Prémiovým teniskám fandí i Čupr. Český startup FlexDog získal od známých investorů desítky milionů

Ještě před pár lety byl byznys s prémiovými teniskami v Česku naprosto nepochopený. I díky aktivitě tuzemské služby FlexDog, která vznikla pod křídly Footshopu a slouží jako místo pro hledání zpravidla dražších tenisek, ale celá oblast na lokálním trhu nabírá na atraktivitě. Jejímu potenciálu věří také investoři včetně zakladatele Rohlíku Tomáše Čupra, který se podílel na nové investici v řádech desítek milionů korun. Pomocí ní chce FlexDog dál růst a expandovat do zahraničí.

Doby, kdy se náctiletí pravidelně scházeli před pražským Palladiem v oblečení od drahých streetwearových značek a chlubili se svým módním stylem (slangově řečeno flexili), už odezněly. V mnohých z nich ale vášeň k exkluzivním teniskám zůstala. A nemusí jít jen o ně – takzvané teniskové kultuře, slangově řečeno sneakers culture, propadli i dospělí, kteří si drahé boty kupují jako investici, protože – pokud správně vyberou – jejich hodnota může být za pár let násobně větší.

Teď do tohoto světa naplno pronikají i těžké váhy místního venture kapitálového světa. Nekupují si přitom přímo boty, ale investují do projektu FlexDog, díky kterému si lidé mohou prohlížet tenisky, zjišťovat jejich ceny a rovnou hledat obchody, kde se dají koupit. Ambiciózní projekt byl pod hlavičkou velkého streetwearového obchodu Footshop spuštěn před rokem a teď přilákal první velkou investici. Nižší desítky milionů do firmy posílají vedle Tomáše Čupra také fondy Credo Ventures a Kaya VC.

Neobvyklá investice

„FlexDog od začátku přináší produkty zákazníkům, spolupracuje s prodejci, výrobci i přeprodejci a také s globálními tržišti jako StockX. Dlouhodobým cílem je posouvat se ještě dál – využívat know-how a data trhu, digitální a IT know-how našeho týmu a přinášet přidanou hodnotu všem stranám zapojeným do trhu s teniskami a módou. To všechno je ještě před námi,“ říká pro CzechCrunch Peter Hajduček, zakladatel Footshopu, který je duchovním otcem myšlenky, ale sám má za sebou velmi náročné měsíce.

Ve Footshopu zažil nejtěžší období své kariéry, když musel propouštět a v nastávající ekonomické krizi škrtit opasky, ale jak popisoval v nedávném rozhovoru pro CzechCrunch, to nejtěžší má již za sebou a celá firma jede dál. Platí to také o FlexDogu, který se po úspěšném prvním roce od své mateřské společnosti osamostatnil a pod vedením svého šéfa Jakuba Mandáta si došel pro zmíněnou investici. Získává přitom nejen kapitál, ale také značné zkušenosti, které ke stolu mohou investoři přinést.

Foto: CzechCrunch Český startup FlexDog nabízí katalog prémiových tenisek

Například pro renomovaný venture kapitálový fond Credo Ventures jde o netypickou investici, protože obvykle investuje do softwarových startupů, které své produkty prodávají firmám. „Primárním kritériem pro nás je vždy kvalita týmu a velikost příležitosti. Jakkoliv je tento sektor pro naše investování spíše neobvyklý, není žádných pochyb o tom, že příležitost je v něm obrovská. Jakub a Peter jsou podle našeho názoru přesně tou správnou kombinací, která může díky svým zkušenostem v této oblasti hodně dokázat,“ říká pro CzechCrunch Jan Habermann, Partner v Credo Ventures.

Podle Habermanna dynamika na trhu s teniskami a celkově s „pouličním oblečením“ nahrává tomu, aby někdo s novým přístupem mohl v této oblasti mohl vybudovat úspěšnou firmu. „Tradiční značky hledají stále nové kanály, které by jim pomohly prodávat. Pozorujeme také trend většího a většího propojení nakupování a médií. A to vše má FlexDog ambice nabízet,“ doplňuje investor z Creda. V týmu prý sami mají celou řadu nadšenců do tenisek, s úsměvem však říká, že se zatím nikdo z nich nerozhodl investování do startupů vyměnit právě za boty.

Kultura okolo sneakers globálně roste. V zahraničí už je mnohem rozvinutější a rychle se zvětšuje také sekundární trh s teniskami, kde se přeprodávají klidně za mnohonásobné částky exkluzivní nebo již nedostupné modely. Podle odhadů serveru Statista má tento specifický segment vyrůst v roce 2030 na hodnotu okolo 30 miliard dolarů, tedy na pětinásobek ve srovnání s rokem 2019. Tenisky, které se už oficiálně neprodávají a jsou tak dostupné pouze z druhé ruky, mohou mít hodnotu v řádech desítek tisíc korun. Nebo klidně přes 200 tisíc.

Během prvního roku se FlexDogu podařilo jednak ověřit funkčnost celé služby a zároveň rozšířit počet nabízených tenisek na zhruba dvacet tisíc modelů. Rostoucí portfolio bot je totiž stěžejním bodem k úspěchu. Na světě existuje ohromné množství tenisek – od známých firem jako Nike nebo Adidas přes prémiové značky jako Balenciaga, Off-White nebo Axel Arigato až po autorské, nezávislé modely. Všechny tyto škatulky se FlexDog snaží pokrývat a v nabídce tak nechybí ani třeba česká značka Pár z dílen Jana Klosse a Dariny Zavadilové.

„V průběhu několika měsíců se nám podařilo sortiment rozšířit o tenisky na skejtování, basketbal nebo běh. Zároveň se nám podařilo pokrýt hlavní část české a slovenské resellové scény, která se soustředí na přeprodávání sběratelských a limitovaných tenisek. Všechny boty, které nabízíme, navíc ručně schvalujeme, takže se na FlexDog nedostane nic, u čeho bychom nevěřili, že má hodnotu,“ doplňuje Mandát.

Získaná investice teď má FlexDogu pomoci jak v dalším rozvoji jeho služby a rozšiřování nabídky, tak rovněž v expanzi do zahraničí. „Do konce roku bychom chtěli spolupracovat s celkem 150 evropskými partnery, tedy zhruba dvojnásobkem oproti aktuálnímu stavu. Díky tomu bychom mohli nabízet až 250 prémiových značek na osmi evropských trzích,“ plánuje šéf FlexDogu.

S teniskami do světa

Právě expanze na zahraniční trhy je pro firmu také velmi důležitá. I když zájem Čechů o prémiové tenisky roste, stále jde o malou rybu oproti jiným evropským zemím. Například ve Francii, kam se služba před pár měsíci vydala a už teď pozoruje, že to bylo dobré rozhodnutí. Francouzi jsou totiž i díky čím dál silnější hiphopové komunitě v okolí Paříže vášnivými sneakerheady – podobně jako třeba Němci.

„Na francouzském trhu jsme dva měsíce od spuštění a poměrně rychle se nám podařilo odškrtnout prvních 50 tisíc návštěv, vyhodnotili jsme si je a nyní chceme provoz na webu navýšit. Na detailní hodnocení je brzy, ale vnímáme pozitivně, že naši službu využívají Francouzi velmi podobně jako čeští zákazníci. Navíc nám francouzský trh přináší možnost představit české obchody s teniskami francouzským zákazníkům,“ komentuje Mandát.

Foto: FlexDog Jakub Mandát, CEO teniskového online katalogu FlexDog

Po Francii se chce FlexDog vydat dál do západní Evropy. Pokud vše půjde podle plánu, další zastávkou bude Španělsko, které se po Francii, Slovensku a domácímu Česku, odkud mu plyne drtivá většina z průměrných 430 tisíc měsíčních návštěv, stane čtvrtým trhem. Cílem je osm evropských trhů do roku 2023 s tím, že až pak se tým možná vydá za oceán. „USA je další velký milník,“ zakončuje Mandát.

„Ambice zakladatelů FlexDogu je postavit globální platformu s nejširší nabídkou streetwearu a tenisek,“ doplňuje na dotaz CzechCrunche, co nejvíce lákalo investory z Kaya VC, partner fondu Tomáš Pačinda. „Vertikálu sneakers a streetwearu jsme objevili s naší investicí do Footshopu v roce 2018. Již tenkrát nás zajímalo, jak by šlo inovovat tradiční e-commerce byznys model a dostat tím zákaznickou zkušenost na úplně jinou úroveň,“ říká. Ve Footshopu drží pětinový podíl společnost Enern, pod níž spadá i fond Kaya VC.

Ve FlexDogu, z něhož je nyní samostatná firma, dál drží většinu mateřský Footshop, a to ve výši 61,3 procenta. Přes patnáct procent patří Credo Ventures, více než dvanáct procent má CEO firmy Jakub Mandát, přes šest a půl procenta drží Kaya VC a zbylá více než čtyři procenta připadají zakladateli Rohlíku Tomáši Čuprovi. Ten sám v posledních týdnech dokázal pro svůj online supermarket získat obří pětimiliardovou investici, kterou překonal vlastní rekordy.

S přispěním Ondřeje Holzmana.