Služba Mutumutu se svým digitálním přístupem snaží rozvířit stojaté vody pojišťovnictví, kdy pojištění pracovní neschopnosti, invalidity i smrti nabízí plně online a vlastní fyzické pobočky neprovozuje. Na trh vstupovala před třemi lety a podle vlastního vyjádření se pojišťovně daří, konkrétnější čísla však doteď moc nekomunikovala.

Lepší pohled na byznys Mutumutu nyní nabízí publikovaná závěrka za rok 2020, kdy pojišťovna utržila 12,1 milionu korun a její čistá ztráta dosáhla 11,6 milionu. Meziročně tak z tržeb 6,99 milionu v roce 2019 vyrostla o 73 procent, tehdy však skončila se ziskem ve výši 297 tisíc korun.

„Účetní závěrka za rok 2020 reflektuje přípravy na expanzi do zahraničí, do které jsme masivně investovali a která se kvůli covidu posunula až ke konci roku 2021,“ komentuje výsledky pro CzechCrunch Jindřich Lenz, ředitel Mutumutu. Odkazuje při tom na nedávno oznámený vstup pojišťovny do Francie.

Expanzi z velké míry financujeme nejen z investic, ale právě i ze zisku, což je férové vůči investorům.

Společně s prvním krokem v zahraniční expanzi ohlásil startup také získaní další investice od francouzské Société Générale Assurances, matky tuzemské KB pojišťovny, s níž od vstupu na trh Mutumutu spolupracuje. Ve třech finančních kolech digitální pojišťovna získala už téměř 100 milionů korun.

„Nabírali jsme plno nových lidí u nás i ve Francii, rozšiřovali IT infrastrukturu, investovali do přípravy marketingové kampaně a v roce 2022 nás čeká vstup na německý trh. Expanzi z velké míry financujeme nejen z investic, ale právě i ze zisku, což je férové vůči investorům,“ popisuje šéf digitální pojišťovny, v níž většinu drží studio Creative Dock, kde projekt vznikl.

„Stále platí, že pokud pomineme expanzi, Mutumutu by v České republice bylo v černých číslech. Pro nás je ale teď mnohem důležitější škálovat byznys i za hranicemi. Tržby každým rokem rostou, plánujeme jejich dvojnásobný růst každý rok,“ prozrazuje další výhled Lenz.

Dlouhodobě však Mutumutu nesděluje, kolik nových smluv uzavírá, podle posledního vyjádření se jejich počet meziročně zdvojnásobuje také. V prvním kvartálu letošního roku měla pojišťovna uzavřít jedno procento ze všech životních pojistek, které byly v tuto dobu v Česku sjednané.

V růstu a expanzi má pak pojišťovně pomoct také další finanční kolo, jež se aktuálně připravuje. V rámci takzvané série A chce získat osm milionů eur, tedy přes 200 milionů korun. I díky získaným prostředkům má ve druhém kvartálu příštího roku přijít vstup na německý trh, o rok později pak do Itálie a Polska.