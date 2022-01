Streamovací války, které se naplno rozhořely ve Spojených státech, kde spolu soupeří Netflix, HBO Max, Disney+ a další, se definitivně přesunuly i do Česka. A o slovo se v nich čím dál více hlásí televize Nova. Ta má už dlouho digitální službu Voyo, teprve nyní z ní ale udělala středobod svého virtuálního tažení. Nasbírala do ní už 350 tisíc předplatitelů.

Daniel Grunt, který má ve skupině CME, jež Novu ovládá, na starost digitální transformaci, na LinkedInu uvedl, jak se platformě daří. „Letošní jarní sezóna na Voyo: Guru, Národní házená, Iveta, Jitřní záře a vaše milovaná Ordinace… 350 tisíc předplatitelů za námi, další meta, 500 tisíc, před námi.“ Na jeho příspěvek jako první upozornil odborný server Mediaguru. Měsíční předplatné Voyo stojí 159 korun a CME tam chce v příštích letech vysílat desítky původních, internetových seriálů a pořadů.

Svou online videotéku Nova spustila už v roce 2012, dlouhé roky ale byla jen nepříliš podstatným produktem, který doplňoval hlavní televizní kanály. To se změnilo v roce 2019, kdy Novu, respektive skupinu CME, ovládla finanční skupina PPF. Ta za prioritu stanovila právě mnohem větší důraz na digitální přítomnost a na budoucnost Voyo.

O tom, jak smělé plány to jsou, nedávno pohovořil generální ředitel CME Didier Stoessel. V rozhovoru pro magazín Forbes prohlásil, že do roku 2025 by Voyo mělo mít milion předplatitelů a online konzumace videa je obsah, který bude pro Novu čím dál důležitější. Po vzoru Netflixu už také televize chystá původní seriály určené jen pro Voyo, vysílá na něm i oblíbenou Ordinaci v růžové zahradě 2.

Lidí, kteří si v Česku předplácí nějakou video službu, je podle statistického úřadu přes 1,3 milionu, některé odhady hovoří ale až o dvou milionech. Toto číslo výrazně, o desítky procent, narostlo v době pandemie. Kromě Novy svou digitální přítomnost posiluje také Česká televize, která nedávno oznámila velké změny ve své aplikaci iVysílání.