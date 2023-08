Obléct se jako Hailey Bieber nebo David Luu. Češi ukazují, jak snadno objevovat nové styly

Projíždíte sociálními sítěmi a najednou se váš prst zastaví na fotce někoho, kdo má naprosto dokonalý styl oblékání. Takový, který byste chtěli mít i vy. Jenže zjistit typ a značku vybraných kousků pouze z fotky nemusí být jednoduché. A tak se zeptáte kamarádů, procházíte nepřeberné množství zboží na e-shopech, zkoušíte obrázkové vyhledávání na Googlu… Nebo se vydáte k českému FlexDogu, který vám může rovnou nabídnout, kde outfit koupit.

„Existuje řada stránek na sociálních sítích i webů, kde lze najít informace o tom, co jaké osobnosti nosí, ale málokdy už produkty srovnají s cenami na trhu,“ říká pro CzechCrunch Michal Gálík z marketingového týmu české služby FlexDog. Portál, který původně začal jako vyhledávač a srovnávač prémiových tenisek, totiž nově přichází s funkcí, kdy vám pomůže s nákupem stylu, který je v kruzích streetwearové módy zrovna populární. Nebo něčím výjimečný.

FlexDog jako takový má za sebou poměrně zajímavý příběh – a jeho relevanci na českém trhu před rokem stvrdily těžké investorské váhy. Do služby, která vzešla ze známého streetwearového obchodu Footshop, loni v červnu investoval zakladatel online supermarketu Rohlik.cz Tomáš Čupr spolu se dvěma silnými fondy. Portál pod taktovkou Jakuba Mandáta tak získal desítky milionů korun a mohl se pustit do dalšího rozvoje.

Dříve totiž lidé na FlexDog chodili jen kvůli vyhledávání sneakers, jak se zpravidla dražším, exkluzivnějším teniskám říká. Na talíři dostali jejich srovnání s cenami na trhu a rovnou i přesměrování, kde si je mohou koupit. Pro skalní teniskové fanoušky vskutku užitečná služba. Pak se FlexDog rozšířil i za hranice Česka, ovšem v souvislosti s růstem se už nechtěl zaměřovat jen na tenisky. Potenciál viděl také v prémiovém oblečení.

„Vždycky jsme měli vizi lépe informovat a inspirovat lidi a oslavovat tak rozmanitost současných módních trendů,“ uvádí Gálík a poukazuje právě na funkci, kterou FlexDog pojmenoval jako Fit Check. Na svém webu publikuje fotky outfitů známých osobností a rozkládá je kus po kusu – od značky a názvu modelu přes velikosti až po dostupnost a cenu, případně aktuální slevu. Zájemci si je tak mohou rovnou naklikat do košíku.

„Snažíme se spolupracovat s naší komunitou na Instagramu, kterou vyzýváme, ať nám zajímavé fity posílá – a my je pak po kontrole uvedeme na web a popíšeme. A díky tomu, že máme přes sto čtyřicet partnerských obchodů, dokážeme zákazníky přesměrovat do takových obchodů, které jsou ověřené. Nebo jak se říká, legit. Celý náš katalog je vlastně na Fit Check napojený,“ pokračuje dále Gálík a uvádí několik příkladů.

Poukazuje například na Davida Luua, českého skateboardistu, který se mimo jiné účastnil netradičního závodu v Praze z hlavy svého kolegy Maxima Habance, zpěváka Justina Biebera a jeho ženu Hailey, internetovou celebritu Emmu Chamberlain, modelku Bellu Hadid, rappera Central Ceeho a další. Rozsah outfitů je velký a nemá hranic. „Chceme dávat prostor i méně známým osobnostem, je to v plánu,“ říká Gálík.

Foto: FlexDog Rozhraní funkce Fit Check od FlexDogu

Spolupráce s komunitou se má v budoucnu projevit i tak, že sami fanoušci FlexDogu budou moci na web nahrávat fotky zajímavých módních stylů a rovnou je označovat. Nejprve to ale chce čtyřčlenný tým, který má mimo jiné Fit Check na starosti, budovat sám s kadencí alespoň jednoho outfitu denně. „Jsme otevřeni i příchodu partnera, který by na této funkci chtěl přímo participovat,“ uvádí Gálík pro CzechCrunch.

Má však jít pouze o jednu z doplňkových funkcí, na kterých FlexDog funguje, respektive fungovat bude. Obecně se službě, alespoň po stránce hodnoty prodaného zboží (GMV), daří – meziročně se jí ukazatel zvýšil o 151 procent, přičemž od začátku letošního roku na ní nakoupilo zhruba patnáct tisíc zákazníků. Byznysový model FlexDogu je totiž založený právě na návštěvách a nákupech. Jestli je ovšem ziskový, nechce komentovat.

Výrazně pak FlexDog jako takový šlape i do expanze na zahraniční trhy – web je aktuálně dostupný v osmi jazycích a naposledy vstoupil do Rumunska, které má mít podle Gálíkových slov „velký potenciál“. Aktuálně tak funguje jak v Česku a na Slovensku, tak ve Francii, Německu, Itálii, Španělsku a právě Rumunsku. Dohromady web navštíví přibližně čtyři sta tisíc návštěvníků – a trend postupně roste.

„O službě přemýšlíme globálně, proto kromě lokalizace webu umožňujeme zákazníkům objednat prakticky do libovolné země. Nabídka se liší podle možností doručení našich partnerů, ale v uplynulých týdnech jsme zprostředkovali první prodeje do Japonska, Austrálie nebo Kostariky. Do konce roku bychom rádi lokalizovali službu do dalších třech jazyků a využili přesah našich partnerů (StockX, Farfetch, Footshop a další – pozn. red.), kteří fungují v rámci celé Evropy,“ zakončuje Gálík.