Parfém na míru i Průšova tiskařská farma budoucnosti. Pražská tržnice zve na sraz kutilů 21. století

Zatímco dříve se běžný kutil neobešel bez šroubováku, kladiva či svěráku, kutilství moderního věku pracuje se zcela novými nástroji a materiálem. Jedná se o 3D tiskárny, filamenty, počítačové čipy i umělou inteligenci. Co lze spojením tradiční ruční výroby a moderních technologií vytvořit, se můžete přesvědčit již příští víkend na tradičním Maker Faire Prague festivalu, na kterém se představí na 120 tvůrců z České republiky i dalších koutů světa.

Maker Faire Prague festival, jehož je CzechCrunch mediálním partnerem, vstupuje do svého již pátého ročníku. Ukáže celou řadu zajímavých projektů a zároveň přinese jednu velkou změnu. Zatímco doposud se vždy odehrával v kulisách Pražského výstaviště, letos se akce konaná 17. a 18. září přesune o několik stovek metrů dál, do prostor Pražské tržnice.

„Věřím, že ačkoli jsme museli z důvodu rekonstrukce Průmyslového paláce akci přesunout do Pražské tržnice, na kvalitě akce nebude ubráno a i letos zavítá jako již tradičně velké množství návštěvníků. V roce 2023 pak plánujeme vrátit Maker Faire na Výstaviště, a to konkrétně do nově zrekonstruovaných Křižíkových pavilonů,“ říká Tomáš Hübl, předseda představenstva Výstaviště Praha a.s., které je spoluorganizátorem celé akce a jež také Pražskou tržnici spravuje.

Na letošní ročník by se měli sjet kutilové ze Slovenska, Švýcarska, Nizozemska, Itálie, Německa, ale i Spojených států. Ti s sebou přivezou množství projektů, které si budou návštěvníci moci v mnoha případech vyzkoušet na vlastní kůži. Součástí programu bude řada tematických workshopů, přednášky i soutěže o zajímavé ceny, mezi kterými bude i slosování o 3D tiskárnu Original Prusa MINI+ od generálního partnera Prusa Research.

Foto: Maker Faire festival Pohled na tiskařskou farmu od Prusa Research

Právě tato společnost je jedním z hlavních taháků celého festivalu. Vystavovat zde totiž bude svou automatickou tiskovou farmu Original Prusa Pro Automated Farm System (AFS). Ten je založený na nových tiskárnách CoreXY 3D, které umějí automaticky sklízet a vydávat vytištěné produkty.

Svou novinku společnost poprvé představila na Expu 2020 konaném v Dubaji. A nyní ji právě na Maker Fair Prague festivalu vůbec poprvé představí také v České republice. Zákazníci ji navíc budou moci zadat vlastní tisk a sledovat ji tak přímo při práci.

Mezi další hvězdy patří i nizozemský projekt Algorithmic Parfumery od EveryHuman. Ti pomocí umělé inteligence dovedou odhadnout osobnost daného člověka a na základě toho vytvořit parfém jemu přesně na míru. Jaký parfém z 500 aromat namíchá umělá inteligence právě jim, se budou moci přímo přesvědčit i návštěvníci kutilského festivalu.

Velkou pozornost jistě přitáhne také Milan Reindl, profesionální designér pracující pro společnost LEGO v dánském Billundu. Reindl má na starosti řadu Lego Technic, v rámci které vytvořil již desítky originálních modelů. Na festivalu povypráví, jaké to je dělat práci, která je snem mnoha dětí i dospělých.

Foto: Maker Faire festival Letošní ročník se bude konat v prostorách Pražské tržnice

LEGO kostky, které letos slaví 90 let, budou na letošním ročníku Maker Faire Prague přítomny také fyzicky, a to ve speciální hravé zóně. Bude otevřena všem, kteří budou chtít s vlastnoručně sestavenými vozítky z lega absolvovat crashtesty, vyzkoušet si, jak se hrálo s LEGO hračkami v minulosti, kdy byly vyráběny ze dřeva, nebo si postavit vlastní LEGO roboty.

Ve jménu robotiky se ponesou i další zúčastněné projekty. Přítomni budou například zástupci Fakulty elektrotechnické ČVUT, která v poslední době slaví se svými zařízeními velké úspěchy ve světových robotických soutěžích. Návštěvníci si pod jejich vedením budou moci postavit robota, který dokáže střílet míčky na koš. Na jiných místech budou pod dohledem dalších mentorů jednoduchou formou zasvěceni do tajů počítačových čipů či programování.

Foto: Maker Faire festival Experti na robotiku z ČVUT zde představí své úspěšné roboty

„Program všech českých Maker Fairů sestavujeme tak, aby byl co nejpestřejší. Festivaly Maker Faire nevnímáme pouze jako prezentaci projektů veřejnosti, ale také jako platformu, kde se můžou setkat tvůrci z různých oborů a navzájem se inspirovat. Rádi vytváříme prostor, kde vedle sebe vystupují například zástupci tradičních řemesel, odborníci na 3D tisk a konstruktéři funkčních raket,“ říká Ondřej Kašpárek, programový ředitel Maker Faire Prague a zakladatel iniciativy Maker More, která festivaly Maker Faire v ČR pořádá.

Vstupenky na akci budou dostupné na místě, případně jsou již nyní k dispozici na portálu GoOut. Jednodenní vstupné pro dospělé činí 250 korun, dvoudenní 300 korun. Děti mají vstup zdarma, přičemž jeden dospělý s sebou může vzít na akci až tři děti zcela zdarma.