která se obchoduje pod tickerem BBBY. Akcie této firmy od konce minulého měsíce vzrostly z úrovně kolem 5 dolarů na zhruba 30 dolarů a následně klesly na přibližně 10 dolarů. Bavíme se tedy o prudkém nárůstu o zhruba 500 až 600 procent a následném propadu téměř o třetinu.

Modus operandi je v tomto případě podobný jako u předchozích „meme stocks“. Firma není finančně poslední roky úspěšná, i když se tváří, že podniká kroky, aby tento trend změnila. To přitáhne velké instituce, aby jejich akcie shortovaly – BBBY mělo short interest kolem 50 procent. To znamená, že polovina všech akcií, které společnost vydala, byla využívána ke spekulaci na pokles. Jak už jsme zmiňovali, takový short interest představuje slušný potenciál růstu, pokud se spekulantům pomocí nákupů podaří nabrat momentum a provést short squeeze.

O zájmu ze strany retailových investorů a spekulantů zrealizovat výše uvedený short squeeze scénář, který by vyhnal cenu akcie do výšin, svědčí také fakt, že se BBBY diskutovalo i na výše zmíněném redditovém fóru. Některé týdny byla tato firma na r/wallstreetbets zmiňována pětkrát více než GameStop. Podobnost spočívá i v tom, že ještě na jaře koupil akcie BBBY i aktivistický investor Ryan Cohen, který realizoval v rámci GME několik změn ve firmě.

Obě akcie byly také velmi levné (nominální cena byla nízká a tržní kapitalizace jakbysmet) a přitáhly mediální pozornost, což ještě více zvýšilo zájem o jejich nákup mezi retailem. Medializováno bylo také mnoho příběhů o tom, jak běžní lidé zhodnotili peníze o stovky či tisíce procent za krátkou dobu – většinou díky riskantním opčním spekulacím s napákovaným kapitálem. Samozřejmě zde byla a stále je celá řada případů, kdy lidé velké peníze na této „meme stock mánii“ prodělali.

Je zde opravdu mnoho podobných znaků mezi BBBY a GME či AMC, což lidem dává pocit, že se tento scénář zopakuje. Akcie tak začali retailoví investoři opět kupovat a podařilo se jim nabrat potřebné momentum, aby poslali cenu akcií BBBY směrem vzhůru – a situace se tedy skutečně začala opakovat.

Zajímavé také je, že souběžně začaly znovu růst i ostatní meme akcie jako GME či AMC. Akcie BBBY však už od hodnoty 30 dolarů stihla zkorigovat o zhruba dvě třetiny – důvodem významného poklesu bylo i to, že se objevila informace, že Cohen prodal akcie této firmy. Pravděpodobně tedy už nevěří v další podobný růst.

Vedení firmy avizuje různé změny, které by jí měly pomoci dostat se ze ztrát. BBBY se také podařilo získat před pár dny velkou půjčku, která by jí při transformaci měla pomoci. Je ale naivní si myslet, že tyto zmíněné pohyby byly jen běžnou reakcí trhu na avizované změny, jelikož dění kolem BBBY má mnoho podobných faktorů s předchozí meme stock mánií kolem akcií GME či AMC. Já osobně si tedy myslím, že se jednoznačně zařadila do této zvláštní skupiny „meme stocks“.