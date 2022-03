Odpověď Sony na herní balíček Xboxu je tu. Nové předplatné na PlayStation nabídne přes 700 her

Hraní na PlayStationu se v blízké době stane opět o něco zajímavějším. Sony totiž oznámilo vznik nové předplatitelské služby, která hráčům v několika balíčcích nabídne stovky nových i původních herních titulů a také řadu výhod jako exkluzivní slevy, cloudové úložiště nebo streamování her. Pro české hráče to ale představuje jeden zásadní háček.

O příchodu nové předplatitelské služby od Sony se spekulovalo už několik týdnů – a vlastně bylo otázkou času, než se objeví oficiální potvrzení. To přišlo dnes a japonská firma v něm zmínila, že sjednocuje dosavadní PlayStation Plus a PlayStation Now pod jediný název PlayStation Plus a nabídne několik úrovní obsahu v cenovém rozmezí od devíti do sedmnácti eur (220 až 420 korun).

Základní stupeň přichází s přídomkem Essential a jde prakticky o standardní verzi PlayStation Plus tak, jak ho hráči dosud znali. Za devět euro měsíčně (respektive 25 eur kvartálně a 60 eur ročně) dostanou uživatelé přístup ke dvěma hrám zdarma měsíčně, cloudovému úložišti, multiplayeru a vybraným slevám. Vesměs se nic nemění, a to ani pro Čechy.

Zajímavější je úroveň, kterou Sony nazvalo jako PlayStation Plus Extra. Ta nad rámec výhod ze stupně Essential nabízí možnost si zahrát až 400 titulů, které jsou dostupné jak na PS4, tak PS5. Tyto hry bude možné stahovat a hrát lokálně, přičemž cena je nastavena na 14 eur měsíčně (respektive 40 eur kvartálně a 100 eur ročně). Dostupná bude také pro české hráče.

Následuje stupeň PlayStation Plus Deluxe, který zahrnuje vše výše uvedené, ale přidává dalších až 340 herních titulů včetně těch, které vycházely původně na historické verze konzole PS1 a PS2, všemi oblíbené PS3 a také handheld PSP. Prakticky to stejné nabízí i úplně ten nejvyšší balíček s přídomkem Premium, ovšem s jednou pro Čechy zásadní výjimkou.

Protože na tuzemském trhu dosud není dostupné předplatné PlayStation Now, které umožňuje online streamování her, Češi nedostanou možnost tituly streamovat ani teď. V tom se od sebe liší úrovně Deluxe a Premium – „prémiový“ balíček totiž streamování pro vybrané trhy dovoluje. Obě varianty stojí 17 eur měsíčně (respektive 50 eur kvartálně a 120 eur ročně).

„Naším cílem je, aby většina území sítě PlayStation Network začala využívat naši novou službu předplatného her PlayStation Plus do konce první poloviny roku 2022. Plánujeme také rozšířit výhodu cloudového streamování na další trhy a další podrobnosti poskytneme později,“ píše Sony na svém blogu. O dostupnosti streamování pro tuzemský trh ale nepadla žádná zmínka.

Nové předplatné PlayStation Plus bude uvedeno v průběhu letošního června, a jak Sony uvádí, chce silně šlápnout do jeho propagace. Hned při uvedení služby plánuje zařadit do nabídky velké hry jako God of War, Mortal Kombat 11, Returnal, Death Stranding nebo Marvel’s Spider-Man: Miles Morales. Stávající předplatitele PlayStation Now pak Sony převede na PlayStation Plus Premium bez dalších poplatků.

Zároveň půjde také o zdvižený prst pro Microsoft, respektive jeho herní divizi Xbox. V rámci ní totiž gigant z washingtonského Redmondu nabízí takzvaný Xbox Game Pass, který pro hráče na jeho konzolích i PC nabízí stovky her. Nicméně jakmile se zfinalizuje obří obchod, v rámci kterého Microsoft koupil nakladatelství Activision Blizzard, bude jich mnohem více.