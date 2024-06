Od vývojářů pro vývojáře. Český startup usnadňuje tvorbu aplikací, v prvním kole nabírá 12 milionů

Uložit 0

Hlavní přidaná hodnota práce programátorů se skrývá v psaní kódu, často ale musí řešit i správu úložišť, databází a serverů. Tento problém si uvědomili Aleš Rechtorík a Jan Saidl a začali vyvíjet platformu Zerops, která dokázala získat platící zákazníky od prvního dne spuštění. Teď již hlásí tisíce nasazení a zároveň uzavření svého prvního finančního kola. Přinášíme přehled nejdůležitějších informací.

Zainvestovaný startup: Zerops

Kdo investuje: Presto Ventures a Gi21 Capital zakladatele Damira Špoljariče

Kolik a v jakém kole: Téměř 12 milionů korun v pre-seed kole

Co startup dělá: Zerops poskytuje platformu pro vývoj, nasazení a provoz aplikací – bez ohledu na jejich velikost nebo složitost. Cílem startupu je zjednodušit život a práci programátorů tím, že se nebudou muset zabývat správou infrastruktury, jako jsou úložiště, databáze nebo provoz serverů.

„Zerops je doslova definicí produktu ‚od vývojářů pro vývojáře‘. Jsme si dobře vědomi, že jdeme proti gigantům cloudového sektoru, proto s pokorou tvrdě pracujeme na získání důvěry uživatelů z vývojářské komunity,“ komentuje spoluzakladatel Aleš Rechtorík.

Foto: Zerops Zakladatelé startupu Zerops Aleš Rechtorík a Jan Saidl

Zakladatelé: Zerops vznikl jako spin-off společnosti VSHosting, největšího středoevropského poskytovatele hostingových služeb, za nímž stojí zakladatel Damir Špoljarič z Gi21. Za startupem pak stojí zakladatelé Aleš Rechtorík a Jan Saidl. Rechtorík má více než patnáct let zkušeností jako vývojář a UX designér, zároveň je spoluzakladatelem nástroje pro řízení obchodu a nákladů Costlocker. Saidl působil jako vedoucí vývojář VSHostingu, jako systémový architekt a infrastrukturní programátor sbírá zkušeností přes 25 let. Do zakládajícího týmu patří ještě dalších devět členů.

Jak je startup velký: Zerops již do své mise investoval tři roky vývoje a miliony eur. Hlásí tisíce úspěšných nasazení (takzvaných deployů) a čtrnáct spravovaných služeb s vysokou dostupností.

Presto Ventures Presto Ventures je pražská investiční společnost, která podporuje talentované zakladatele… Klíčoví lidé Volné pozice Presto Ventures Více o firmě

Proč je to zajímavé: „Všichni vidíme masivní využití umělé inteligence při programování, vývojáři dnes vyvíjí mnohem rychleji a efektivněji. Ruku v ruce s tímto chtějí také velmi jednoduše získat a nastavit infrastrukturu, na které jejich projekty poběží. V Prestu máme spin-offy z větších firem rádi. Zerops je již několikátý v našem portfoliu a zatím nám svou rychlostí a zájmem uživatelů dělá největší radost,“ komentuje Přemysl Rubeš z Presto Ventures.

Na co startup plánuje využít investici: Na rozšíření integrace s nejpopulárnějšími frameworky a open-source softwarem, rozšíření znalostní základny a dokumentace, zdokonalení onboardingového procesu a také získání trakce v rámci příprav na globální expanzi. Během dvou let chce přilákat tisíce aktivních uživatelů.