Palácový převrat v OpenAI končí, dopadl podle očekávání: Sam Altman se vrací do čela firmy

Uložit 0

Bizarní anabáze s odvoláváním Sama Altmana je u konce. A završila se tak, jak se podle vývoje v OpenAI už po několika hodinách dalo předpokládat: jeho návratem na post generálního ředitele a rekonstrukcí představenstva, které se jej pokusilo vyhodit.

Spolu s Altmanem, který bude opět držitelem titulu CEO, se vrátí i Greg Brockman, další ze spoluzakladatelů a bývalý prezident společnosti, který odešel na protest proti Altmanovu odvolání. Zároveň by mělo proběhnout vyšetřování toho, co se vlastně stalo, aspoň se na tom dohodl Altmanův tým se zástupci představenstva.

Proč se dalo takové vyústění očekávat? Protože tlak, který se postupně koncentroval na členy širšího vedení, kteří za korporátním pučem stáli, byl ohromný. Klíčovou roli v celém příběhu sehrál Microsoft, coby největší investor OpenAI, a jeho šéf Satya Nadella, který Altmanovi nabídl místo a nepřímo naznačil, že je připravený nabrat kohokoli, kdo z OpenAI odejde. Do toho rezignací pohrozila naprostá většina ze 770 zaměstnanců, které startup má. Kuriózní bylo, že pod dopis, kde pracovníci svou nelibost vyjadřovali a hrozili masovým exodem z firmy, se podepsal i spoluzakladatel OpenAI Ilja Sutskever – tedy muž, který měl být jako člen představenstva jedním z hybatelů Altmanova vyšoupnutí.

V podstatě od chvíle, kdy společnost ohlásila, že Sam Altman má skončit kvůli špatné komunikaci a ztrátě důvěry, běžela jednání o tom, zda, kdy a za jakých podmínek se vrátí. A byť uběhlo jen pár dní (zpráva o jeho odvolání se objevila na blogu v pátek), Sutskever a spol. během nich stihli nakupit několik mimořádných přešlapů.

Předně absolutně neodhadli, co svým krokem způsobí. Ne že by se to nedalo předpovídat, když bez argumentů a k překvapení úplně všech na hodinu propustíte ředitele nejhodnotnějšího a nejdiskutovanějšího startupu světa, do kterého investoři nalili miliardy dolarů a jehož služby využívá přes 100 milionů uživatelů ze všech koutů planety.

Jak trefně poznamenal jeden uživatel na X neboli bývalém Twitteru: „Je zarážející, že vývoj obecné umělé inteligence mají v rukou lidé, kteří nedokáží odhadnout, jaké následky může mít jejich konání v horizontu tří dní.“

Každopádně po Altmanovi pověřilo představenstvo řízením jeho blízkou spolupracovnici Miru Murati. Ta ale obratem začala orodovat, aby se vrátil, takže také ztratila důvěru a volba následně padla na spoluzakladatele herní platformy Twitch Emmetta Sheara. Ten v komunitě vývojářů umělé inteligence nemá žádné jméno, což hodně šokovalo, ale i on se dostal do křížku s těmi, kteří jej v neděli vybrali: mimo jiné mu nebyli schopni dodat podklady, proč odvolali jeho předchůdce, což měla být jeho podmínka.

OpenAI bylo zkrátka od pátečního rozhodnutí ve volném pádu a propadalo se do chaosu. Nyní už je jasné, že Sam Altman se vrátí, píší o tom média jako Wall Street Journal nebo The Verge, takže to nejhorší má společnost, které vznikla přes osmi lety jako nezisková laboratoř, nejspíš za sebou.

Už to ale bude jiné OpenAI a dost v něm posílí pozice Microsoftu, který se jednoznačně postavil na Altmanovu stranu a jasně si ho přivázal víc k sobě. V novém představenstvu, které by mělo být devítičlenné a z nynějších rebelujících členů by v něm měl zůstat maximálně jeden, zasednou lidé jako exministr financí USA Larry Summers, bývalý manažer Mety Bret Taylor nebo i Sam Altman. Alespoň jedno křeslo bude náležet i zástupci Microsoftu.

To, proč se mohlo něco takového udát, je do značné míry dané atypickou organizační strukturou OpenAI. Ta zůstane částečně zachována, prý aby se firma úplně nezpronevěřila bohulibým idejím, na nichž vznikla, ale tlak a důraz na standardní prostředí a hierarchii v ní zásadně vzroste.

Ostatně u projektu, jehož si investoři i přes nynější vlny cení na 86 miliard dolarů – za tuto valuaci chce jeden z nynějších investorů, fond Thrive Capital, vykupovat akcie od zaměstnanců –, to ani jinak nejde.