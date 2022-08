Student vydělal 110 milionů dolarů za měsíc. Vsadil na prodejny postelí, které všichni odepsali

Na firmách, které jsou dlouhodobě v potížích, se dá náramně vydělat. Ukazuje to příběh amerického řetězce obchodů s vybavením pro domácnosti Bed Bath & Beyond. Desítky, respektive stovky milionů dolarů na držení – ne tedy moc dlouhém – a prodeji jeho akcií inkasovali známý miliardář a jeden vysokoškolský student. Mánie „meme stocks“, tedy akcií, okolo kterých se točí komunity retailových investičních nadšenců a vznikají internetové memy, tak evidentně zdaleka neskončila.

Historie Bed Bath & Beyond sahá do počátků 70. let, kdy síť založili Warren Eisenberg a Leonard Feinstein. Je to takový severoamerický Jysk, který se postupně rozrostl na více než tisíc obchodů rozprostřených po Spojených státech, Kanadě, Mexiku a v Portoriku. Na burze je od roku 1991 a je součástí žebříčku Fortune 500 největších amerických firem.

Jenže řadu let už se trápí. Začalo to ještě před covidem, kdy začaly vyplouvat na povrch nepěkné informace o tom, jak špatně je společnost řízená, že její management bez většího rozmyslu kupoval třeba firmy založené potomky původních zakladatelů, což neslo rysy nepotismu, že se málo hlídá výkonnost jednotlivých prodejen, že prostě Bed Bath & Beyond nejde s dobou.

Její akcie se značkou BBBY se tak stala cílem burzovních spekulantů, kteří sázeli na její pokles, takzvaných shortařů. Jejich plány by asi vyšly, kdyby nepřišel covid a s ním také investiční mánie drobných investorů, kteří si oblíbili hru s pracovním názvem „zmáčkneme shortaře a ještě na tom vyděláme“. Bed Bath & Beyond se sice nikdy nestala takovou ikonou tohoto tažení jako akcie sítě kin AMC nebo herních prodejen GameStop, ale i její cenné papíry se řešily na fórech na sociální síti Reddit, kde se retailoví investoři z Robinhoodu a dalších aplikací domlouvali na společném postupu.

Přesně takhle, ale systematicky a s jasným cílem zisku na mušce, na to šel i dvacetiletý student Univerzity Jižní Kalifornie Jake Freeman, který se věnuje investování jako plnohodnotnému koníčku při škole a pomáhá mu s tím jeho strýček. Napůjčovali si u obchodníka, po rodině a po známých 25 milionů dolarů, aby letos v červenci mohli koupit pět milionů akcií BBBY při ceně lehce nad pěti dolary za kus. Získali tak šestiprocentní podíl.

Pak otevřeli účet na Redditu a začali tam psát a diskutovat, jak je třeba firmu očistit a vylepšit, současně s tím poslali otevřený dopis i vedení firmy, kde zmiňovali, že firma musí začít šetřit, zásadně změnit to, jak nakládá s penězi, a že si musí sehnat nové zdroje příjmů. „To, co následovalo, jsem nečekal. Myslel jsem, že to bude záležitost na pár měsíců, nikoli na pár týdnů,“ řekl Freeman listu Financial Times.

Jestliže totiž v polovině července byla hodnota akcií Bed Bath & Beyond lehce nad pěti dolary, v polovině srpna vyskočila na 27 dolarů. A to byl přesně moment, kdy si Freeman se svým strejdou řekli, že je nejvyšší čas vystoupit, protože zhodnocení, kterého dosáhli, dalece předčilo jejich očekávání – z investice 25 milionů dolarů bylo najednou 135 milionů dolarů.

Co udělal Freeman, když zinkasoval takový neobyčejný příjem? Vzal rodiče, kteří žijí v New Yorku, na večeři… Taková wallstreetová klasika, chtělo by se říct. Nicméně nebyl jediným, kdo na BBBY takhle vydělal, ani nebyl tím hlavním tahounem růstu. S akciemi firmy to je letos jako na houpačce a několik výstupů a propadů už v roce 2022 má za sebou.

Paradoxní je, že letní skok vzhůru přišel i přes neuspokojivé čtvrtletní výsledky, které společnost reportovala. O čtvrtinu se jí propadly tržby a ztráta stoupla z 51 na 358 milionů dolarů. Jenže pro retailové investory z Redditu byl během července a srpna Bed Bath & Beyond miláčkem, který kupovali a hnali tak jeho cenu výš a výš, což se u menších titulů, s nimiž velké fondy moc neobchodují, dělá celkem snadno.

Hodně tomu pomáhala ještě jedna postava – známý miliardář Ryan Cohen, kterého právě redditové davy zbožňují. Zakladatel online obchodu se zvířecími doplňky Chewy si získal jejich srdce loni, když nejprve nakoupil výrazný podíl v jejich investičním hitu jménem GameStop, trápících se prodejnách s videohrami, a následně se dokonce stal ředitelem této společnosti, kterou předtím zavedení burziáni odepsali.

Cohen nakoupil akcie Bed Bath & Beyond letos v březnu, a když to vyšlo najevo, nastal jeden z oněch několika šokových vzrůstů ceny akcií BBBY. Prostě jej následovali jeho fanoušci z meme stock komunity. Meme stock čili meme akcie se říká právě titulům, které jsou vyhnané retailovými, z pohledu Wall Streetu splašenými a nevyzpytatelnými investory. Obvykle jde o firmy, kde není moc ekonomických důvodů, aby rostly. Nedávno takhle zafungovala i čínská firma AMTD Digital, která na chvíli ve valuaci přeskočila i Disney.

Ryan Cohen ale zástupy svých příznivců zaskočil, protože udělal přesně to samé, co dvacetiletý student Freeman – vyhodnotil si, že cena akcie BBBY na dohled 30 dolarů je příliš lákavý zisk, a prostě svůj podíl prodal. Ve zhruba stejné době. Podle deníku Wall Street Journal si domů odnesl zhruba 60 milionů dolarů profitu.

Co následovalo? Informace o tom, že Cohen a šikovný – pravda, také dobře situovaný – student náramně zhodnotili své krátkodobé pozice v Bed Bath & Beyond, vyšly najevo ve zhruba stejné době. Akcie BBBY se od té chvíle, letos už poněkolikáté, daly do volného pádu a jen během čtvrtku a v noci na pátek umazaly 19 procent…