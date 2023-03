Pán prstenů a Magic spojí síly. Mezi miliony karet bude schovaný i jeden jediný Sauronův Prsten moci

Magic: The Gathering očaroval fanoušky po celém světě. Sběratelská karetní hra, v níž se hráči proměňují na mocné mágy čerpající magickou přírodní sílu k vyvolání kouzel a bytostí pro souboj s konkurenčním kouzelníkem, za pár měsíců oslaví třicet let od vydání. Za tu dobu se Magic stal globálním fenoménem a byznysem, který vydavatelům z Wizards of the Coast a jejich majitelům ze společnosti Hasbro přináší miliardy a vydává stále nové a nové karty. Teď svá kouzla spojí s dalším magickým světem z pera J. R. R. Tolkiena.

Wizards of the Coast oznámili vydání nového rozšíření své hry, které se však nezařadí do fiktivního fantasy univerza, jež spojuje většinu vydání Magicu. Představí naopak edici na motivy tvorby spisovatele J. R. R. Tolkiena. Magic: The Gathering spojí síly s Pánem prstenů. Nově tak hráči namísto karty ostrovů či pohoří vyloží na stůl třeba Horu osudu. Místo rytíře na drakovi vyčarují na pomoc Froda Pytlíka. Anebo vykouzlení ohnivé koule nahradí Gandalfovým zvoláním „Neprojdeš!“

Podle herních designérů je na červnové vydání chystaná sada The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth, v překladu Příběhy Středozemě, „milostným dopisem vyprávění, které zasáhlo několik generací“. Nebude navíc jen kuriozitou pro sběratele – mnozí členové komunity Magicu už nejsou ani tak aktivní hráči, jako spíš hledači cenných karet, které jsou podobně jako u karetního Pokémonu žhavým zbožím –, ale plnohodnotným doplňkem určeným pro hraní.

Tales of Middle-earth nicméně ze sběratelského pohledu přijdou s naprosto nevídaným krokem. Karty Magicu jsou standardně rozlišovány podle své vzácnosti, ty herně nejobyčejnější jsou nejpočetnější, naopak těch mocnějších bývá v rozšiřovacích balíčcích, jejichž přesný obsah kupující předem neznají, méně. Vedle Gandalfů, Samvědů, Glumů a Tomů Bombadilů se jeden jediný člověk na celém světě v balíčku nových karet dočká nejcennějšího nálezu. Stane se pomyslným Bilbem či Frodem. Anebo Glumem. Najde totiž svého miláška, nalezne Jeden prsten.

Foto: Wizards of the Coast Ukázka karet z rozšíření pro Magic: The Gathering na motivy Pána prstenů

V jednom rozšiřujícím boosteru, mezi miliony celosvětově prodávaných karet totiž šťastný nálezce objeví kartu s Jedním prstenem vyvedenou v Tolkienově fiktivním písmu tengwar, jež skrývá nápis v Černé řeči temné říše Mordoru. Speciální kartička s mocným klenotem, kolem kterého se točí celý příběh Pána prstenů, vyjde v takzvaném balíku Collector Booster pouze v anglickém jazyce.

Tedy pro upřesnění, karta The One Ring se standardním pravidlovým popisem svého účinku bude ve třech verzích a v několika jazykových vydáních přítomná v různých baleních ve větších počtech, to ano. Však jaké by to bylo hraní na Pána prstenů, kdyby v něm Vládnoucí prsten chyběl. Ale ten bezkonkurenčně nejraritnější kousek ve třicetileté historii Magicu s ilustrací Veliho Nyströma bude skutečně jen jeden.

V tolkienovské mytologii navíc Jeden prsten vládne všem ostatním. Jedinečného zpracování se tak dočkají i menší Prsteny moci. Vyjdou tři stovky pro krále elfů pod nebem, sedm set vládcům trpaslíků v síních z kamene, devět set mužům, každý je k smrti odsouzen. V takových počtech budou k mání nejraritnější edice dalších klenotů, v desetinásobném nákladu pak vyjdou o něco méně vzácné verze karet s prsteny jednotlivých ras. Ale jen jeden bude pro Temného pána, jenž dlí na trůně.

Doslova unikátní kousek tak dost možná získá stejně legendární status jako má karta Black Lotus. Její věhlas v komunitě Magicu dosáhl mytických rozměrů, dlouhodobě je nejcennější a nejvzácnější kartou v historii hry. Její tržní hodnota šplhá klidně do desítek tisíc dolarů, ty nejraritnější varianty mají na specializovaných burzách nebo na eBayi výkupní cenu přes dva miliony korun. Důvodem její vzácnosti je skutečnost, že Black Lotus vyšel pouze v prvních třech setech Magicu na začátku devadesátých let.

Od té doby je Black Lotus v oficiálních zápasech zakázaný, to však na jeho hodnotě nic nemění. Naopak, karta podepsaná Christopherem Rushem, původním výtvarníkem doprovodné ilustrace, se předloni vydražila za více než půl milionu dolarů, tedy 11 milionů korun. O rok později se pak údajným nákupem podepsaného Black Lotusu za více než 18 milionů korun chlubil rapper Post Malone. I pokud by to bylo jen chvástání a platila předchozí částka, za žádnou jinou kartu Magicu nikdo nikdy nedal víc.

Nejen sběratelsky zajímavé napojení na Pána prstenů je pro Magic: The Gathering další z řady mnoha kolaborací s popkulturními fenomény. A to nikoliv jen těmi, které patří pod mateřskou společnost Hasbro. Takové kolaborace mají často podobu jen omezených promo edicí, jež nejsou určené pro samotné hraní, například v případě kartiček na téma Transformers, Fortnite nebo Stranger Things.

Foto: Wizards of the Coast Tři prsteny pro krále elfů, sedm vládcům trpaslíků, devět mužům…

Jiné jsou ale plnohodnotnými rozšířeními s desítkami karet designovanými přímo pro hru, nejen pro fanoušky jiných značek či sběratele. Vedle právě oznámeného Pána prstenů tak mohou hráči zkombinovat vášeň pro karetní klání třeba s temným univerzem futuristického Warhammeru 40 000 nebo s fantastickými světy Dungeons & Dragons, nejoblíbenější hry na hrdiny, která stejně jako Magic také patří vydavatelství Wizards of the Coast pod Hasbrem.

Hasbro přitom už několik měsíců čelí kritice, kterou způsobila i přespříliš plodná tvorba dalších a dalších karet Magicu. Trh totiž údajně zahlcuje příliš velkým objemem produktů a snižuje tím hodnotu jednotlivých karet, což jí vyneslo i snížení ratingu od Bank of America. Ilustrací přístupu Hasbra je nedávno vydaný jubilejní set 30th Anniversary Edition, který do hry, jejíž popularita je z velké části založená na sběratelství a vzácnosti, najednou přinesl nově vytištěné kopie Black Lotusu.

Problémy přiživila i kontroverze kolem Dungeons & Dragons, kdy se na jednu stranu představily velkolepé plány na novou edici a na virtuální stoly, u nichž budete hrát s přáteli online jako naživo, na stranu druhou ale komunitu zklamaly návrhy drakoniánských a hamižných licenčních podmínek pro tvorbu herních doplňků od externích autorů. Přesto za rok 2022 oproti ostatním divizím Hasbra vykázali Wizards of the Coast, jež jsou za D&D a Magic zodpovědní, mírný růst. Dokonce se poprvé v historii tržby ze sběratelské karetní hry dostaly přes miliardu dolarů.

Hasbro jako takové ale meziročně v obratu kleslo o devět procent na 5,9 miliardy dolarů (130 miliard korun). Propustilo tisícovku zaměstnanců. A hodnota akcií společnosti, která mimo jiné vlastní značky jako Monopoly, My Little Pony nebo Prasátko Peppa, už zhruba půl roku klesá. Z ceny atakující 90 dolarů za kus je nyní téměř na polovině. Pokud by tedy neodhadlo situaci, přesytilo trh a přespříliš naplnilo pohár trpělivosti hráčů Magicu, své nejcennější značky, nepomohl by Hasbru nejspíš ani Jeden prsten.