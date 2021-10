O2 zavírá svoji eKasu. Tisíce zákazníků díky tomu získá pokladní systém českého startupu Storyous

V pokladních systémech nejen pro restaurace se přeskládávají síly. Telekomunikační operátor O2 oznámil, že po čtyřech letech zavírá svůj projekt eKasa, který se během svého působení vypracoval mezi přední pokladní systémy v Česku. I kvůli pozastavení elektronické evidence tržeb (EET) teď ale eKasa končí a nové zákazníky by díky tomu měl získat tuzemský startup Storyous.

O2 představilo eKasu v roce 2016 v reakci na příchod elektronické evidence tržeb. Kavárnám, barům, restauracím a dalším podnikům nabídlo komplexní pokladní řešení, které spolu s Dotykačkou a Markeetou (tito hráči se předloni spojili) bojovalo o pozici jedničky trhu. Z až 20 tisíc klientů, které měla eKasa v předchozích letech mít, jich ale zbyl jen zlomek. Podle informací CzechCrunche jde o více než tři tisíce klientů.

„eKasa, která patřila dlouhou dobu mezi přední pokladní systémy v Česku, vyčerpala po čtyřech letech svůj potenciál a dodavatel řešení nedokázal přijít s dlouhodobou produktovou vizí. Rozhodli jsme se proto, že zákazníkům dáme možnost rozvíjet jejich byznys s lídrem v oblasti pokladních řešení, který do budoucnosti dlouhodobou vizi garantuje,“ vysvětluje důvody strategického rozhodnutí Markéta Gasiorovičová, manažerka finančních služeb v O2.

Na mysli má spojení se startupem Storyous, který vyvíjí komplexní restaurační systémy, jejichž součástí jsou právě i pokladny. Přestože O2 ani Storyous nechtějí komentovat žádné finanční parametry celé spolupráce, zástupci O2 pro CzechCrunch uvedli, že projekt eKasa nepovažují za neúspěšný, naopak strategické rozhodnutí vnímají jako úspěšný exit. Podložit čísly ale své tvrzení odmítli.

Mobilní operátor nechce prozrazovat ani to, kolik do projektu eKasa během let nainvestoval. Podle účetní závěrky za rok 2019 činily tržby společnosti eKasa s.r.o. (která se letos přejmenovala a nyní je v likvidaci) 68 milionů korun při čistém zisku ve výši necelých 10 milionů. Kumulovaná ztráta za předchozí tři roky však činila více než 111 milionů korun, přičemž výsledky za rok 2020 nejsou k dispozici.

Celý projekt pro O2 na míru vyvíjel nejmenovaný dodavatel, který podle operátora nedokázal přinést plán pro další roky, a tak se firma místo něj rozhodla strategicky spojit právě se Storyous. Do systému tuzemského startupu, který vede Igor Třeslín a na přelomu roku oznámil, že ho za stovky milionů kupuje britská finančně-technologická společnost SaltPay, se nyní přesouvá přes tři tisíce klientů, kteří dosud na eKase fungovali.

Pokladní a manažerské řešení Storyous dosud v Česku vyžívaly zhruba tři tisíce podniků a stalo se součástí širokého portfolia digitálních a platebních služeb pro malé a střední podniky, které staví zmíněné SaltPay. „Storyous díky SaltPay dokáže svým zákazníkům dodat i další služby, jejich nabídka se bude na českém trhu postupně rozšiřovat. Zdaleka se už nejedná jen o pokladní systém. Firma v letošním roce neskutečně roste a spolupráce s O2 nás ještě víc posune dopředu směrem k dalším potenciálním klientům,“ říká CEO Storyous Igor Třeslín.