Měl to být jeden z největších duelů letošní sezóny UFC – a pro české publikum byl o to zajímavější, že v něm měl sehrát roli zápasník Jiří Procházka, který v červnu celému světu ukázal, že je nejlepším bojovníkem v polotěžké váze. Nakonec z toho ale v prosinci nic nebude. Tuzemské želízko v ohni slavné zápasnické organizace se zranilo a do klece na nějakou dobu nenastoupí. Přijde o slíbené miliony, nedělá si z toho ovšem hlavu. „Pro titul se vrátím, ať ho má kdokoliv. Cítím se pořád jako šampion,“ vzkazuje.

Sledovat jízdu Jiřího Procházky muselo snad bavit i ty, kteří bojovým sportům, jmenovitě pak nejslavnější organizaci UFC, tolik neholdují. Devětadvacetiletý rodák z jihomoravských Hostěradic si dosud poradil se všemi svými protivníky, přičemž posledními výhrami proti Američanovi Dominicku Reyesovi a Brazilci Gloveru Teixeirovi oslnil úplně všechny. Toho prvního knokautoval famózním loktem z otočky, toho druhého pak v posledních vteřinách uškrtil na zemi – a získal pás šampiona polotěžké váhy.

Když pak Procházka oznámil, že se s tvrdým brazilským zápasníkem utká letos v prosinci znovu, aby titul obhájil, fanoušci byli na trní. Odchovanec klubu Jetsaam Gym Brno několik týdnů před soubojem odletěl na kemp do amerického Las Vegas a trénoval na očekávanou prosincovou obhajobu. Během tréninku ovšem nešťastně dopadl a vykloubil si rameno způsobem, nad kterým žasli i lékaři UFC.

„Je to nejhorší zranění, jaké lékaři v historii UFC viděli. Je to opravdu zatraceně špatné. Rameno je ve velmi, velmi špatném stavu. Jiří podstoupí vážnou operaci, která bude vyžadovat rozsáhlou rehabilitaci,“ uvedl Dana White, který z UFC za dlouhé roky vybudoval obrovský kolos s ročními tržbami přes miliardu dolarů. A ano, o penězích jeho nenastoupení do klece také je.

I am very disappointed to announce that I will not be defending my belt at UFC 282. I was injured in training in Las Vegas while finishing my preparation for my title defense in the UFC’s lightheavyweight division. pic.twitter.com/0KUEBZVPuK — Jiri BJP Prochazka (@jiri_bjp) November 23, 2022

Ať už je Jiří Procházka sebeskromnější, bez příjmů ze zápasů, z nichž zápasníci často financují svůj tréninkový kemp, se neobejde. A byť UFC oficiálně nekomunikuje garantované výplaty pro bojovníky, rámcové sumy už v minulosti mnohokrát unikly. Koluje, že šampion polotěžké váhy nastupuje do klece s jistým příjmem ve výši 500 tisíc dolarů, respektive 11,7 milionu korun.

Právě na tolik peněz v rámci garantované sumy si měl v červnu přijít zmíněný Glover Teixeira, který do zápasu nastupoval z pozice šampiona. Český bojovník měl tehdy jistou částku 350 tisíc dolarů, asi 8,2 milionu korun. Procházka každopádně urval mnohem více, protože dostal i odměnu za vítězství a výkon večera. Spolu se sponzorskými dary si tak odnesl 552 tisíc dolarů, zhruba 13 milionů korun.

Teď by se misky vah o něco posunuly. Protože by do velkého zápasu nastupoval z pozice šampiona právě Procházka, měl by garantováno alespoň oněch necelých 12 milionů korun. A možná i více, jelikož si má Procházka se svým týmem před každým zápasem vyjednávat lepší finanční podmínky. Patrně by se zvýšily i výdělky od jeho sponzorů – a pokud by Teixeiru porazil, čekala by ho odměna za vítězství a teoreticky i bonus za výkon večera.

UFC se každopádně neštítí ani kryptoměn, což se potvrdilo právě v červnu, kdy bylo díky masivní sponzorské smlouvě od společnosti Crypto.com schopno Procházkovi darovat asi 20 tisíc dolarů (460 tisíc korun) v bitcoinech. Rozhodlo o tom hlasování diváků, kteří v průběhu galavečera hodnotili jednotlivé zápasníky a tři s největším počtem bodů dostali každý po dvaceti tisících dolarech v nejznámější kryptoměně současnosti.

Zní to všechno krásně, jednu věc je ale nutné mít na paměti. Jak upozorňuje i magazín MMA Shorties, minimálně odměny, které zápasníci inkasují od UFC, představují hrubý příjem, který je třeba jednak zdanit, jednak se z nich platí tým, několikaměsíční příprava a další výdaje. Jiný český zápasník v UFC David Dvořák v minulosti uváděl, že mu z výplaty po odečtení všech povinných položek zbude zhruba čtyřicet procent.

Byznys ale teď musí jít pro Procházku a jeho tým stranou. Stěžejní je pro něj vyléčení, aby se do nejslavnější klece planety mohl znovu vrátit. „Vždy bylo pro mě to nejdůležitější ukazovat ty nejlepší výkony a porovnávat sám sebe s těmi nejlepšími. Nechť se teď ten nejlepší ukáže, kdo tam je. Do půl roku jsem zpátky a ten titul si vezmu, ať už ho bude držet kdokoliv,“ uvedl Procházka pro ČTK.

Co je vlastně velmi sympatické, je skutečnost, že se podle šéfa UFC Dany Whitea sám Procházka vzdal pásu a nabídl ho jiným, jmenovitě jednomu z duelu Jan Blachowicz versus Magomed Ankalajev, který původní zápas mezi hostěradickým bojovníkem a brazilskou legendou 10. prosince nahrazuje. Není totiž výjimkou, že si šampioni své pásy střeží tak dlouho, dokud to jde. I když jsou zranění a nezápasí.