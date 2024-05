Olomoucké Worldee zjednodušuje cestování. Sto milionů získalo i od tajemného zakladatele Bazoše

Uložit 0

Spojuje to nejlepší z poznávání cizích zemí s cestovními kancelářemi a na vlastní pěst. Worldee totiž nabízí balíčky včetně letenek, ubytování či nonstop zákaznické podpory, za jejich přípravou ale stojí zkušení cestovatelé nebo například Češi žijící v dané destinaci. Samotní uživatelé se tak mohou za hranice vybrat sami, společně s průvodcem či v menší skupince. Worldee teď opět podpořili investoři, kteří do platformy vložili sto milionů korun. Přinášíme přehled nejdůležitějších informací.

Zainvestovaný startup: Worldee

Kdo investuje: Předešlí investoři Kaiperi Venture Capital a zakladatel portálu Bazoš.cz Radim Smička, jenž v médiích téměř nevystupuje, ale před lety CzechCrunchi poskytl rozhovor o pozadí byznysu, ze kterého vyrostl fascinující úkaz českého internetu.

Kolik a v jakém kole: V rámci kola série A posílá tři miliony eur (74 milionů korun) Smička, další milion eur (25 milionů korun) Kaiperi.

Kolik již Worldee získalo: Kromě současného kola to bylo přes 47 milionů korun – nejdřív v roce 2020 od 3D tiskařů Josefa a Ondřeje Průši, v roce 2022 se přidal i fond Kaiperi.

Foto: Nguyen Duy McLavin/CzechCrunch Radim Smička, zakladatel a majitel Bazoš.cz

Co Worldee dělá: Vzniklo v Olomouci jako cestovatelský deník, ale postupně se rozrostlo do služby, která organizuje cestovní zážitky. Turisty propojuje s místními Čechy nebo zkušenými cestovateli a pomáhá tak naplánovat a zařídit celý výlet. I když se vymezuje vůči tradičním cestovním kancelářím, Worldee má licenci CK i pojištění proti úpadku.

Jak funguje: Samotní cestovatelé mohou po absolvování přijímacího procesu na Worldee přidávat nové cesty včetně itineráře, platforma zájezd doplní o zprostředkování cesty či ubytování. V aplikaci uživatelé najdou informace o letu, ubytování, destinaci, počasí nebo seznam věcí, které si mají zabalit. Navigace a geolokační notifikace každého navedou k jednotlivým místům, k dispozici je také audioprůvodce.

„Chceme, aby cestování bylo skutečným dobrodružstvím, ale zároveň bez stresu spojeného s organizačními záležitostmi. S Worldee můžete být pánem svého času a aktivit, aniž byste se museli trápit plánováním,“ přibližuje zakladatel Tomáš Zapletal.

Zakladatelé: Tomáš Zapletal a Tomáš Nakládal. Myšlenka na vznik Worldee jakožto cestovatelského deníku napadla Zapletala na cestách v roce 2017, ke spuštění došlo o dva roky později.

Jak je Worldee velké: Počet uživatelů již přesáhl sto tisíc a jen loni měly jeho služby využít tisíce cestovatelů. Aktuálně nabízí 74 destinací od téměř 250 průvodců. Z byznysového hlediska loni Worldee podle vlastního vyjádření dosáhlo obratu 41 milionů korun, kdy meziročně vyrostlo o čtyři sta procent.

Na co Worldee plánuje využít investici: V současnosti je zaměřené především na české klienty, postupně ale expanduje za hranice. I díky investici chce dosáhnout stavu, kdy by zahraniční uživatelé tvořili alespoň polovinu ze všech. „Worldee bude díky investici moci dospět, nabrat seniorní tým a pořádně rozjet mezinárodní expanzi. Investovat budeme především do technologie a škálovatelnosti,“ dodává Zapletal.