Od programování k obřímu fitness e-shopu. GymBeam Dalibora Cicmana míří letos na 3,5 miliardy korun

Začalo to docela nevinně. Dalibor Cicman už od mládí a při škole programoval webové stránky a e-shopy. Jednoho dne ho napadlo, že si vytvoří i vlastní internetový obchod. To, co z původně malých snah vzniklo, je nadnárodní byznys, jenž letos míří na tržby 150 milionů eur, tedy 3,5 miliardy korun. To ho řadí mezi největší firmy svého druhu v regionu.

O svém příběhu a přístupu k byznysu Cicman vyprávěl v ByznysCastu Dana Tržila. Své mládí Cicman strávil za počítačem v Košicích a programováním si vydělával už při škole. Poté se přesunul k e-shopovému segmentu a postupně z něj začal vyrůstat byznysmen, který je pověstný svým pragmatickým rozhodováním na základě dat.

Na začátku minulé dekády postavil tým, který de facto vytvářel e-shopy sériově. Prodával i takové věci, jako jsou sedací pytle nebo příslušenství do domácnosti. A činil tak v e-shopu emi.cz, jenž existuje dodnes. Během deseti let tak vybudoval podnik, který zaměstnával padesát lidí a měl obrat čtyři miliony eur, a to zcela bez vnějších investic. Přiznává, že výběr sortimentu byl z jeho pohledu oportunistický – zboží volil prostě podle toho, kde viděl příležitost, ne na co byl zrovna odborník.

„Z toho stavu ale byla výzva celé podnikání posunout dál. V týmu se totiž netvořila firemní kultura nebo loajalita ke značce a celé to bylo vnímané jen jako faktura na projekt. I já jsem vnímal, že mám velmi roztříštěnou pozornost na e-shopy s úplně různými kategoriemi,“ říká Cicman. Nakonec se tak rozhodl, že ostatních e-shopů se zbaví a bude se soustředit jen na jeden segment – a tím se stalo právě fitness.

To se psal rok 2014 a jak už byl tou dobou zvyklý, Dalibor Cicman se ještě předtím obrátil k datům, respektive reportům konzultantských společností. Z nich zjistil, že právě obor zdraví a sportovní výživy by v oblasti e-commerce mohl v následujících letech ve střední Evropě růst. Když si následně začal celou kategorii studovat detailněji po celém světě, tak zjistil, že v zahraničí funguje obor často na modelu direct to customer (DTC) – to znamená, že e-shop prodává zpravidla zboží pod svou vlastní značkou a zároveň je vyrábí.

Tento model v různých částech světa vytlačil dřívější systém, kdy e-shopy jen přeprodávaly značky druhých stran. „Tehdy mi přišlo jako super nápad, že budeme pionýři v tomto byznys modelu v naší kategorii a našem regionu. A také že budeme mít vlastní značky produktů s vlastní výrobou, které budeme zároveň distribuovat koncovým spotřebitelům,“ popisuje Cicman svůj záměr z roku 2014. Jeho výhodou také bylo, že z předchozích podnikání měl peníze na rozjezd. Ještě před spuštěním samotného GymBeamu tak začal jednat o odkupu firem, které by mu pomohly podobně komplexní vizi naplnit.

Už za několik měsíců tak koupil menší slovenskou firmu, jež vyráběla sportovní výživu Bodyfit. Jejich značku pak nahradil GymBeamem. Cicman říká, že si koupil především know-how – výrobu, receptury či způsoby jednání s regulatorními orgány, které výrobky schvalují. Ostatně o devět let později je možné říct, že se mu sázka na celkové pokrytí řetězce od výroby po dodání vyplácí – na stejný systém stále více naskakují i tak velcí giganti e-commerce, jako je Alza se svými privátními značkami. Na vlastním brandu ostatně do značné míry stojí i přímá konkurence GymBeamu, tedy Aktin.

Jedna z hlavních inovací tedy byla po stránce byznys modelu, ovšem druhým zásadním dílkem do skládačky bylo cílení. „V té době totiž naši konkurenti velmi striktně cílili na muže a kulturisty,“ říká Cicman s tím, že podobně na tom byl i zmíněný Bodyfit. „Proto jsme si vymysleli, že budeme cílit i na ženy. Bylo to zároveň v souladu s naší strategií, že jsme chtěli chytat nové zákazníky, kteří zkušenost s podobnými produkty doposud neměli.“

Na tuto polovinu populace se zaměřuje ve velkém i dnes, třeba v rámci vlastní privátní značky BeastPink. Zatímco samotný GymBeam zůstává pro zákazníky, kteří nehledají nic speciálního, pro tento přídavek do portfolia platí, že Cicman s týmem tvoří i separátní marketing a komunikaci na sociálních sítích. Na saturovaných trzích, jako je Itálie, pak dokonce i separátní e-shopy.

Dalibor Cicman pokračuje v produktové expanzi i dnes – jedním z posledních přídavků do portfolia je kupříkladu VanaVita, která se zaměřuje na bio produkty pro vegany a vegetariány a zároveň na zákazníky, pro něž jsou například důležité rozložitelné obaly. Stále se ale rozšiřuje i po geografické stránce a vyhlíží nové příležitosti.