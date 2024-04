Pár ran za miliony. Jiří Procházka si za vyhraný zápas v UFC odnáší rekordní peníze

Uložit 0

Jiří Procházka se po půl roce vrátil zpátky do klece MMA, aby všem ukázal, že minulá prohra byla pouhým zaškobrtnutím v jeho jinak dobře rozjeté dráze v UFC. A dokázal to! Spolu s cenným vítězstvím, které ho může brzy posunout k boji o pás šampiona, si navíc odnesl i velice příjemný finanční bonus.

Smlouvy bojovníků nebývají veřejné, tudíž se nikdy přesně neví, kolik za zápas získají. Mnoho z nich se ale na svá klání v kleci soustředí i proto, aby odvedli co nejlepší možný výkon a vysloužili si nárok na takzvaný bonus večera. Ten může být i větší než částka, kterou mají ve smlouvě – a pro jubilejní turnaj s pořadovým číslem 300 ho šéf UFC Dana White ještě navýšil. Znatelně.

Standardně činí bonus za výkon večera 50 tisíc dolarů, tedy zhruba 1,2 milionu korun. Teď se zvýšil na 300 tisíc dolarů, což je v přepočtu okolo sedmi milionů korun a také nejvyšší jednorázová prémie, jakou kdy organizace stanovila. Ambice zápasníků udělat v kleci pořádnou show se rázem zvýšily – toto už jsou peníze, které mohou stát za risk. A vnímal to tak i Jiří Procházka, pro něhož se galavečer UFC 300 stal velkým návratem.

Ve druhém kole si poradil s rakousko-srbským zápasníkem Alexandarem Rakičem a jeho ukončení, během kterého svého protivníka zasypal několika tvrdými ránami zleva a zprava, zaujalo vedení UFC natolik, že bonus ve výši 300 tisíc dolarů dostal. Nejúspěšnější český bojovník si tak z Las Vegas odnáší nejen důležitou výhru, ale i pořádný balík peněz.

JIRI PROCHAZKA WINS AN ABSOLUTELY WILD ONE! 🤯

There’s only ONE 🇨🇿 @Jiri_BJP ladies and gentlemen! WOW! #UFC300 pic.twitter.com/0OlHrWIpo1

— UFC Europe (@UFCEurope) April 14, 2024