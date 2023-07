The Secret of Donkey Island. To není překlep, nenapsali jsme špatně jméno slavného Monkey Islandu. To je anglický název kultovní české hry Tajemství Oslího ostrova. Že si nevybavujete, že by v angličtině vůbec vyšla? Však je to také novinka. Překlad měl premiéru jen před pár dny. Původní hra přitom je na světě už dvacet devět let.

Když se řekne česká adventura, každého odrostlejšího hráče napadne název Tajemství Oslího ostrova. Počin z roku 1994 je jednou z vůbec prvních domácích videoher, byla úplně prvním komerčně prodávaným titulem pro PC (už o rok dřív se na Amigu prodávala jiná adventura Světák Bob). Stvořilo ji studio Pterodon, které se později podepsalo pod legendární Vietcong. Slavnou střílečku ale už tvořil větší tým. Tajemství Oslího ostrova však bylo dílem dvou mladíků – Jarka Koláře a Petra Vlčka.

Teď, po devětadvaceti letech, se jejich hra dočkala vydání v anglickém jazyce. The Secret of Donkey Island si dokonce můžete zahrát v prohlížeči na stránce DonkeyIsland.zip. Pohled na anglický název hry mimochodem ukazuje, co bylo pro Koláře s Vlčkem – diplomaticky řečeno – extrémně velkou inspirací. Legendární adventura The Secret of Monkey Island se liší v jediném písmenku. Její hrdina se jmenuje Guybrush Threepwood. V české hře hrajete za Gajbraše Trípvůda. A sama hra se prezentuje jako takové neoficiální pokračování.

Tajemství Oslího ostrova pro spoustu lidí znamenalo první seznámení s videohrami a v historii českých her má kultovní status. Navíc ho tehdy známý distributor Vochozka Trading (dostal k nám třeba Agenta Mlíčňáka) prodal na svou dobu impozantní dva tisíce kusů. Ale objektivně vzato to nebyla kdovíjaká sláva, parodická inspirace Monkey Islandem originalitou úplně nesršela a některé hádanky byly přinejlepším nelogické. Přesto hra, která už dříve vyšla i v němčině, nedávno okouzlila hráčku až z Austrálie.

Na internetu si říká Emmxyzzy, jmenuje se Emmy Gatesová a právě díky ní vznikl překlad Tajemství Oslího ostrova. Jak se ale vůbec australská hráčka dostane k českému retrotitulu? „Před pár lety jsem náhodou narazila na CASFFA, festival českého a slovenského filmu v Melbourne. Českou kulturu jsem moc neznala, ale tehdy si mě získala. Také mám ráda staré hry a série Monkey Island patří k mým oblíbeným. Takže když jsem objevila Tajemství Oslího ostrova, bylo to spojení dvou mých velkých zájmů,“ říká pro CzechCrunch.

Foto: Pterodon Software Tajemství Oslího ostrova vyšlo po 29 letech v angličtině

„Je to důležitá část české videoherní historie a chtěla jsem si ji nejen zahrát, ale i tu možnost dopřát ostatním,“ dodává příležitostná streamerka, jejíž výlety do titulů především pro operační systém MS-DOS na Twitchi sledují téměř dva tisíce lidí. Mimochodem, jestli neznáte DOS, tak vězte, že to je systém, který počítačům vládl před Windows. Místo potahování okýnek pomocí myši jste ale všechno ovládali textem. Nejdřív jste na klávesnici museli vyťukat třeba c:\hry\tajemstvi, pak pro spuštění hry napsali too.exe.

Dnes už ale dobra pokročila, což i Emmy umožnilo rozjet překlad. Sama prý trochu česky umí, ale jinak jí a jejím kolegům byly pomocníky Google Translate a DeepL. Jejich prostřednictvím vznikl základ, který bylo následně nutné ručně upravit – a hlavně zkrátit, protože text ve hře byl striktně limitovaný počtem znaků. Ještě zapeklitější technické otázky spojené s předěláním téměř třicet let starého kusu softwaru jí pomohl vyřešit další milovník retro her a vývojář Nick Sonneveld.

„Hodně mi záleželo na tom, abych zachovala nebo správně lokalizovala různé narážky a reference. Třeba z obchodníka s kaučukem jménem Barum se stal Dunlop,“ říká s odkazem na přece jen v různých částech světa poněkud jinak známé značky pneumatik. Fanouškovští překladatelé navíc dohledali původní použité písmo, upravili i obrázky s textem, a dokonce si často pomáhali stejnými nástroji, které používali Vlček a Kolář.

Prvně jmenovaného mimochodem kariéra po prvotině Pterodon Software dovedla i do Electronic Arts. Kolář zase po práci na Vietcongu a pokračováních Mafie dnes vede Ingame Studios. Ti nedávno vydali Crime Boss: Rockay City, střílečku s Chuckem Norrisem a dalšími převážně devadesátkovými herci. I v nabitém programu si však známý vývojář našel čas na výpomoc s překladem Tajemství Oslího ostrova, který sám posvětil.

It’s the 29th anniversary of the first commercial Czech game for MS-DOS: The Secret of Donkey Island! Many people have wanted an English release over the years, and today it is available to download, free! Check out https://t.co/cs3ovCdw38 for the file! pic.twitter.com/6cORaNU109 — 𓃘 Emmxyzzy 𓃘 (@emmxyzzy) June 21, 2023

„S Jarkem Kolářem jsme od začátku v kontaktu. Byl neuvěřitelně milý a podporoval nás. Dokonce nám na ranou verzi našeho překladu poskytl zpětnou vazbu. Jsme mu vděční, že nám umožnil ji zpřístupnit mnoha dalším lidem,“ říká Emmy. „A i když je sám vůči hře občas kritický, jsme nadšení z toho, co spolu s Petrem dokázali,“ Připomíná tím už zmiňované nedostatky, které byly i v dřevních dobách devadesátek trochu otravné.

Tajemství Oslího ostrova se sice do české videoherní historie nesmazatelně zapsalo, ale hráči na něj vzpomínají se stejnou mírou frustrace i lásky. Oldschoolové adventury často napínaly nervy svými za vlasy přitaženými řešeními hádanek, ale dílo Pterodonu bylo místy i na tehdejší poměry pořádně záludné. Třeba když jste museli mnohokrát kliknout na předmět, který vám ale nutnost opakovaných pokusů nijak nenaznačoval. Konkrétně šlo o klobásu nutnou pro další postup.

„Nechápu, jak to mohl někdo hrát a dohrát. Já si trhám vlasy a mažu adventury za mnohonásobně menší prohřešky proti bezproblémovému hraní,“ okomentoval s velkou sebereflexí v dřívějším rozhovoru pro Bonusweb Jarek Kolář. „Několikrát jsem už v různých retrospektivách zmínil, že se mi v této hře nevědomky podařilo porušit snad všechna pravidla ‚dobrého‘ herního designu,“ dodal.

Australská fanynka jeho tvorby to ale až tak černě nevidí. „Její kouzlo tu otravnost rozhodně převažuje. O některých nechvalně proslulých pasážích jsem si navíc už přečetla dříve. Ale přiznávám, musela jsem použít návod,“ prozrazuje Emmy. „Dokonce jsem do překladu vpašovala pár slovíček, aby některé hádanky nebyly až tak přísné,“ přidává.

S kolegy k překladu přidali také nápovědu, která bez vyzrazení může zaseknuté hráče pošťouchnout k vyřešení zapeklité situace. Ten úplně ryzí zážitek, který trápil mladé české hráče před skoro třiceti lety, tak anglicky mluvící zájemci nedostanou. Ale okusit sice možná dávno přežitou, ale přesto kultovní domácí záležitost můžou. Včetně klikání na klobásu.