Rusko údajně zahájilo přípravy na odpojení se od globálního internetu. Na svém Twitteru to uvedla běloruská nezávislá televize Nexta. Rusko už si odstřižení samo sebe v minulosti úspěšně zkoušelo a výsledkem není to, že by uvnitř země síť nefungovala. Režim by nicméně mohl zpřístupňovat obsah jen podle svého uvážení a měl tak naprostou kontrolu nad tím, co se v síti děje a kdo jaké informace vidí.

Je to podobné, jako byste hledali na mapě adresu konkrétního domu – jenže právě ten dům z mapy někdo vymazal. Ve skutečnosti stále existuje, ale při pohledu na plán města není k nalezení. A kdybyste snad přesto věděli jeho přesnou polohu a dokázali ho najít i bez mapy, když přijdete k němu, zjistíte, že je kolem něj vysoká zeď.

Zhruba tak se dá představit kombinace takzvaného vlastního DNS a blokování IP adres, na které se Rusko chystá podle dokumentu zveřejněného běloruskou televizí Nexta. V takovém přirovnání by dům byla konkrétní webová stránka. V síti by zůstala. Ale pro ruské uživatele byla neviditelná.

Nejpozději do pátku se mají všechny servery a domény přesunout do ruské zóny, vyplývá z dokumentu. Ten je směřovaný všem vlastníkům telekomunikačních služeb na internetu a výkonným orgánům Ruské federace.

Dokument řeší mimo jiné sílu hesel registrátorů doménových jmen, požaduje jejich změnu a zavedení dalšího ověřování uživatelů. Ale především chce přejít na používání serverů DNS umístěných na území Ruska. Požaduje odstranění všech kódů ze zahraničí, které se používají třeba při zobrazování reklamních bannerů. A pokud je veřejný zdroj umístěn v jiné doménové zóně, než je .ru, má být poskytnut ruskému hostingu.

Rusko už na vlastní verzi internetu označovaného jako Runet roky pracuje. V loňském červnu a červenci se zemi podařilo od globální sítě odpojit, není ale jasné, na jak dlouho nebo jak přesně se změna v síti projevila. Už v roce 2019 Rusko přijalo zákon hovořící o „suverénním internetu“ s tím, že testy vlastního Runetu bude provádět každý rok, což ale zhatila pandemie, uvádí agentura Reuters.

Zprávu okomentovalo i hnutí Anonymous, podle něhož je potřeba ruské občany udržet připojené ke globální komunitě. „Takový krok je jako izolace za sovětskou železnou oponou,“ doplnila mezinárodní hackerská skupina na jednom ze svých twitterových účtů.