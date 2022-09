Tykačova Sev.en Energy jde od uhlí k solárům. Na Mostecku chce postavit pět slunečních elektráren

Pavel Tykač, miliardář a majitel energetické skupiny Sev.en Energy

Svůj byznys postavila především na uhlí, nyní se česká energetická skupina Sev.en Energy zaměřuje na slunce. Společnost miliardáře Pavla Tykače chce na Mostecku postavit pět fotovoltaických elektráren, které by podle ní pokryly více než dvě procenta roční spotřeby Ústeckého kraje. Investice do nich má vyjít až na tři miliardy korun.

Pavel Tykač se v energetice pohybuje už přes patnáct let, jeho Sev.en Energy vlastní uhelné elektrárny v Počeradech a Chvaleticích a do energetiky a těžby investuje také ve Velké Británii, Austrálii či Spojených státech. Nyní své prostředky zamíří na sever Česka, kde chce vystavět pět solárních elektráren o celkovém výkonu 130 megawattů.

Osmý nejbohatší Čech přitom v rozsáhlém rozhovoru pro CzechCrunch v květnu připomínal, že solární energie není řešením, na které by se mohlo Česko spolehnout: „Ať děláme, co děláme, naše soláry, které zde můžeme stavět, dávají více než pětinu své kapacity méně než 1 200 hodin v roce. Jakmile vyřešíme akumulaci, můžeme jet všichni na obnovitelné zdroje, ale v potřebném objemu mi to v současnosti přijde jako naprosto nesplnitelné.“

Zároveň už tehdy ale zmiňoval, že Sev.en Energy sluneční myšlenky skutečně má. „Máme v severních Čechách pozemky po těžbě, které by bylo fajn smysluplně využít třeba na solární parky,“ uvedl Tykač ve druhé části rozhovoru. Od nápadů se teď skutečně přistupuje ke konkrétním plánům, skupina zpracovává podklady ke stavebnímu povolení pro všech pět projektů.

Ke spuštění elektráren by podle firmy mohlo dojít už v roce 2025 a objem jejich výroby by měl představovat šest procent z celkové kapacity fotovoltaických elektráren v Česku. „Tyto nové zdroje pozitivně ovlivní energetickou soběstačnost celého regionu a pomohou České republice k ozelenění elektroenergetického mixu,“ sdělil zástupce Sev.en Energy Pavel Farkač.

Všechny elektrárny v okolí Mostu a Litvínova mají být postaveny mimo pozemky zařazené v půdním fondu. Podle skupiny tedy nehrozí, že by zabíraly půdu pro zemědělskou výrobu. „Současně je tento projekt důležitou součástí transformace Sev.en Energy, a to zejména v synergii s jejím hlavním transformačním projektem Green Mine,“ doplnil Farkač. Skupina podle něj zvažuje i další projekty solárních elektráren. „V zásobníku máme další plochy s ještě větším energetickým potenciálem,“ uvedl.

V Ústeckém kraji plánuje výstavbu solární elektrárny také energetická firma ČEZ, jejímž většinovým vlastníkem je stát. První velká fotovoltaická elektrárna ČEZu o výkonu 40 megawattů by mohla stát v prostoru uhelné elektrárny Tušimice na Chomutovsku. Letos v srpnu to řekl agentuře ČTK člen představenstva ČEZu Jan Kalina.

S přispěním ČTK.