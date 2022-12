Šéfové z Microsoftu šli krotit draky. Dungeons & Dragons přenesou z vašeho obýváku na virtuální stůl

Sedíte u stolu, někdo z vás hraje roli mocného barbara, další moudrého kouzelníka, jiný je vypravěč, který vás provází sdíleným příběhem. A do toho občas hodíte kostkou. Díky hrám na hrdiny se stanete aktéry fantastických dobrodružství jako z Pána prstenů i sci-fi akce jak ze Star Wars. Záleží jen na vaší představivosti. A na pravidlech, pomocí kterých společnému vyprávění a hraní dáte řád. Ta zdaleka nejslavnější a nejúspěšnější nesou název Dungeons & Dragons. A brzy se díky nim se spoluhráči nebudete muset ani potkat naživo.

Dungeons & Dragons jsou od svého zrodu v roce 1974 s každým dalším rokem čím dál tím oblíbenější kratochvílí. Dnes jsou nejslavnější hrou svého druhu na světě. Však si vzpomeňte, co hráli hrdinové Stranger Things. Nebo jak velký pytel se roztrhl s fantasy filmy a seriály v posledních letech. Případně se vraťte do devadesátek, kdy inspirovaly staré známé české Dračí doupě. Anebo jen o rok nazpět, kdy poprvé vyšla česká verze D&D s názvem Jeskyně a draci. Tu jsme mimochodem vyzkoušeli i v CzechCrunchi a nesmírně jsme si to užili.

Do největšího mainstreamu Dungeons & Dragons vystřelila současná, dokonce už pátá edice hry. Jenže je sice nejnovější, ale vznikla už v roce 2014. A tak se v kancelářích autorů z firmy Wizards of the Coast spřádají plány na další. A tentokrát jsou velkolepější než kdy předtím. Před pár týdny oznámená novinka označená jako One D&D ale nebude jen další krůček v opatrné evoluci. Kromě aktualizace papírových knih se totiž tvůrci poprvé velmi výrazně zaměří na digitální zážitek. Tradiční zábava z kuchyňských stolů nebo obývacích pokojů se oficiálně přesune i do online světa.

A učiní tak se vší parádou. Wizards of the Coast při představení konceptu One D&D ukázali vlastní nástroj, který na obrazovky přenese snad vše, na co jsou zvyklí i ti nejnáročnější hráči. Totiž pro hraní her na hrdiny vám stačí představivost, tužka a papír, ale jakmile tomuto koníčku propadnete, otevře se před vámi obrovská jeskyně plná kreativních pokladů. Největší nadšenci tak používají detailně ilustrované mapy. Anebo rovnou po vzoru modelářů tvoří trojrozměrná bojiště, ze kterých se tají dech. Po nich se pak pohybují figurkami, které si sami namalovali.

Právě tento luxusní dojem chce Dungeons & Dragons vyvolat prostřednictvím svého „virtuálního stolu“. Ten zprostředkuje možnost hraní online, navíc ho obohatí o užitečné nástroje, jako je třeba aplikace pro házení kostkou nebo automatizace základních herních mechanismů. Ale především digitálnímu D&D vtiskne působivé grafické zpracování, které se může směle měřit s moderními videohrami. Však také využívá Unreal Engine, tedy jednu z nejrozšířenějších herních technologií dneška.

Před textem, audiem či videem propojenými hráči tak virtuální stůl rozprostře trojrozměrnou mapu jeskyně, mystického chrámu nebo třeba hrůzného hradu. Po ní hráči a vypravěč pohybují virtuálními figurkami, jež reprezentují rozmanité postavy a příšery. A k tomu všemu máte okamžitě dostupná pravidla v digitální podobě. Přitom stále to jsou Dungeons & Dragons, nikoliv náhodná videohra, jakých je na trhu spousta. Jen se místo papíru či představivosti odehrává na obrazovce.

Virtuální stůl je pouze nástrojem, který mechanické záležitosti jako měření vzdáleností a zapisování informací usnadňuje, ale nehraje hru za vás. Procházení dobrodružným příběhem stále stojí na komunikaci hráčů s vypravěčem a na jejich rozhodování. Stejně tak virtuální zhmotnění fantastických lokalit a postaviček na obrazovce nesebere veškerou tvořivost. Autoři slibují možnost upravovat oficiálně vydané mapy, vytvářet vlastní a také personalizovat digitální figurky. Jen místo štětce použijete kurzor myši.

Dojem z toho, že nehrajete hru, ale sledujete maličké miniatury na stole, umocňuje i podoba virtuálního bojiště. Dosud zveřejněné záběry jsou sice z velmi rané verze nástroje, ale takzvaný tilt-shift (úprava hloubky ostrosti záběru známá třeba z fotografie) autoři už teď přímo zmiňují jako způsob, kterým chtějí u virtuálního stolu dosáhnout podobného vizuálního dojmu jako u toho skutečného. Do jaké míry se to autorům podaří, se ale dobrodruzi dozvědí nejdříve po premiéře nových pravidel v roce 2024.

Manažeři z Microsoftu krotí draky

Digitální ofenziva Wizards of the Coast navíc nemá pouze produktovou podobu. Vyžádala si i změnu generálů. Nově se tak ve firmě potkají dokonce dva někdejší šéfové z Microsoftu. Firma, která patří pod amerického giganta hračkářského, zábavního a herního průmyslu Hasbro, pro svou internetovou invazi v říjnu přitáhla Dana Rawsona, provozního ředitele divize Microsoft Dynamics 365 zaměřené na podnikové aplikace pro řízení byznysových procesů a obchodních aktivit. V minulosti pracoval na vedoucích pozicích i u e-commerce giganta Amazonu.

Nový viceprezident pro Dungeons & Dragons tak má za sebou aktivity poněkud méně fantastické, než jsou draci a kouzelníci, ale ideálně ho předurčující k posunutí produktu po technologické stránce. V tom ho navíc podpoří šéfka, se kterou se mohl potkat v dřívějších štacích. Wizards of the Coast od letošního února vede Cynthia Williamsová. Ta do křesla CEO usedla poté, co stávající ředitel povýšil na nejvyšší post v mateřském Hasbru. Williamsová v Microsoftu několik let působila v managementu videoherní divize, stejně jako Rawson i ona předtím pracovala pro Amazon.

Právě pod Williamsovou učinila firma první velký krok k větší digitalizaci Dungeons & Dragons. Letos na jaře za 3,5 miliardy korun koupila portál D&D Beyond, který tradičně papírová pravidla nabízel v digitální podobě. Beyond byl nesmírně úspěšný, nových příruček totiž Wizards vydávali čím dál víc. Jenže když máte půl tuctu fyzických knih, k tomu atlas fantastického světa a pár knížek s dobrodružnými scénáři k tomu, to už se v batohu pronese. Zato tisícovky stránek na dosah v tabletu jsou praktičtější.

Wizards of the Coast si nákup portálu mohli dovolit, během pandemie spolu se zájmem o hraní D&D online výrazně rostli. V roce 2021 jejich tržby poprvé přesáhly miliardu dolarů, v přepočtu na koruny firma utržila 30 miliard. Zhruba polovina z toho byl provozní zisk, v celém Hasbru šlo o nejvýdělečnější dceřinou firmu. Jakým způsobem do tržeb promluví velkolepé plány na digitální zážitky, se teprve uvidí. Způsob monetizace svého virtuálního stolu Wizards ani nenaznačili. Dá se nicméně tušit, že zadarmo to nebude.

Foto: Wizards of the Coast Dungeons & Dragons na virtuální stůl posadí i digitální figurky. Prostě jako na stůl skutečný

Hrát Dungeons & Dragons anebo prakticky jakékoliv jiné hry na hrdiny – neboli také hry na hraní rolí či prostě RPG z anglického role-playing game – přes internet lze už teď. Zmiňovaná pandemie znamenala pro tento způsob hraní obrovský nárůst popularity. Protože takové hry jsou v jádru vyprávěním, spousta hráčů si v uplynulých letech vystačila prostě s online callem nebo videohovorem. Případně s komunikací přes služby jako Discord. Ale existují nástroje pro nejnáročnější, které se zážitku z obýváku přibližují více.

Projekty jako Roll20, Foundry Virtual Tabletop nebo Fantasy Grounds se v detailech a technikáliích liší, ale všechny spojuje základní princip virtuálního stolu. Tedy nástroje, který ke společné komunikaci přidává grafickou i mechanickou nástavbu. Na rozdíl od produktu Wizards of the Coast však obvykle prostě s dvourozměrnou mapou a ilustrovanými žetony, nikoliv v podmanivém trojrozměrném zpracování. A bez oficiálního napojení na tvůrce hry.

Dungeons & Dragons v popularitě válcují veškerou konkurenci. Že jejich digitální varianta předčí v oblíbenosti existující alternativy online hraní RPG, by tak nebylo ani trochu překvapivé. Otázkou však zůstává, jestli výhody virtuálního stolu předčí lákadlo živé interakce. Pandemie ukázala, že na dobrodružství se lze poměrně snadno vydat i přes internet. Ale kostky v ruce, papír na stole a přátelé u stolu ke hrám na hrdiny fundamentálně patří skoro půl století. Možná už napřesrok tak začnou hrdinové zjišťovat, jestli v digitálním světě objeví dračí poklad, anebo ve virtuální jeskyni najdou pouze slepou uličku.