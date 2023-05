Otevírá se letištní Terminál 4, kde vítali Obamu i Jana Pavla II. Festival Open House chystá novinky

Vítali jsme tu Baracka Obamu nebo papeže Jana Pavla II., vzácné návštěvy začínaly svou cestu do Česka na Letišti Václava Havla. Ovšem na Terminálu 4, o kterém běžný cestující rozhodně neuslyší v hlášení zastávek hromadné dopravy. Právě do těchto míst se budou nyní lidé, alespoň na dva dny, moci podívat. A to v rámci festivalu Open House Praha.

Akce, která byla na začátku svého působení malým zjevením, slaví letos už devátý ročník. V něm se zpřístupní dohromady 109 jinak nepřístupných budov. Celkem se přitom v letošním ročníku objeví 27 novinek. Mezi nimi je právě i Terminál 4 a jeho vládní a prezidentský salonek. „Administrativní a odbavovací hala letiště, Terminál 4, bude letos jedním z největších lákadel,“ říká tisková mluvčí festivalu Michaela Pánková.

Terminál 4 je jednou z nejstarších částí pražského letiště a je určený právě pro vládní delegace. Pánková připomíná, že funkcionalistická budova podle návrhu Adolfa Beneše získala hned po svém otevření v roce 1937 zlatou medaili na Mezinárodní výstavě umění a techniky v Paříži. Celá stavba včetně salonků je navíc po rozsáhlé rekonstrukci, která ji uvedla do původní podoby.

Mezi novinkami jsou ale například i úspěšné konverze industriálních objektů. Nahlédnout půjde do areálu Branického pivovaru, kde se jedna budova přerodila na Dům tanečního umění. Navštívit bude možné Vanguard Prague, projekt, který proměnil někdejší továrnu bratrů Vinopalových, již zde vyráběli palubní přístroje, na bydlení v luxusních loftech. Úspěšnou konverzí je ale také například karlínská tovární hala Breitfeld-Daněk, kde dnes sídlí vydavatelství Economia, otevře se i sousední Machine House, v běžném provozu sídlo studia Qarta Architektura.

Foto: Open House Praha Otevřený pro veřejnost bude Vanguard, konverze někdejší továrny v Modřanech

Vítr může jedince se zájmem o architekturu zavát také na pražský Smíchov, a to do někdejší trafostanice, kde je dnes galerie. Foukat ale může i směrem do Vršovic, do někdejší továrny Koh-i-noor, kde se ještě nedávno vyráběly stiskací knoflíky, které jsou tu stále vidět na zemi.

Mezi nováčky v rámci festivalu patří letos také Keramický salonek Jana Kotěry v areálu Všeobecné fakultní nemocnice, poprvé bude možné nahlédnout i do historické loděnice Českého Yacht Klubu, který je jedním z nejstarších ve střední Evropě a letos slaví 130 let od svého založení.

Jinak lze navštívit i již tradiční „otevírače“. Lidé si nejčastěji chtějí projít například Nostický palác, kde sídlí ministerstvo kultury, Petschkův palác, někdejší sídlo gestapa, často se chodí do Kramářovy vily, rezidence českých premiérů, nebo na ministerstvo dopravy, kde měl kdysi byt Gustáv Husák. Vyhledávaná je taktéž rezidence primátora Prahy na Mariánském náměstí.

Budovy budou pro návštěvníky otevřené o víkendu 20. a 21. května. Tradičně budou návštěvy zdarma od 10 do 18 hodin a není nutné se dopředu nikam hlásit. I to má ale své výjimky, mezi něž patří hotel InterContinental. Ten prochází velkou rekonstrukcí pod taktovkou studia TaK Architects. Na jejím konci by mělo být otevření hotelu pod značkou Fairmont Golden Prague Hotel. Pro návštěvu budovy byla potřeba registrace, všechny místa jsou ale už v současnosti zamluvená.

Foto: Open House Praha Dveře otevře také karlínský Machine House

Open House ale začíná svůj program hned od pondělka. V plánu jsou různé procházky po architektonických skvostech, stejně jako přednášky. Jedna z nich se týká například právě InterContinentalu. Ve čtvrtek 18. května proběhne k tématu přednáška architekta Marka Tichého a historičky architektury Radomíry Sedlákové.

Připomínat se ale budou také významná výročí. Mezi oslavence letos patří Karel Prager, od jehož narození uplyne sto let. O stovku víc má Antonín Viktor Barvitius. Ten první je autorem například budovy Federálního shromáždění na Václavském náměstí nebo takzvaných kostek v areálu Emauz, kde dnes sídlí pražský Institut plánování a rozvoje či CAMP. Druhý je autorem Gröbeho vily, kterou objímají Havlíčkovy sady neboli Gröbovka, dále Lannovy vily v Bubenči či kostela svatého Václava na Smíchově.

Foto: Open House Praha Festival letos také oslaví významná výročí, třeba právě autora Lannovy vily

„Významná výročí narození těchto architektů si připomeneme nejen otevřením jejich vybraných realizací v rámci festivalového víkendu, ale také některými akcemi v doprovodném programu,“ říká Pánková. Připomínat se ale letos bude také Věra Machoninová, navštívit bude možné její budovu Teplotechny nebo Obchodní centrum DBK.

Cílem festivalu Open House je přilákat do zajímavých budov nejen fanoušky architektury, ale také ty, kteří kolem nich možná běžně procházejí aniž by věděli, že chodí okolo něčeho vzácného či významného. Mottem festivalu je Architektura pro všechny a i proto je vstupné do budov zdarma. Kdo by nevěděl, kam se vrtnout, ať zajde nejprve na Novou scénu Národního divadla. Tam najde festivalové infocentrum, kde mu určitě poradí.