O testování produktů je zájem. Startup Evy Čejkové s investicí od Heureky zažil rekordní rok

Evu Čejkovou sice někteří během budování jejího startupu odrazovali a říkali jí, ať raději skončí, ale zakladatelka Testuj.to se nevzdala a postupně se svým týmem dosahuje na důležité milníky. Už předloni přilákala investici od cenového srovnávače Heureka, se kterým propojila své recenze, a loni se její komunitní byznys pro testování produktů poprvé překlopil do černých čísel. To vše při rekordních hospodářských výsledcích, které ukazují, že firma po třech letech existence dosáhla na obrat ve výši 14,5 milionu korun.

Původně rozjela dnes čtyřicetiletá Eva Čejková komunitu Ženy s.r.o., v rámci níž se testovaly produkty všeho druhu a psaly uživatelské recenze. Když nakonec pod jednu střechu sdružila přes 100 tisíc aktivních testerek, stal se z toho samostatný byznys. Testuj.to dnes jako marketingový nástroj pomáhá značkám s generováním co možná nejobjektivnějších recenzí. Ty pomáhají navyšovat online prodeje, jelikož při rozhodování zákazníků hrají důležitou roli.

„K rekordním hospodářským výsledkům v roce 2021 přispěl fakt, že si firmy uvědomily význam kvalitních a objektivních recenzí, které Testuj.to přináší. Zájem potvrzuje i navýšení počtu testovaných produktů téměř o 25 procent a nárůst registrovaných uživatelů, kteří mají zájem testovat, o 90 procent. Tím se značkám u Testuj.to otevírá širší spektrum ověřených osob, které vyjádřily vážný zájem přispět k jejich produktu objektivním hodnocením,“ hodnotí loňský rok zakladatelka a výkonná ředitelka startupu.

S kvalitními recenzemi do světa

V našem loňském podcastu Čejková popisovala, jak se jí podařilo vybudovat velkou komunitu, na jejíž přímé zkušenosti s vybranými produkty spoléhá stále více značek. Meziroční růst tržeb činil 245 procent a stále větší poptávka po recenzích jak ze strany firem, tak i ze strany zákazníků v roce 2020 přilákala také Heureku. Ta do projektu vložila přibližně pět milionů korun výměnou za patnáctiprocentní podíl s možností navýšení na čtyřicet procent do dvou let spolupráce.

„My získáme nový zdroj kvalitních recenzí a nové možnosti spolupráce se otevírají také pro naše partnery, kteří díky tomu získají přístup k systému, který jim zprostředkuje kontakt ke komunitě testerů,“ vysvětloval tehdy motivaci pro spolupráci šéf Heureky Tomáš Braverman. Testuj.to se i díky spolupráci s Heurekou podařilo expandovat s recenzemi přeloženými do čtrnácti jazyků do regionálních e-shopů a srovnávačů v devíti zemích. S přímým generováním recenzí již působí na Slovensku, letos otevře Maďarsko a zvažuje další země.

Největší zájem v loňském roce registrovala testovací komunita startupu o elektrospotřebiče, farmacii či kosmetiku. „Zájem ze strany testujících byl enormní. Vliv na to měl vývoj rezidenčního trhu, kdy si lidé zařizovali nové bydlení a možnost testování uvítali. Jednalo se například o značky Groupe SEB, Braun, Stada/Walmar a Henkel,“ popisuje Michal Slavev, provozní ředitel Testuj.to.

Největší obrat testovací startup registroval v prosinci, kdy činil téměř 2,5 milionu korun. Firmy chtěly logicky ukázat své produkty v nejsilnější předvánoční sezoně. Dva miliony korun pak obrat pokořil ještě loni v dubnu. Zatímco v roce 2020 projekt Testuj.to uskutečnil celkem 276 testování, loni proběhlo 337 testovacích výzev a růst by měl pokračovat i v letošním roce. Souvisí s tím jak plánovaná expanze, tak i zvětšování obchodního týmu a rozšiřování testovacích komunit o další zájmové skupiny a influencery.