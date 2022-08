V bývalé továrně parkují auta v patře rovnou u bytu. Stropy mají mimořádnou nosnost

Když se začala v Československu vyrábět první letadla, palubní desky tvořily přístroje z dovozu. Levné to nebylo. Vznikla tak postupně firma Klevin, která první zařízení vyráběla v bytě v Radlicích. Brzy to nestačilo, a tak se výroba leteckých součástek přestěhovala do Modřan. Budova je dnes známá jako Microna a dávno se tu nic nevyrábí. Na konci letošního roku tu budou dokončeny byty.

Byť jde o projekt na samém okraji Prahy, kterému místní přezdívají „uprostřed ničeho“, i tak je něčím výjimečný. Přestavba developera PSN, která z Microny dělá Vanguard Prague, je unikátní pro nadstandardní pevnost budovy, jež umožňuje, aby si noví majitelé mohli do svých bytů dodat opravdu cokoliv.

PSN nabízí čtyři zcela holé stěny pro dotvoření podle vlastního vkusu i v jiných svých projektech, v tom modřanském je to ale přeci jen trochu jiné. „Klient si zde může opravdu vytvořit téměř vše, co mu po technické stránce stavba dovolí. Někteří už svoje jedinečné realizace ve spolupráci se svými architektonickými studii připravují,“ uvedl pro CzechCrunch ředitel rezidenčních projektů PSN Marek Padevět.

Foto: PSN Projekt vznikl v bývalé továrně Microna

Vytvořit téměř vše má v tomto případě až nepředstavitelné rozměry. Uprostřed budovy má být totiž autovýtah, díky kterému si budou moci obyvatelé zaparkovat svůj vůz nikoli před domem, ale rovnou před bytem. To vše umožňuje betonový masiv, který vytváří skutečně vysokozátěžové stropy.

V Microně zbourali veškeré výplně. Zůstal jen železobetonový skelet. K němu byl přistavěn rizalit, tedy v podstatě představba, čímž se objekt zvětšil. „Rekonstrukcí vznikne kombinace luxusního bydlení v loftu s naddimenzovaným skeletem původní továrny,“ dodává Padevět.

Microna byla zároveň vybavená protiatomovým krytem. Ten se promění na wellness s dvacetimetrovým proskleným bazénem. Zachovány zůstanou ocelové dveře jako přístup do nového stánku pohody.

Finální podobu jednotlivých bytů se rozhodla zařídit po svém většina budoucích obyvatel. Pro ty, kdo nechtěli, přizvala PSN hned tři architektonická studia. Mezi nimi je OOOOX, ID Arch a Ivanka Kowalski.

„Dost často se u nás objevují projekty, které se různě jmenují loft nebo industriální, ale většinou se jedná o novostavby. Projekt s opravdovými lofty tady zatím chyběl. Až doteď. Vanguard totiž takový je. Původní objekt továrny na letecké přístroje má až neuvěřitelné množství zachovaných prvků. Naprosto nás nadchl surový stav železobetonové konstrukce. A toho jsme se rozhodli v návrhu využít,“ líčí architekti z OOOOX.

PSN tři různé skupiny architektů oslovila proto, aby ukázala, jaké možnosti prostor se stropem skoro pět metrů vysoko má z hlediska dispozice, designu nebo zachování industriálního prostoru.

Foto: ID arch Vysokozátěžové stropy umožňují parkovat auta přímo před byty

Zmíněné lofty mají nabudit atmosféru New Yorku. Hlavně proto, že trend loftového bydlení odstartovali newyorští umělci v sedmdesátých a osmdesátých letech. Tehdy začali obývat opuštěné výrobní a skladové haly. Právě umění společnost PSN do Microny pustila ještě před samotnou rekonstrukcí, když sem přivedla mladé výtvarníky. Ti zde měli možnost vystavovat.

Projekt by měl být hotový do konce roku. V první polovině toho příštího se budou řešit interiéry loftů, které bude PSN dokončovat sama. Hotové by měly být za rok v létě. Dohromady je tu k dispozici 150 loftů od čtyřiceti po sedm set metrů čtverečních. Téměř každý má terasu. Komplex je na ploše šestnácti tisíc metrů čtverečních a budova má čtrnáct pater.

Foto: PSN Jednotlivé lofty si mohou majitelé proměnit k obrazu svému