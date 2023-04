Oáza klidu. Futuristická zasedačka ze Slavkova získala prestižní světovou designovou cenu

Podobně jako kuchyňka je zasedací místnost nezbytným prvkem každé větší kanceláře. Často se jedná o středobod fungování firmy, ve kterém vznikají nápady pohánějící projekt kupředu. Nad významem těchto prostor se zamysleli ve společnosti LIKO-S a vytvořili propracovanou zasedací místnost Oasis, jejíž výjimečnost byla nyní oceněna červeným puntíkem Red Dot Design Award.

Zasedačka letos bodovala v kategorii Office Design a podle architekta Jakuba Heidlera ze studia Reaktor, které podobu zasedací místnosti navrhlo, se oceněním potvrdil smysl kombinování perfektní výrobní technologie s kreativním nápadem tvůrců. „Oasis často přirovnávám k Tesle mezi zasedačkami,“ říká o produktu Jan Musil, šéf společnosti LIKO-S sídlící ve Slavkově u Brna. Její futuristické kapsli vládnou absolutní ticho, klid a moderní technologie.

Musil a spol. se navíc zamysleli nad tím, co jim vadí na klasických zasedacích místnostech. A rozhodli se to odstranit. „Nelíbily se mi nevzhledné a trčící rezervační tablety, které nemají žádný indikátor uvnitř, takže nevíte, zda vám již neskončila rezervace. Nerozumím v dnešní době nutnosti čipů nebo vstupních karet, když máme každý chytrý telefon. Nechápu, proč potřebujeme v místnostech vypínače. A chybělo mi i propojení všech technologií s interaktivní obrazovkou uvnitř,“ vyjmenovává Musil.

Výsledkem se stala prosklená kapsle s organickými tvary a celou řadou chytrých funkcí. Ty nabízejí již samotné skleněné stěny, které jsou v momentě, kdy uvnitř místnosti nikdo nesedí, transparentní. To se však dá jednoduše změnit během jednání, kdy je lze ztmavit. Uvnitř nenajdete žádné příčky, strop působí, jako by se nad samotnou zasedací místností vznášel, a vše se nese v duchu temně černých odstínů a lesklých povrchů.

Foto: LIKO-S Obrazovka v interiéru zasedací místnosti

Celé řešení je navíc modulární a lze jej na přání zákazníka navrhnout přesně na míru. Tedy měnit například jeho velikost, a to i po instalaci v prostorách kanceláře. „Kromě různých velikostí se dá upravit i tvar, tedy oblé či ostré rohy, barevné provedení a také vybrat technologie, které jsou do zasedačky integrovány,“ vysvětluje Musil.

Moderních technologií nabízí celou řadu – od rezervačního panelu zabudovaného přímo ve dveřích zasedací místnosti až po velkou obrazovku uvnitř. Ta slouží nejen k zobrazování streamovaného obsahu, ale sama je i velkým ovládacím panelem, s jehož pomocí lze kontrolovat nejen osvětlení či vzduchotechniku, ale třeba si do zasedací místnosti objednat kávu.

Podle Jana Musila představuje ocenění pro LIKO-S klíčový milník. Společnost s obraty kolem 850 milionů korun a více než třicetiletou tradicí se historicky věnovala především stavebnictví. Dodávala montované haly, izolační řešení a realizovala zelené střechy. Nyní se však chce více zaměřit na oblast strojírenství, zakázkovou kovovýrobu a dodávky řešení prémiových interiérových systémů. „Hlavní přínos ocenění očekáváme v zahraničí, kde nám dodává značnou kredibilitu pro zákazníky, kteří nás ještě neznají,“ dodává Musil.

Právě zahraničí je pro Oasis primárním odbytištěm. Produkt byl vyvinut především pro německy mluvící země, kam nyní směřují hlavní rozvojové aktivity celého LIKO-S. Podle Jana Musila je právě zde již dobře etablovaný trh pro samostatně stojící zasedací místnosti, nicméně zájem o produkt, jehož cena začíná na částce kolem dvou milionů korun, přichází z celého světa, a to i od firem, jako je Apple.

Zájem je nicméně i z domácí půdy, kde je dle Musila úroveň administrativních prostor velmi vysoká. „Díky tomu, že dodáváme produkty do kanceláří v různých koutech světa, si troufnu říct, že jsou v Česku projekty, které svým designem a provedením patří na globální špičku. I proto máme v Česku o Oasis lepší zájem, než jaký jsme očekávali,“ pochvaluje si Musil s tím, že prozatím je ovšem vše na začátku a chvilku potrvá, než se začnou realizovat návrhy interiérů, které se zabudováním Oasis do prostoru počítají.

Foto: LIKO-S Klid při práci v zasedací místnosti se může hodit kdekoliv

To ovšem společnosti nebrání střádat další plány do budoucna. Podle Musila se firmě podařilo v loňském roce stabilizovat ziskovost, která byla v předchozím roce ovlivněna růstem cen materiálů. Finanční kondice společnosti je tak i přes významné investice do vývoje dobrá, což umožňuje pracovat na realizaci dalších nápadů.

Ty se týkají i vylepšení buněk Oasis, na kterých začal LIKO-S pracovat ihned po představení zasedačky veřejnosti. „Řídíme se principem, že produkt nemůže být nikdy dokonalý, ale musíme se o to snažit. A i díky feedbacku od zákazníků teď připravujeme vylepšené funkce, které budou mít další výrobky opouštějící naši továrnu. Nevěřím moc v generace produktů, spíše v drobné a neustálé inovace,“ vysvětluje Jan Musil.

Jeho vizí je v budoucnu nabízet zasedací místnost využívající pro zefektivnění mítinků umělou inteligenci, která pomůže například se zápisem schůze či zadáváním úkolů. Doufá také v aplikaci technologií aktivního potlačování zvuku, jaké známe ze sluchátek. „A taky bych byl rád, kdyby se již konečně stala dostupnou technologie transparentních OLED obrazovek, abychom dokázali vytvořit takový zážitek, jaký známe ze sci-fi filmů,“ uzavírá Jan Musil.