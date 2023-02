Servery VSHostingu využívají dvě třetiny českých e-shopů. Loni vyrostl na čtvrt miliardy

Česká společnost VSHosting zakladatele Damira Špoljariče provozuje datacentra a – jak napovídá její název – poskytuje hosting. Na jejích serverech fungují podle odhadů firmy již asi dvě třetiny domácích e-shopů. Podle předběžných výsledků VSHosting loni dosáhl obratu 246 milionů korun, což znamená meziroční růst o dvacet procent. S tím se pojí také růst počtu klientů, mezi nová známá jména patří například Muziker, Zoot či lékárny Benu.

„Letos i přes očekávanou ekonomickou recesi plánujeme obdobně velký růst či mírně vyšší, a to zejména díky naší aktivní expanzi do Maďarska a oslovování nových cílových skupin na obsazených trzích,“ říká Špoljarič, jenž svůj byznys zakládal ještě na střední škole. V roce 2020 VSHosting prodal globálně působící a původem německé skupině Contabo. Na židli ředitele sedí doteď, kromě toho ale také aktivně pilotuje soukromá letadla a investuje do nemovitostí či do startupů, naposledy například do datové Kebooly. Samotné Contabo přitom patří mezi jednu z firem, kde je investorem.

VSHosting pracuje na stále větších a hybridních hostovaných řešeních. V kombinaci s nově představenými službami si firma otevírá dveře na nové části trhu. Již loni přitom zveřejnila, že na jejích řešeních funguje většina českých e-shopů. „Procento je už pravděpodobně větší, řekl bych dvě třetiny či více. Nikdo reálně neví, kolik přesně e-shopů je, takže jde o kvalifikovaný odhad,“ říká Špoljarič s tím, že další prostor pro rozšíření byznysu vidí za hranicemi.

Firma rozběhla expanzi do Maďarska, kde brzy očekává uzavření spolupráce s prvními významnými klienty, cílem je stát se v nejbližších letech největším hráčem na tamním trhu. „Pokusů o expanzi bylo několik, nyní jsme ale dozráli velikostí, zkušenostmi a know-how, takže věřím, že strategie bude úspěšná,“ dodává Špoljarič.

Maďarsko je podle čtyřiatřicetiletého zakladatele VSHostingu pořád rozvíjejícím se trhem a současná konkurence je v něm výrazně menší, navíc je firma schopná tamní klienty technicky obhospodařit z Prahy či dalších datacenter v rámci skupiny. „Soustředit se tak chceme primárně na intenzivní obchodní aktivitu následovanou lokální podporou, což bude řešit jedno z hlavních negativ – jazykovou bariéru. Angličtina nemusí být zcela komfortní pro všechny, kupodivu včetně IT odborníků,“ doplňuje Špoljarič.

V loňském roce zároveň VSHosting představil nové služby pro privátní cloudy na technologii VMWare, čímž začal oslovovat nový segment větších a korporátních klientů, či managed služby nad AWS pro ty, kteří chtějí svoji infrastrukturu provozovat právě u tohoto poskytovatele.