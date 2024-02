Pamatujete Catwoman a Elektru? Madam Web je podobně hloupoučký komiksový film, akorát o dvacet let mladší

Uložit 0

Úroveň komiksových filmů klesla zpět do roku 2003. I tak si můžete vysvětlit, proč do kin zamířila nedávno dokončená novinka Madam Web, která jako by snímkům z téhle doby z oka vypadla. Je to druhořadá „marvelovka“ z produkce Sony, které se neustále snaží prorazit s méně známými hrdiny, a moc se toho od ní nečekalo. Výsledek sice není žádná pecka, ale taky ani zdaleka takový průšvih jako Morbius.

Zápletka nejnovějšího komiksového počinu Madam Web je tak překombinovaná, že vás jako první napadne říct, že to je film o Dakotě Johnson, která řídí auto. Protože to její hlavní hrdinka dělá opravdu často. Nebo jak si jen tak mimochodem od ujíždění před nebezpečím v New Yorku odskočí do Peru. Je to superhrdinský film, kde největší superschopností je třikrát zakřičet: „K zemi!“ To aby se hrdinky vyhnuly největší hrozbě… továrně na rachejtle.

Je to taky snímek, na který byste před patnácti nebo dvaceti lety vyrazili s kámoši ze střední, do sálu propašovali krabicové víno, míchali si ho s levnou kolou a smáli se. Tedy, většinou se mu vysmívali, ale občas se i upřímně zasmáli. A když je řeč o kole, připravte se na okatý product placement od jisté značky, který dřív ve filmech taky nebyl ničím ojedinělým. Ale zpět k Madam Web.

Kdo má pamatováka na dobu předmarvelovskou, zná počiny jako Elektra nebo Catwoman. Tu dobu novinka od Sony – kterému zůstaly nechtěné zbytky této komiksové stáje jako Morbius a Venom – připomíná v mnoha ohledech. Sama se odehrává v roce 2003 a jako komiksový film z této doby taky vypadá. Vizuálně i lehkou naivitou (škoda, že ne kvalitou) připomíná třeba Spider-Many s Tobeym Maguirem, plné sytých barev a newyorských cihlových domů. V soundtracku vás, pokud jste správný ročník, zase nostalgicky potěší Cranberries nebo Britney Spears.

A o čem tedy Madam Web je? O Cassandře Webb, jejíž matku těsně před porodem v džungli v Peru kousne superpavouk. Cassandra, která při tom o matku přijde, získá schopnosti, o nichž třicet let nemá ani tušení. Vše spustí až nehoda během práce, při níž newyorská záchranářka přijde na chvíli o život. Kdybyste nevěděli, že zemřela, ihned po návratu mezi živé se na to pro jistotu zeptá. Ostatně Madam Web nejenže ukazuje, co se děje, ale hlavně to i polopaticky říká. Ale to zdaleka není všechno!

V džungli totiž Cassandřina matka nebyla sama, byl tam s ní i budoucí záporák. A taky pavoučí lidé. Pak do filmu ještě patří tři teenagerky, které síť pavoučího osudu s Cassandrou propojí (pavoučí tematiky je tu opravdu hodně). Přidejte pár spíš nepřímých odkazů na Spider-Mana či X-Meny a paradoxně skoro žádnou akci. Tedy kromě toho, že Cassandra často řídí auto ve velice zvláštních honičkách. Při záběru na vůz to vypadá jako divoká scéna, při pohledu do auta ale zjistíte, že hrdinka si pohodově kroutí volantem, jako by se nechumelilo. A pak je tu dalších zhruba 100 minut filmu…

Laťka superhrdinských snímků není v posledních měsících, možná ani letech, kdovíjak vysoko. Madam Web ji přesto nepřekonává. Neplazí se ale ani po úplném dně, kde zatím suverénně kraluje upír Morbius. A i když budete mít v kině ihned nutkání se Madam Web vysmívat, není to až taková tragédie. Stejně jako zmíněné filmy ze začátku nultých let je sice taková, jaká je, ale má kolem sebe auru, ze které je cítit, že se nebere příliš vážně. A že o sobě ví, jak naivním komiksovým filmem je, a aspoň se nesnaží být ničím víc – na rozdíl od dva roky starého filmu s Jaderem Letem.

Proto může Cassandra zčistajasna dva roky po 11. září jen tak odletět z New Yorku do Peru. Naprosto suverénně a bez pomoci dojít na přesně určené místo v tamním pralese pomocí ručně kreslené mapky od maminky. Ukrást bez problému taxík a sanitku. Nebo si jen tak zavolat vrtulník. Titulní hrdinka mimochodem umí vidět do budoucnosti. Škoda, že s tím nepomohla scenáristům.

Nabízí se samozřejmě otázka, proč takový film – zvlášť nyní po všech marvelovkách – vůbec vznikl. Přesnou odpověď na ni znají jen v Sony, Madam Web má každopádně podle všeho sloužit jako výchozí bod pro budoucí vesmír, v němž bude více verzí Spider-Woman. Zatím ale spíš vypadá jako prodloužený pilotní díl pro laciné seriály v duchu titulů jako Smallville, Arrow nebo Flash.

Druhou otázkou je, proč na Madam Web chodit do kina. Popravdě… Snad pokud máte rádi nostalgii a barevnou bezstarostnost začátku milénia nebo právě Catwoman či Elektru (a nechcete čekat, až se Jennifer Garner coby druhá jmenovaná postava v létě objeví ve třetím Deadpoolovi). Anebo pokud máte doma rozbité stereo a chcete si užít Cranberries na plné pecky.