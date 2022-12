Od startupů na ambasádu. Investor, který dal peníze i do Twitteru, je novým velvyslancem USA v Praze

V diplomatických kruzích to je profil, který tak trochu vyčnívá. Jako člen představenstva působil ve Twitteru nebo Tumblr, založil velkou investiční společnost a v raných začátcích pomohl na vrchol celé řadě dalších technologických startupů, které dnes známe. Řeč je o Bijanu Sabetovi, který nově zamíří do Prahy jako americký velvyslanec vlády Joea Bidena.

Jeho nominaci v úterý schválil Senát Spojených států amerických. Při vystoupení před jeho výborem pro zahraniční vztahy řekl, že jeho prioritami budou pokračování v odkazu Václava Havla, ochrana lidských práv i novinářských svobod, ale taktéž společná práce Česka a Spojených států v oblasti obrany, konkrétně v nákupu stíhaček F-35.

Sabet vystudoval univerzitu v Bostonu ve státu Massachusetts. Na začátku své kariéry pracoval v několika technologických startupech a už v roce 1995 se dostal i do Applu a o něco později do Microsoftu. Ze západního pobřeží USA se ale poté vrátil do Bostonu a zde také založil v roce 2005 investiční společnost Spark Capital. Ta se zaměřuje na investování do mladých firem z oblastí softwaru, fintechu, e-commerce, nebo médií.



Přístup Sabeta a jeho kolegů byl rizikový. Investoval v brzkých fázích do projektů, u nichž zpravidla nikdo neví, jak dopadnou. A vybrat si uměl dobře, při rozjezdu pomohl sociálním sítím, jako jsou Twitter, Discord a Tumblr. Investoval také do aplikací Foursquare, Trello nebo Slack.

V roce 2017 se Sabet dokonce umístil v první stovce nejvýraznějších startupových investorů podle časopisu Forbes. Portfolio společností, do kterých Spark Capital od svého vzniku investoval, je mimořádně atraktivní. Najdou se v něm kromě Twitteru a spol. jména jako Snap, Oculus, Coinbase nebo eToro. Fond má celkovou hodnotu 3,8 miliardy dolarů. Loni v září ovšem Sabet oznámil, že svou roli ve fondu upozadí.

Biden ho do nové role nominoval v létě. Jak řekl ministr zahraničí Jan Lipavský pro server iRozhlas.cz, z české strany je jeho nominace v podstatě hotová záležitost, všechny formality procesu už jsou vyřízené a tak může nový velvyslanec do Česka přiletěl a začít pracovat. Kdy přesně se tak stane, ale zatím není jisté.

Post amerického velvyslance v Česku byl neobsazený od konce roku 2020. Tehdejší velvyslanec Stephen King, jehož firma King Capital mimochodem podniká v oblasti nemovitostí, odstoupil po zvolení Joea Bidena prezidentem.

S přispěním ČTK