Olympiáda v Paříži odstartuje pompézně na řece. Chtějí být lepší než Londýn, říká předseda ČOV

Přesně za rok vypukne ve Francii událost, kterou Pařížané nepamatují od roku 1924. Do města se po sto letech vrátí Letní olympijské hry, na které se už aktivně připravují. Vedle nepřeberného množství organizačních věcí řeší i jednu méně běžnou výzvu – a týká se řeky Seiny, jež Paříží protéká. Její role bude totiž v rámci největšího sportovního svátku klíčová a možná Francii zajistí ten historicky nejzajímavější zahajovací ceremoniál. I proto se do ní pumpují desítky miliard korun.

Zatímco standardně olympijské zahajovací ceremoniály, na kterých se představují jednotlivé výpravy, probíhají na stadionech, Paříž tentokrát svůj Stade de France vynechá, respektive vymění právě za hlavní městský veletok. Sportovci se celému světu odprezentují na palubách barevně sladěných lodí, které budou za pohledů a tleskání fanoušků z břehů a mostů proplouvat právě Seinou.

„Organizátoři vidí jako ohromnou metu dokázat celému světu, že jsou schopni uspořádat lepší olympijské hry než v Londýně,“ říká pro CzechCrunch předseda Českého olympijského výboru (ČOV) Jiří Kejval. „Myslím, že je to hodně postavené na soutěživosti mezi těmito dvěma státy, a to je velice pozitivní energie,“ doplňuje s odkazem na to, že právě londýnský ceremoniál objektivně patřil mezi ty nejpovedenější.

Že půjde o velkou parádu, věří i Usain Bolt. „Myslím, že to bude jeden z nejlepších zahajovacích ceremoniálů. Ne-li ten nejlepší. Představte si, že všichni stojí venku na mostech a povzbuzují. To tady ještě nebylo,“ řekl držitel osmi olympijských zlatých a především trojnásobný rekordman v běhu na krátké vzdálenosti, který byl na lodi francouzské delegace, jež se plavila po řece při předávání olympijské a paralympijské pochodně.

Foto: Olympics.com Vizualizace zahajovacího ceremoniálu olympiády v Paříži

Přes deset tisíc sportovců z celého světa se bude plavit po šestikilometrovém úseku, který se potáhne od mostu Pont d’Austerlitz centrem samotného města až před náměstí Trocadéro, kde proběhnou závěrečné prvky ceremoniálu a slavnostní představení – a oficiálně odstartuje šestnáctidenní šňůra sportovních disciplín. Každá loď s výpravami bude navíc vybavena i kamerami, aby měli diváci u televizí možnost sledovat celou akci zblízka.

„Už teď víme, že plavba po Seině by měla trvat zhruba čtyřicet dva minut,“ zmiňuje pro CzechCrunch mluvčí ČOV Veronika Linková. „Pro sportovce to ale nebude jen tato necelá hodinka. Od odchodu z olympijské vesnice uběhne několik hodin, než se tam opět vrátí. Bude to pro ně jistě velký zážitek, ale celá akce bude velmi náročná a nesmí ohrozit jejich sportovní plán. Necháváme tedy rozhodnutí na nich, zda se zahajovacího ceremoniálu zúčastní,“ dodává.

Že půjde o spektakulární a jedinečné zahájení, zřejmě není pochyb. Francie má jasný cíl před světem Paříž znovu odprezentovat nejen jako město sportu, ale i módy, kultury a špičkové gastronomie. „Všechno tohle dohromady vytváří ohromně zajímavý koktejl. Chci vyzvat všechny Čechy, aby se ještě pokusili získat nějaké vstupenky a mohli tak podpořit české sportovce,“ dodává Kejval.

A teď řeku ještě vyčistit

Seina, která hlavním městem Francie protéká v délce padesáti kilometrů, se ale v rámci letní olympiády využije i jinak. Vrátit by se do ní měly i plavecké závody, jež se v Seině uskutečnily naposledy v roce 1900, tedy poprvé, kdy Paříž letní hry pořádala. Hlavní problém ale spočívá v tom, že je voda silně znečištěná, tudíž naprosto nepřijatelná pro jakékoliv koupání, natož to olympijské.

Úřady nicméně zmínily, že do startu olympiády udělají vše pro to, aby hranici množství bakterií ve vodě snížili na zdraví nezávadnou úroveň. Do projektu za vyčištění Seiny, který už roky více či méně probíhá, se investují velké peníze, konkrétně až 1,5 miliardy eur, tedy skoro 34 miliard korun – a důležitá akce má probíhat od letošního léta, kdy se do provozu nasadí dvě dezinfekční jednotky.

Ty se budou nacházet v čistírnách odpadních vod provozovaných veřejnou hygienickou službou pařížského regionu, přičemž se budují i stavby, jež pomohou zlepšit kvalitu vody, typicky nádrž na dešťovou vodu, která ji má zadržovat a postupně ji vypouštět do kanalizační sítě, čímž se zabrání znečištění při přetečení odpadních vod v období dešťů. Paříž se také snaží apelovat na své obyvatele.

Například majitelům lodí, které podél Seiny kotví, město uložilo povinnost napojit se na pařížskou kanalizační síť a zamezit přímému vypouštění do vody. Úřady také pracují na nápravě špatné městské kanalizace, kde se v některých případech odpadní voda přečerpává právě do dešťové kanalizace. Jak uvádí server CNN, uvedené kroky už měly kvalitu vody o něco zlepšit.

Pokud tedy vše půjde podle plánu, organizátoři by do Seiny mohli profesionální olympijské a paralympijské plavce pustit a nechat je závodit přímo v ní. Z velkého projektu na vyčištění řeky mohou v následujících letech těžit i obyvatelé francouzské metropole, pro které by se za dva roky otevřela tři malá koupaliště v oblastech Bras Marie, Bras de Grenelle a Bercy. A teoreticky i dvaceti dalších.

„Cílem čištění Seiny je přizpůsobení města klimatickým změnám,“ uvedla starostka Paříže Anne Hidalgová, která je známá i jako zastánkyně omezování vjezdu aut do centra. „Seina je koridorem biologické rozmanitosti a zdrojem ochlazení v létě,“ dodala.

Co se olympiády týče, před pár dny byla odhalena i pochodeň ze speciální recyklované oceli, která olympijský oheň do Paříže navrátí. Symbolizuje rovnost, mírumilovnost a vodu – a stojí za ní francouzský designér Mathieu Lehanneur, podle kterého nové dílo přes svůj tvar a barvy ztělesňuje tradice země.

Štafeta s olympijskou pochodní, která váží 1,5 kilogramu a měří sedmdesát centimetrů, svou pouť po Francii zahájí příští rok 8. května, kdy připluje na palubě historické plachetnice do přístavu ve městě Marseille. Cílem štafety je 26. červenec, kdy olympijský oheň vzplane, čímž budou hry oficiálně zahájeny.

„Urazí tisíce kilometrů, předává se od člověka k člověku, po souši i po moři. Pro Paříž a poprvé v její historii hraje na dokonalou symetrii a jasněji k nám promlouvá o rovnosti. Chtěl jsem, aby byla nesmírně čistá, ikonická, téměř živelná. Jednoduchá jako pomlčka, tekutá jako plamen,“ uvedl Lehanneur.