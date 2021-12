Vánoce jsou svátky klidu a míru, tak proč chodit do velkých supermarketů, kde je klid i mír v aktuálním čase nedostatkovým zbožím. V dnešní době lze nákup nejen na štědrovečerní večeři v klidu vyřídit z gauče na některém z online supermarketů. Ostatně třeba Košík.cz odhaduje, že v posledním vánočním týdnu odbaví 60 až 70 tisíc nákupů za 120 milionů korun. To je meziroční růst o 50 procent a také důvod, proč si na vánoční sezónu nachystal hned několik novinek.

Jedná se přitom o novinky, které už zákazníci znají od konkurenčního online supermarketu Rohlik.cz, tuzemské jedničky na trhu. Košík zavádí například možnost expresní online reklamace a také nový způsob, díky kterému bude papírové tašky z nákupů vracet zpátky do oběhu. Reklamace bude nově mnohem jednodušší – místo řešení problémů na zákaznické lince, online chatu nebo e-mailu bude zákazníkovi stačit stisknout pár tlačítek na webových stránkách.

Nové rozhraní, které by mělo být časem dostupné i v mobilní aplikaci Košíku, zobrazí uživateli poslední nákupy s rozpisem jednotlivých položek. Následně stačí vybrat ty, které byly třeba v horší kvalitě, v nákupu chyběly nebo jich bylo nesprávné množství. Zákazník také bude moci přesně definovat, co bylo u položky za problém a sdělit Košíku třeba i to, zda mu něco chutnalo.

„Zákazníci se vůbec nemusí bát dát nám vědět třeba i ve chvíli, kdy jim některý z produktů třeba nechutná nebo by si jeho kvalitu představovali jinak. I to je důležitá informace,“ říká Tomáš Jeřábek, CEO Košík.cz. Celý proces reklamace by měl podle Košíku zabrat necelou minutu a náhrada za reklamované položky se zákazníkovi okamžitě připíše na jeho kreditový účet v kteroukoliv denní či noční hodinu.

Košík.cz začne papírové tašky recyklovat Foto: Košík.cz

Na uplatnění reklamace má navíc zákazník až tři dny od doručení nákupu. Touto formou nelze reklamovat oblečení, prémiový alkohol, cigarety, elektroniku, dražší produkty a produkty spadající do speciálních akcí. Při reklamaci takového zboží je i nadále zapotřebí spojit se s operátory zákaznické linky, která je spolu s online chatem a e-mailem stále k dispozici.

Kromě online reklamací otevírá Košík prostor také pro poděkování kurýrům, kteří nákup doručili. Na základě žádosti ze strany zákazníků je nyní nově možné poslat spropitné, které se následně rozdělí mezi všechny kurýry. Vedle rychlých reklamací je i spropitné funkce, kterou již před delší dobou nasadil Rohlik.cz.

Cirkutašky na sedmkrát

Velkým tématem jsou pro všechny online supermarkety papírové tašky, v nichž kurýři potraviny doručují. Zatímco Rohlik.cz i pod tlakem zákazníků přesedlal na vratné tašky, v Košíku se rozhodli palčivou problematiku řešit technologií. Ta obyčejné papírové tašky změní na tzv. cirkutašky hned se sedmi životy.

Košík na jeden nákup spotřebuje v průměru pět až sedm papírových tašek, které se po vyprázdnění hromadí doma u zákazníků. Další tuny papírového odpadu z přijatého zboží se navíc kupí v jeho ve skladech. Proto se online supermarket, z něhož letos odešla finanční skupina PPF, a tak patří jen Křetínskému s Tkáčem (80 %) a Rockaway (20 %), rozhodl oslovit finskou společnost Huhtamaki, která mu pomůže papírový problém vyřešit.

Košík chce ještě zintenzivnit zpětný odběr tašek od zákazníků, protože je nově spolu s dalším papírovým materiálem bude přeměňovat na nové obaly. „Bez papírových tašek se na Košíku ještě nějakou dobu neobejdeme – mají skvělou nosnost, věci nemačkají, a pokud se nedopatřením dostanou do volné přírody, papír se rychle rozloží. Testovali jsme i možnost opakovaně využitelných obalů, ale u nich je zase problém s vodou i chemií, kterou spotřebujete při praní a čištění,“ vysvětluje Tomáš Jeřábek.

Veškerý papírový odpad tak poputuje do přibyslavského závodu Huhtamaki, kde bude rozvlákněn. Z výsledného produktu budou následně vyráběny nové obaly, například plata na vejce, která půjde i poté opět vytřídit a vyrobit z nich další papírový obal. Tento cyklus se může opakovat až sedmkrát, dokud nebude papírová hmota natolik nekvalitní, že poslouží již jen jako příměs do výroby.

Z papírového odpadu začne Košík.cz vyrábět obaly třeba na vajíčka Foto: Košík.cz

Kromě papírových plat s vejci od slepic chovaných na loukách v souladu se standardy ekologického zemědělství se budou časem původní tašky vracet k zákazníkům také ve formě vaniček na ovoce a zeleninu, květníků s bylinkami či jako organizéry na zálohované plechovky, které na trhu Košík nabízí ve spolupráci s Mattoni. Recyklace tašek má ovšem být jen výkopem celého konceptu pojmenovaného Ekocirkus, který Košík chystá pro následující roky.

„Vědět, do jakého kontejneru co hodit, neplýtvat a dojídat zbytky, kompostovat nebo vracet baterky, to prostě není věda. Pokud to mají vzít domácnosti za své, musíme je vtáhnout do hry, k ničemu je nenutit. Prostě se učit společně tak, aby to bavilo je i jejich děti. Proto Ekocirkus – naše ekologická dřina, know-how, disciplína a spousta zkoušení okořeněná bičem principála, ze kterých je na venek vidět jen ta část, kterou potřebujete vidět,“ uzavírá Tomáš Jeřábek.