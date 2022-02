Pán prstenů spisovatele J. R. R. Tolkiena nejen pomohl definovat moderní formu epického fantasy, ale představil i jeden z nejpromyšlenějších a nejrozsáhlejších světů v tomto žánru. To zároveň znamená, že jeho převádění do audiovizuální podoby nabízí rozsáhlý prostor, který dosud natočené dvě filmové trilogie zdaleka nevyčerpaly. Do aukce se teď dostává významná část práv na jeho zpracování, čímž se otevírá další kapitola dějin Středozemě v Hollywoodu.

Na starost je má nyní samozřejmě hlavně Amazon, který už za sedm měsíců na obrazovky pošle podle všeho nejdražší seriál všech dob. Ten ovšem v aktuální podobě nemůže pokrýt cokoliv, ale jen relativně úzký (v poměru k její celkové šíři) rozsah Tolkienovy mytologie. Práva na filmové a další formy zpracování patří ze značné části společnosti The Saul Zaentz Company, která se je teď rozhodla nabídnout k prodeji.

Jak uvedl magazín Variety, společnost pojmenovaná po vlivném (v roce 2014 zesnulém) producentovi vlastní práva na tvorbu filmů, her, merchandisingu, živých událostí i zábavních parků. Předmětem prodeje, který se bude řešit v průběhu následujícího týdne, je přitom hlavní obsah knižní trilogie Pán prstenů, Hobita a dvou posmrtně vydaných Tolkienových sbírek Silmarillion a Nedokončené příběhy Númenoru a Středozemě. Cena práv se odhaduje až na dvě miliardy dolarů, tedy přes 40 miliard korun.

Jako primární zájemce se předpokládá Amazon. Ten v roce 2017 za čtvrt miliardy dolarů koupil globální práva na produkci a distribuci televizních děl. Jelikož tehdejší ředitel firmy Jeff Bezos je velkým fanouškem Pána prstenů, na nákupu se přímo podílel a byl ochotný zaplatit zcela astronomickou částku jen za dodatky k původní Tolkienově knižní trilogii. Ty obsahují rozšíření historie Středozemě a dalších kontinentů a odehrávají se převážně v takzvaném Druhém věku, tisíce let před událostmi filmů Petera Jacksona.

Filmová adaptace Tolkiena byla na plátnech naposledy před osmi lety Foto: HBO

Seriál s plánovanými pěti řadami dostal k pokrytí rozsáhlou část fantazijních dějin, nemohl ovšem zabíhat do událostí ve zmiňovaném Silmarillionu, také zčásti zaměřeném na Druhý věk. Tolkien Estate, organizace spravující většinu díla slavného anglického spisovatele, ale prý byla s prací scenáristů seriálového Pána prstenů natolik spokojená, že jim loni v červenci umožnila přebírat také části Silmarillionu a Nedokončených příběhů.

Práva kolem Tolkienova opusu magnum jsou jednoduše poměrně roztříštěná mezi mnoha držiteli. Pokud by Amazon nyní uzavřel obchod s The Saul Zaentz Company, mohl by je do velké míry sjednotit pod jednou střechou a pustit se do budování obří franšízy. Určitý nárok na tvorbu nových filmů si nicméně stále ponechá také Warner Bros., pod něž spadá New Line Cinema stojící za oběma Jacksonovými trilogiemi. Dvojice studií loni ohlásila, že plánuje natočit animovaný film The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim.

Celý kolotoč přehazování práv, soudních sporů a miliardových prodejů započal sám Tolkien v roce 1969, když autorská práva na různé adaptace prodal za 100 tisíc liber. Ačkoliv šlo na jeho dobu o relativně výhodný prodej, podle serveru The Times byl motivován nutností platit daně a účty, což také omezilo schopnost vyjednat vyšší částku. Vzhledem k dnešní hodnotě Pána prstenů se jedná o téměř bezvýznamný zlomek.

Amazon měl jen za první řadu svého seriálu zaplatit 465 milionů dolarů a celková cenovka chystaných pěti sérií se má vyšplhat až k miliardě. Včera přitom divákům odhalil první fotografie přímo z několika scén a několik detailů k ději. Mezi hlavní postavy má patřit elfka Galadriel, o několik tisíc let mladší, než ji diváci viděli ve filmech. V duchu původní Tolkienovy koncepce pak má Pán prstenů: Prsteny moci představovat především sílu přátelství ve společném boji proti zlu. To bude představovat samotný Sauron, vystupující ze stínů a usilující o získání nadvlády nad svobodným světem.