Oscary ovládlo šílené sci-fi Všechno, všude, najednou a Brendan Fraser. Nominovaní Češi neuspěli

Ceremoniál předávání Oscarů se ne-li nikdy, tak přinejmenším v dohledné době nezbaví aury „té prestižní filmové akce, kde dal Will Smith facku Chrisu Rockovi“. Letošní ročník, který na tuto skandální událost přímo navazoval, se proto neobešel bez atmosféry nápravy reputace. A nakonec tak trochu nudné události. Vše proběhlo přesně tak, jak mělo. Předávání nejznámějších filmových cen ale přesto stálo za pozornost kvůli samotnému umění a titulům, co uspěly. Dominoval totiž snímek, od něhož by to už v principu nikdo nečekal.

Tím snímkem je Všechno, všude, najednou. Šílené nezávislé sci-fi představuje příběh ženy ve středních letech, která provozuje prádelnu na hraně krachu, nudí ji obyčejný život a hrozí jí finanční úřad. Jednoho dne ji ale navštíví manžel z paralelního vesmíru a řekne jí, že jedině ona může zachránit celé multiverzum. Zápletka se postupně vydává do světů, kde lidé mají místo prstů párky a centrem všehomíra je bagel.

Všechno, všude, najednou bylo nominované v jedenácti kategoriích a vyhrálo v sedmi – odneslo si ceny za nejlepší film, režii, původní scénář, hlavní herečku, vedlejší herečku, vedlejšího herce a střih. Snímek se stal miláčkem kritiky i diváků hned po premiéře loni v březnu na festivalu nezávislé kinematografie SXSW a různá ocenění sbírá od té doby.

Podle propočtů serveru IGN se dokonce stal nejoceňovanějším filmem všech dob ještě před Oscary se 158 cenami od významných organizací. Před ním prý vládnul Pán prstenů: Návrat krále se 101 oceněními.

Rekordní sci-fi je dílem režisérského dua Daniela Scheinerta a Dana Kwana, kteří jako dvojice debutovali v roce 2016 a oběma je pouhých 35 let. Pronést děkovnou řeč se ale díky nim vydali i zavedení, avšak dlouho přehlížení herci. Jako nejlepší hlavní herečka totiž uspěla šedesátiletá Michelle Yeoh, známá hlavně z fantasy Tygr a drak. Yeoh se navíc stala první asijskou ženou, co v této kategorii uspěla.

Bouřlivý potlesk vedle ní sklidil také jednapadesátiletý Ke Huy Quan, jehož první (a před Všechno, všude, najednou) poslední významnou rolí byl hrdinův malý pomocník v Indianu Jonesovi a Chrámu zkázy. „Moje cesta začala na lodi,“ řekl původem vietnamský herec.

První rok ve Spojených státech v 80. letech strávil v uprchlickém táboře a ani dlouho poté, co ho Steven Spielberg objevil, jeho hollywoodská kariéra neprosperovala. Mezi lety 1992 a 2021 z filmů prakticky zmizel. „Sny jsou něco, čemu musíte věřit. Já jsem se toho svého skoro vzdal. Teď chci všem říct, abyste ty svoje drželi naživu,“ apeloval Quan v děkovné řeči. Netypicky oscarový titul pak vynesl zlatou sošku ještě herečce Jamie Lee Curtis za vedlejší roli.

Spolu s Všechno, všude, najednou se svezlo také nezávislé produkční studio A24. To v americkém filmu už delší dobu platí za významnou veličinu, kde vznikají kriticky oceňované, v mnoha případech oscarové snímky. Dosud nikdy ale ceny Akademie neovládlo tak jako dnes, když jeho projekty získaly devět zlatých sošek. Studio totiž stojí za dalším oceněným snímkem Velryba.

Velký úspěch zaznamenal také Netflix, respektive jeho protiválečné drama Na západní frontě klid. První adaptace legendárního románu Ericha Marii Remarqua, která vznikla v jeho rodném Německu, představila hrůzy zažívané mladými vojáky v první světové válce. Tvůrci se ale materiál předlohy rozhodli rozšířit o scény mimo bitevní pole, v nichž němečtí generálové opakovaně ignorovali informace předpovídající jejich prohru a posílali na jatka další a další muže.

Snímek získal celkem čtyři Oscary, a to v kategoriích Nejlepší mezinárodní film, Nejlepší kamera, Nejlepší hudba a Nejlepší výprava. Pro Německo se jedná o zásadní kulturní událost. U cen Akademie má tato země poměrně dlouhou historii s více než dvacítkou filmů nominovaných v průběhu let. Dosud ale zvítězily pouze tři a vždy jen v kategorii mezinárodního filmu.

Foto: Reiner Bajo/Netflix Film Na západní frontě klid

Naneštěstí se německý úspěch nestal českým úspěchem. Na západní frontě klid se zčásti natáčelo také u nás a za svou práci na něm byla nominována čtveřice Čechů – Viktor Prášil za zvuk, Linda Eisenhamerová za masky a Kamil Jafar s Viktorem Müllerem za vizuální efekty. První kategorii ale vyhrál Top Gun: Maverick, druhou Velryba a ve třetí podle očekávání dominoval Avatar: The Way of Water.

Zmíněný snímek Velryba se prosadil ještě v jedné kategorii. Drama o morbidně obézním muži, který se snaží vyrovnat s traumaty z minulosti a oživit vztah se svojí dcerou, stálo primárně na hereckém výkonu hlavního herce Brendana Frasera. Ten platil v Hollywoodu za velké jméno na počátku nového tisíciletí, už téměř dvě dekády se ale držel spíše v ústraní kvůli osobním i profesním problémům.

V zásadě až do letošního roku, kdy diváky ohromil právě ve Velrybě. Teď si za roli odnesl Oscara. „Jsem vděčný studiu A24 a režiséru Darrenu Aronofskému za to, že mi hodil umělecké záchranné lano a vytáhl mě na loď Velryby,“ řekl Fraser ve své děkovné řeči. Kompletní seznam vítězů naleznete níže nebo na webu Oscarů, my jsme k filmům přiřadili i odkazy, kde je lze zhlédnout.

Foto: A24 Brendan Fraser ve filmu Velryba

Všechno, všude, najednou | KVIFF.TV

7 Oscarů za nejlepší film, režii, původní scénář, hlavní herečku, vedlejší herečku, vedlejšího herce a střih

Na západní frontě klid | Netflix

4 Oscary za nejlepší mezinárodní film, kameru, hudbu a výpravu

Velryba | právě v kinech

2 Oscary za nejlepšího hlavního herce a masky

Pinocchio Guillerma del Tora | Netflix

Oscar za nejlepší celovečerní animovaný film

Avatar: The Way of Water | právě v kinech

Oscar za nejlepší vizuální efekty

Black Panther: Wakanda nechť žije | Disney+

Oscar za nejlepší kostýmy

Top Gun: Maverick | SkyShowtime

Oscar za nejlepší zvuk

Navalnyj | HBO Max

Oscar za nejlepší celovečerní dokument

Women Talking

Oscar za nejlepší adaptovaný scénář

RRR | Netflix

Oscar za nejlepší původní píseň

Chlapec, krtek, liška a kůň | Apple TV+

Oscar za nejlepší krátkometrážní animovaný film

Zaříkávači slonů | Netflix

Oscar za nejlepší krátkometrážní dokument

Irské sbohem

Oscar za nejlepší krátkometrážní film