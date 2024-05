Odvrátil bankrot ČSA a Vítkovic. Jak vydělat miliardu? Jako v šachu záleží na prvních tazích, říká

Uložit 0

Zdeněk Šmejkal má na českém trhu pověst jednoho z nejúspěšnějších krizových manažerů. Se svým byznysovým partnerem Václavem Novákem stál u záchrany ostravských Vítkovic, Setuzy nebo státních aerolinek ČSA. Poté skrze svou investiční skupinu M.L. Moran znovu nastartoval ztrátovou firmu Technistone, kterou později prodali za 1,5 miliardy korun. O všech zásadních momentech mluví v podcastu Vojty Žižky, kde mimo jiné radí, jak si nastavit takzvaný miliardový mindset.

Ačkoliv by si po velké záchranné štaci Vítkovic Zdeněk Šmejkal zasloužil odpočinek, nechtěl byznysové prostředí úplně opustit. „Když jsme odcházeli z Vítkovic, tak jsem panu Novákovi říkal, že by byla škoda tu naši spolupráci jen tak zahodit,“ říká absolvent ostravské Vysoké školy báňské, kterého k podnikání směroval už jeho otec. A tak v roce 2001, po pár panácích Jägermeisteru, založili skupinu M.L. Moran.

V posledních letech na sebe Šmejkal s Novákem upozornili vydařeným exitem, když prodali společnost Technistone, kterou převzali na hranici bankrotu, uzdravili ji a jako nejvýkonnější firmu na světě ve svém oboru ji prodali strategickému partnerovi, globální americké firmě Wilsonart. Na transakci podle odhadu CzechCrunche vydělali kolem dvou miliard korun.

Před nedávnem se pak ostřílený krizový manažer a průmyslník vydal do byznysu, který v jeho resumé obzvlášť vyčnívá – založil novou značku imunitních nápojů Fua Fua. Díky tomu všemu se tak Šmejkal osvědčil jako člověk, jenž má na podnikatelském trhu stále co říct. A proto v podcastu Vojty Žižky, kde mimo jiné popisuje všechny své zásadní byznysové momenty z minulosti, poodhalil i to, jak si přijít na miliardu korun.

„Samozřejmě se to nestane jen díky tomu, že si řeknete, že takovou sumu chcete vydělat. Pochopitelně pro to musíte něco udělat,“ říká Šmejkal. „Musíte si stanovit plán, co uděláte, jak to uděláte a v jakém čase to uděláte,“ dodává někdejší hráč šachů, kterým se věnoval v mládí. A právě na šachové partii to trefně ilustruje. Nejde totiž o to, mít celou cestu k miliardě (nebo jakékoliv jiné metě) vymyšlenou do detailu. Záleží na úvodních tazích.

„Já ve svém životě přemýšlím o nějaký ten tah dopředu oproti běžnému člověku. Šachová partie se vlastně vyvíjí tak, že tam máte zahájení, střední hru a pak koncovku. A nikdo, ani šachový velmistr, nemá promyšlené všechny tahy dopředu, protože by to ztratilo smysl. Vstupujete ale do hry v rámci zahájení, které má velký počet variant – a ty studujete,“ přirovnává Šmejkal.

Jde primárně o to, že hráč, respektive podnikatel, by měl mít pokud možno co nejlepší postavení do takzvané střední hry. V případě byznysu do postupného rozjezdu, kde už to často není o studiu ověřených schémat, ale zejména o talentu. „Všechny figurky spolu musí hrát, ale nepouštíte se ještě do útoku. A kdo má lepší zahájení, tak na té nejvyšší úrovni zpravidla vyhrává,“ pokračuje.

V byznysu to funguje podobně, protože podle Šmejkala jde vždy o to, co musí člověk umět, co si musí připravit, co musí vybudovat, které schopnosti si pro rozjezd firmy zajistí… a jak vše postaví tak, aby se z nuly vydělávaly desítky milionů, z desítek milionů stovky, ze stovek milionů miliarda. A tak dále.

O čem dalším ještě Vojta Žižka se Zdeňkem Šmejkalem mluvil? Například o tom, jak shání nové talenty pro svůj byznys, jak náročná byla záchrana Vítkovic z hlediska jeho zdraví, jak probíhala záchrany Setuzy a ČSA, jak se stát dobrým vyjednavačem nebo jak se firma může dopředu připravit na krizi. Celý rozhovor si můžete poslechnout na Patreonu Vojty Žižky.