O Velikonocích letadlem pryč. Češi objevují hlavně Evropu, letenky ale bývají na svátky dražší

Uložit 0

Během uplynulých Vánoc někteří Češi vyjeli do ciziny. Podle statistik výrazně přibylo těch, kteří místo shánění dárků, pečení cukroví a zdobení stromečku zvolili cestu do zahraničí. Zřejmě to bude platit i pro Velikonoce, které budeme slavit už za dva týdny. O prodlouženém víkendu letos Češi navštíví přes 133 zemí.

„Je to o sedm méně než loni a o padesát více než v roce 2022,“ komentuje letošní velikonoční svátky pro CzechCrunch Daniela Chovancová z internetového vyhledávače letenek Kiwi.com. Už loni byl zájem vysoký, roli v tom zřejmě sehrála i předchozí pandemie koronaviru, která nejen Čechy zavřela na dlouhé měsíce doma. Oproti roku 2022 tak rezervace letenek na Velikonoce stouply podle dat Kiwi dvojnásobě a ve srovnání s tím je letošní trend už mírnější. Firma předpokládá, že loňský a letošní rok na tom budou zhruba stejně.

Šestiprocentní nárůst v počtu cestujících na svátky zaznamenal další prodejce letenek – Student Agency Travel. Češi tu nakupovali už v lednu a únoru. Největší meziroční nárůst v prodeji letenek na velikonoční svátky v těchto dvou měsících zaznamenal prodejce Pelikán, a to o 40 procent. Portál Letuška.cz pak podle ČTK prodal o pětinu letenek více.

Podle Student Agency jsou také některé letenky ve srovnání s loňskem levnější. „Cena zpáteční letenky do Paříže klesla oproti loňsku o čtrnáct procent na průměrných 6 342 korun, letenky do Londýna pak poklesly nejvíce, a to v průměru o 21 procent na 6 119 korun,“ vyčísluje mluvčí společnosti Alexandra Janoušek Kostřicová. Podle Kiwi jsou letos levnější i cesty do Švýcarska, a to až o 64 procent ve srovnání s loňskem. Kdo má rád exotiku a chce zamířit mimo Evropu, zaujmout by ho mohly o polovinu levnější cesty do Indonésie, kde se například nachází mezi Čechy populární ostrov Bali.

Konkrétní letenky jsou nicméně jedna věc, druhou je fakt, že letenky na svátky bývají pravidelně nejdražší. „Velikonoce jsou populární téma do té doby, než dojde k nákupu letenek a hotelů. Lidé očekávají, že mohou cestovat za stejné, nebo dokonce levnější letenky než obvykle, s tím ale hned narazí,“ popisuje David Eiselt z portálu Cestujlevně.com. Letecké společnosti podle něj se svátky počítají, a tak jsou ceny násobně vyšší než v okolních týdnech. Podobné je to podle něj i v případě Vánoc.

Podle dat Kiwi.com vyšla letos jedna velikonoční letenka průměrně na 216 eur (v přepočtu 5 400 korun), což je o necelých sedmnáct procent víc než loni a o 43 procent víc než v roce 2022. Největší nárůst zaznamenaly krátké lety, v průměru až o 17,5 procenta. Přesto právě do blízkých destinací se lidé vydávají nejčastěji.

Ti, kdo si chtějí odpustit jarní úklid, pečení mazance a pak pondělní výprask pomlázkou, nejvíce volí Evropu. „Nejpopulárnější destinace se dlouhodobě nemění, nejvíce Čechů vycestuje do Itálie, Španělska, Velké Británie a Francie,“ uvádí Chovancová z Kiwi. Podle Cestujlevně jsou to tradičně destinace směrem na jih – Řím, Milán, Neapol, Sardinie nebo Sicílie. Student Agency pak přidává také Kodaň, Malagu, Valencii, Barcelonu nebo Amsterdam.

To ale neznamená, že by se nelétalo i dál. „Velký nárůst zájmu v desítkách až stovkách procent zaznamenává v meziročním srovnání opět Asie, například Vietnam nebo Malajsie, kde došlo dokonce k dvousetprocentnímu nárůstu,“ líčí Chovancová. Létá se také do Thajska nebo do Dubaje. Několikanásobně víc se letos prodalo i letenek, kde je velikonoční destinací Albánie či Gruzie.