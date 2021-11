Když cestou městem odložíte telefon a podíváte se okolo sebe, zjistíte, že vám venkovní svět odkryje příběhy, které na sociálních sítích nenajdete. Žena napravo vás zaujme outfitem, kluk vlevo vás oslní stylovými sneakers, od party před vámi uslyšíte nové hudební album a na plakátu v tramvaji zjistíte, že si na tento víkend nebookujete rodinnou sešlost, ale jdete na skvělý mejdan. Vnímáme to i my, a proto uvádíme nový newsletter CC Streets.

Během pěti minut vám nabídneme zásadní zprávy ze světa módy, hudby, umění a urban culture jako takové. Vyzdvihneme streetwearovou značku, která by neměla ujít vašemu radaru, a když zbyde čas, dostanete mé doporučení, s jakým albem či podcastem si v posledním týdnu zpříjemňuji cestu MHD. Jako první se mrkneme za LeBronem Jamesem

Aby vám naše další shrnutí zajímavých zpráv ze světa hudby, módy i pouliční kultury propříště neuniklo, přihlaste se k odběru newsletteru CC Streets zde.

PSG má Jordana, Liverpool dostane Jamese

Když se pařížský fotbalový velkoklub v roce 2018 dohodl se značkou Air Jordan (spadající pod Nike), že budou jeho hráči nosit dresy s logem siluety vyskakujícího basketbalisty Michaela Jordana, šlo o poněkud paradoxní krok, a to i přes to, že je dnes značka Jordan spíše lifestylovou záležitostí. Něco podobného teď může čekat i fotbalový Liverpool, akorát s jinou basketbalovou ikonou.

Jak potvrzuje předseda klubu Liverpool F.C. Tom Werner, slavný basketbalista LeBron James, který hájí barvy losangeleských Lakers, má spolu s Nike začít více spolupracovat právě s liverpoolským mančaftem. Výsledkem bude sedm až osm produktů, které mají „propojovat basketbal s fotbalem“. Je dost možné, že půjde také o hlavní dresy fotbalistů. A evidentně má jít o reakci právě na značku Michaela Jordana.

Liverpool má s Nike ostatně smlouvu na dresy a další vybavení, jelikož před dvěma lety ukončil spolupráci se značkou New Balance. LeBron James je naopak velkým fanouškem fotbalového Liverpoolu, a dokonce v něm má i byznysový zájem přes skupinu Fenway Sports Group, jež v Liverpoolu drží podíl dvě procenta. Jak ale nová kolekce bude vypadat, zatím těžko soudit.

NEW: FSG confirm LeBron James range for Liverpool to “rival” Nike’s Air Jordan line https://t.co/OgywTraHF7 — This Is Anfield (@thisisanfield) November 24, 2021

– Bulletin ⚡

🎵 Taylor Swift boduje s devět let starým albem: Nová verze devět let starého alba Red od Taylor Swift se dostala mezi nejúspěšnější nahrávky roku. Vznikla přitom jako snaha zpěvačky překonat jeden z velkých problémů hudebního průmyslu.



🦸‍♂️ Na Netflix zamíří noví Strážci vesmíru: „Morfujeme!“ Legendární Strážci vesmíru se vrátí na televizní obrazovky – Netflix totiž chystá jejich velký reboot, který přinese nové příběhy a pořádnou dávku nostalgie.

🥇 Nová deska Adele překonala veledílo od Drakea: Adele se svým novým albem 30 boří rekordy i v zámoří. Podle MRC prodala mezi 19. a 22. listopadem ve Spojených státech přes 660 tisíc ekvivalentů fyzických alb. Drake s deskou Certified Lover Boy dal „jen“ 613 tisíc.

🗯️ Konec Ester&Josefiny: Z dua Ester&Josefina se díky vtipným hláškám z partnerských vztahů stal fenomén českého internetu, nyní ale jedna kapitola končí. Dvojice se rozchází a takzvanou Terapii sdílením povede jen herečka Ester Geislerová. A patrně v ještě větším tempu.

– Streaming culture 🪗

Spotify, Apple Music a YouTube nás skoro denně zásobují novou hudbou, ale že by všechno stálo za váš poslech, se rozhodně říct nedá. Mrkněte proto na vybrané releasy uplynulých dní, které můžu doporučit z vlastní ušní zkušenosti.

***

Table for One – Flipp Dinero

Příjemné překvapení si pro fanoušky new schoolu připravil brooklynský umělec Flipp Dinero, který ohlásil návrat s krátkým „ípíčkem“ Table for One. Výběrem skladeb prosakuje odlehčený rap doplněný o citlivé beaty, které mi v některých ohledech naprosto sedí do starých boxerských filmů s Rockym. Za mě vede track On Me.

***

Trockstar Season2 – Ydizzy

Ydizzy není v našem rybníčku nijak známý, ale ve svém domovském Tokiu to diktuje velmi přesně. A co mě na něm baví fakt hodně – kombinuje japonský, lehce ukřičený rap s rockovými tóny. Cítím z něj tu správnou „nahněvanost“ na svět a jeho nové album to dokonale předává dál. Za mě doporučuji obzvlášť tracky Amadeus a JEt.

– Sneakers window 👟

Boty dělají člověka. Dělají i vás? Vybírám jednu siluetu, která by neměla uniknout vaší pozornosti. A pokud budu často odkazovat na různé colorways Jordanů jedniček, není to náhoda.

***

Footshop x Vasky Urban Hiking

Zlínská obuvnická firma Vasky se před nedávnem spojila s Footshopem, aby jejich návrhářské týmy společně představily dva nové modely zimní obuvi. Přichází s přídomkem Urban Hiking, což evokuje, že nepůjde o běžné tenisky do města, nýbrž odolné „pohorky“, které v něčem vzdáleně připomínají legendární Timberlandy. Jedná se navíc o velmi limitovanou edici a vznikly při příležitosti desátého výročí Footshopu na trhu.

Nové boty ve spolupráci Vasek a Footshopu Foto: Footshop

– Cestou tramvají 🚊

Jet městskou hromadnou dopravou bez sluchátek je jako jít do mekáče pro salát – dá se to, ale víte, že je něco špatně. Inspirujte se mými aktuální hudebními a podcastovými tipy.

***

Logdán – DMS

Slovenští střelci Separ a Dame si opět trefně zarýmovali, tentokrát k situaci, která na Slovensku panuje. V tracku Logdán kritizují aktuální lockdown, který u našich sousedů probíhá, a díky chytlavému beatu je to vlastně skvěle poslouchatelná skladba. „Chcel by si isť von, ale môžeš ísť domov.“ A samozřejmě lákají na příchod nové desky.

***

Zakladatelé startupu Stories a jejich velký příběh

Filip Doušek, Vojta Roček a Peter Fedoročko je trojice zakladatelů, kteří se rozhodli v roce 2016 změnit svět datové analytiky. Založili startup Stories, který z nepřehledných dat tvořil příběhy, díky nimž firmy mohly dělat lepší rozhodnutí. Jejich řešení bylo natolik unikátní, že je krátce po vzniku koupil americký gigant Workday, a v CzechCrunch Podcastu se ohlížíme za jejich opravdu rychlou startupovou jízdou i jednáním o velkém prodeji, mluvíme o výzvách a krizích, kterým museli čelit, a také o tom, jak jejich úspěšný příběh končí a co budou dělat dál.

– My fashion story 💎

Dáváte přednost spíš jedné značce, nebo raději kombinujete brandy? Udělejte si přehled nejen o streetwearové módě a ponořte se do krátkého příběhu o jedné z těch, která může bavit.

***

Everlane

Mikina od Everlane Foto: Everlane

Americký Everlane je snad první značkou, kterou jsem kdy zaregistroval, když jsem se začal zajímat o udržitelněji vyráběné oblečení. Na ekologickém přístupu si velmi zakládá, a jak sama uvádí, snaží se vybírat pouze ověřené továrny, jež mají etický přístup ke svým zaměstnancům. Je pak na lidech, zda jim to věří, ale podobně jako Applu věřím, že nezneužívá má data, věřím Everlane v tom, že jeho oblečení je opravdu eco-friendly.

V sortimentu Everlane je široká škála různých druhů oblečení, své jméno si ale vybudovala hlavně na základních stylech triček, mikin, tepláků a tak podobně. Zkrátka basics. Baví mě na tom i minimalistické pojetí, který se rozpíná napříč celou nabídkou. A především téměř neviditelný branding, což je trend, který mě u moderní módy fakt baví. Pokud hledáte jednoduché a udržitelné kousky, Everlane nemusí být špatnou volbou.

Jak se vám nový díl CC Streets líbil? Našli jste něco, co nám uniklo? A o čem bychom měli napsat příště? Dejte mi vědět na filip@cc.cz!