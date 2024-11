OpenAI spustilo vlastní vyhledávač. Vyzkoušeli jsme, jak vyzyvatel Googlu funguje

Uložit 0

Nejnovější verze umělé inteligence ChatGPT, za kterou stojí vzývaný startup OpenAI, už umí nejenom vyhledat informace, ale nově k nim poskytne i odkazy na relevantní zdroje. To dosud AI dělala spíše na vyžádání a neuměla moc rozlišit, co je to vlastně validní zdroj. Koho tím Sam Altman vyzývá na souboj, je více než jasné.

Nové internetové vyhledávání ChatuGPT funguje jednoduše a od jeho běžného používání se nijak výrazně neodlišuje. Uživatel se přihlásí do svého účtu buď v počítačovém prohlížeči na stránce chatgpt.com, nebo přes aplikaci v telefonu. V rámci psaní promptu pro ChatGPT pak pouze klikne na ikonku zeměkoule těsně pod zprávou. AI mu následně vypíše shrnutí informace a přidá k tomu ikonu s validními odkazy. Ta se dá jedním kliknutím rozbalit do seznamu vpravo.

Pro samotnou OpenAI jde o přelomovou funkci. Na rozdíl od vyhledávače Google totiž uživatel nemusí přemýšlet, jak se má zeptat, nebo jakou kombinaci slov volit, aby dohledal požadované informace. Prostě napíše, nebo vysloví větu tak, jak by se zeptal jiného člověka. Vyhledávání může být také efektivnější proto, že AI zná svého uživatele, tedy minimálně ví, jakým způsobem se jeho uživatel ptá a jaké okruhy ho zajímají. Dokáže tedy i lépe předpokládat, co zhruba může uživatel hledat.

Plusem také může být fakt, že na uživatele v rámci hledání informací, na rozdíl od vyhledávání na konkurenčním Googlu a jinde, neskáčou, zatím, žádné reklamy. „Vyhledávání je moje nejoblíbenější funkce, kterou jsme v ChatGPT spustili od původního uvedení na trh! Pravděpodobně zdvojnásobilo moje používání za posledních několik týdnů,“ napsal k novince na svůj účet na sociální síti X zakladatel OpenAI Sam Altman.

Doposud ChatGPT k zodpovídání dotazů využíval pouze omezené množství údajů, díky nové funkci však bude moci vyhledávat aktuální informace plně na internetu. Novinka je od posledního říjnového dne k dispozici platícím uživatelům systému ChatGPT, v příštích měsících se pak rozšíří i na všechny ostatní uživatele.

Už nyní je zároveň dostupné rozšíření ChatuGPT do internetového prohlížeče Chrome. Některým uživatelům ChatGPT nabízí tuto úpravu rovnou ve svém účtu. V příkazovém řádku prohlížeče Chrome se pak dá rovnou vyhledávat pomocí AI. I na to na svém účtu na sociální síti X upozorňuje Altman „Ahoj, moc se omlouvám, že pořád tak vychvaluju náš vlastní produkt, ale opravdu byste si měli zaplatit ChatGPT Plus a nainstalovat rozšíření do Chromu pro vyhledávání. S radostí vždy přiznávám, když uvedeme něco, co není moc dobré, ale tentokrát je to…opravdu dobré.“ Umělou inteligenci od OpenAI od letošního roku využívá i vyhledavač Bing od Microsoftu.

Foto: CzechCrunch ChatGPT už konečně umí zprostředkovat i předpověď počasí

OpenAI je aktuálně považovaná za nejúspěšnější americký startup a strůjce současného AI boomu. Jejím předním investorem je softwarový gigant Microsoft. Firma, která si před rokem prošla značnými otřesy, systém ChatGPT zdarma zpřístupnila veřejnosti předloni v listopadu, po jeho rychlém rozšíření se začaly objevovat další podobné nástroje a do světa umělé inteligence byl nucen naskočit i zmiňovaný Google, jeho systém Bard se ale zatím příliš nerozšířil.

Hodnota OpenAI díky tomu všemu letí v poslední době strmě vzhůru. Minulý měsíc firma dokončila nové kolo financování, v rámci kterého získala od investorů 6,6 miliardy dolarů (zhruba 154 miliard korun). Transakce ji ohodnotila na 157 miliard dolarů (téměř 3,7 bilionu korun).