Brněnští průmyslníci kolem Igora Faita na lovu startupů. Desítky milionů posílají do digitální továrny

Protože se brněnského průmyslníka Igora Faita čím dál víc investorů, kteří svěřovali své prostředky jeho skupině Jet Investment, ptalo, zda nemá v portfoliu i nějaké startupy, rozhodl se jim vyjít vstříc. A proto spouští nový fond Jet Ventures, který vede ostřílený technologický investor a manažer Kamil Levinský. A rovnou ohlašují i první investici – do společnosti Partory.

Idea fondu Jet Ventures, který hodlá postupně od investorů nabrat 50 milionů eur, tedy zhruba 1,2 miliardy korun, je propojená se zaměřením celé skupiny Jet Investment – chce se tedy zaměřit na mladé firmy, které mají přesah do průmyslu a u kterých je potenciál využít synergií s podniky v rámci holdingu. Tam patří třeba výrobce inovativních energetických zařízení 2JCP nebo polský výrobce palivových systémů pro turbíny a generátory Rockfin.

Za startupem Partory stojí bratři Milan a Jakub Málkovi, kteří firmu založili v roce 2018. Jde o B2B platformu, která i s využitím umělé inteligence nebo strojového učení, pomáhá procesovat dodávky nízkonákladového strojírenského vybavení, jako jsou nosníky, ozubená kola či různé úchyty.

„Fungujeme jako digitální továrna s neomezeným strojním vybavením – z nahraného technického výkresu dokážeme algoritmem automaticky vybrat tu nejvhodnější technologii a stroj u auditovaných evropských dodavatelů, poptávku v reálném čase do 24 hodin nacenit, prověřit a rezervovat volnou strojní kapacitu. V potaz bereme i dřívější zkušenosti výrobců s materiálem z poptávky,“ popisuje spoluzakladatel Partory Milan Málek.

Jde o to, že firma, která například vyrábí motory nebo součástky pro energetické celky, si řadu dílčích komponentů nechává vyrábět u dalších subdodavatelů. Zároveň u nich nakupuje i vybavení nutné pro výrobu samotnou, například náhradní díly. Jejich výběrem a soutěžením kontraktorů ale ztrácí dost času, což právě chce vyřešit Partory se svým automatizovaným systémem – ten načte podklady a rovnou vytipuje vhodné dodavatele a případně vyřídí i objednávku.

Podle Kamila Levinského je to, co bratři Málkovi a spol. dělají, přesně ten příklad průmyslového startupu, který do vize Jet Ventures zapadá: „Je pevně zakotven v průmyslu, vyrůstá z dvacetileté průmyslové praxe Jakuba a Milana Málkových. Má solidní zákaznickou bázi a meziroční růst tržeb o 300 procent.“

Jet Ventures se chce zaměřovat právě na startupy z oblastí jako industrial tech a B2B, pokročilé výrobní systémy, deeptech, internet věcí, umělá inteligence či robotika a drony nebo 3D tisk. Fond je určený kvalifikovaným investorům s minimální investicí pět milionů přes Jet Investment, respektive milion přes společnost Conseq. Plánované zhodnocení je podle Levinského až 20 procent ročně.

Foto: archiv bří Malíkových Bratři Malíkovi, zakladatelé Partory

Do Partory, mezi jehož klienty patří nadnárodní firmy jako Honeywell nebo Thyssenkrupp a báze jeho prověřených výrobců strojírenských dílů čítá 1 500 podniků z celé Evropy, investoval Jet Ventures částku 1,25 milionu eur (přes 31 milionů korun). Za to získal zhruba desetinový podíl. Už dřív obdržel královéhradecký startup, který původně začínal pod značkou Kooperace.cz, prostředky od fondů jako Lighthouse Ventures, Presto Ventures nebo Depo Ventures. Valuace společnosti, která loni utržila přes 70 milionů korun a letos cílí na obrat 200 milionů, se podle propočtů CzechCrunche pohybuje v rozmezí 250 až 300 milionů korun.

„Investici využijeme k dalšímu rozvoji naší softwarové platformy a k expanzi na zahraniční trhy. Zaměříme se především na nábor rodilých mluvčích v cílových zemích a na onboarding nových dodavatelů a jejich následnou transformaci na ESG kompatibilní. Současně bude zdokonalovat využití umělé inteligence pro cenotvorbu a řízení nákupních procesů, což přinese vyšší efektivitu celého dodavatelského řetězce,“ popsal Jakub Málek, jak Partory s penězi od Jet Ventures naloží.

Samotný fond letos plánuje podniknout ještě aspoň jednu investici, jeho akční rádius ale není jen Česko, nýbrž i Polsko, Německo či Rakousko. Výhledově chce mít v portfoliu až dvacet společností, za jejichž výběr bude primárně zodpovědný Kamil Levinský, který dříve působil jako CEO Českých radiokomunikací a má zkušenosti i coby andělský investor do firem jako Disivo či 24Vision.

Druhým klíčovým mužem Jet Ventures je Roger Dorsch, který prošel korporací Mars Inc., kde byl zodpovědný za restrukturalizaci jejího podnikání ve střední Evropě. Působil i ve skupině Procter & Gamble a také pomáhal budovat portfolio pro fond Gigahertz Ventures.

Igor Fait, brněnský miliardář, který ve své skupině Jet Investment vznik startupového fondu inicioval, o projektu říká: „Máme téměř třicetiletou praxi s transformací vyspělých průmyslových podniků, podporu mladých průmyslových inovátorů, kteří díky průlomovým technologiím dokážou přispět k další modernizaci a růstu celé evropské ekonomiky, považujeme za přirozené rozšíření našeho investičního zaměření. Chceme podpořit evropský průmysl, který v zapojení high-tech inovací do tradičních průmyslových odvětví výrazně pokulhává za USA a ztrácí konkurenceschopnost.“

Skupina Jet Investment se nicméně kromě private equity investic do firem skrze své fondy Jet 2 a 3 a nově i venture kapitálových investic do startupů prostřednictvím Jet Ventures věnuje také investicím do nemovitostí. Ve svém portfoliu má fond Jet Industrial Lease věnující se nákupům průmyslových budov, které následně zpětně najímá jejich bývalým majitelům. Ti tak získají prostředky na rozvoj svého hlavního byznysu.