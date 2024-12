Obří vánoční dárek pro Jakuba Havrlanta. S Číňany prodává za šest miliard korun cestovku Invia

Uložit 0

Když Jakub Havrlant se svou skupinou Rockaway Capital kdysi vstupoval do Invie, bylo to pár dní před Silvestrem. Po osmi letech měl díky této cestovatelské skupině na konci roku opět napilno. Tentokrát si den před Štědrým dnem nadělil velký dárek, když dotáhl do zdárného konce významnou transakci. Za necelých 240 milionů eur, v přepočtu zhruba šest miliard korun, prodává celou Invii polské společnosti WP Holding. Největší cestovní agenturu v Česku dosud vlastnil s čínskou skupinou CITIC.

Končí tak česko-čínské partnerství, které vzniklo v roce 2016. Tehdy do Invie vstoupilo Rockaway podpořené kapitálem čínského CEFC. Jeho podíl později převzala čínská státní skupina CITIC. Cestovku, která provozuje platformy pro rezervaci zájezdů v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Česku, na Slovensku, v Maďarsku a Polsku, kontrolovaly Rockaway a CITIC prostřednictvím vehiklu European Bridge Travel. Číňané v něm drželi šedesátiprocentní podíl, zbylých čtyřicet procent mělo Rockaway, které firmu aktivně řídilo.

O prodeji Invie se v poslední době živě spekulovalo. Kupce nakonec Jakub Havrlant našel – podobně jako v případě e-commerce skupiny Mall Group – v Polsku. Novým majitelem se stane WP Holding, který se specializuje na cestování, média a spotřebitelské finanční produkty. Patří mu například největší online platforma pro mezinárodní cestování v Polsku Wakacje.pl a prostřednictvím Szallas Group působí také v polském Nocowanie.pl, českých Hotel.cz a Spa.cz, maďarském Szallas.hu a rumunských Travelminit.ro či Litoralulromanesc.ro.

„Invia Group je klíčovým aktivem v našem portfoliu a důkazem naší schopnosti budovat a transformovat společnosti v lídry ve svých odvětvích. Od její akvizice v roce 2016 jsme expandovali do regionu DACH a konsolidovali skupinu. S naší podporou se Invia úspěšně orientovala v pandemické krizi a posílila svou pozici. WP Holding jako strategický hráč v sektoru cestovního ruchu má dobré předpoklady převzít Invia Group jako stabilní, vyváženou a dobře situovanou společnost a pokračovat v jejím růstu a rozvoji,“ uvedl Jaroslaw Czernek, investiční partner v Rockaway Capital.

