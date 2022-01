Petr Borkovec se při tradiční výroční tiskové konferenci ve 27. patře mrakodrapu City Tower na Pankráci opět usmíval. Jeho finanční skupina Partners zažila rekordní rok, v němž obrat poprvé překonal tři miliardy korun, a chystá další novinky, aby mohla i právě probíhající rok na jeho konci hodnotit s úsměvem. Čtyřiačtyřicetiletý Borkovec, spoluzakladatel a s Radimem Lukešem jeden z největších akcionářů firmy, letos plánuje spustit očekávanou banku a vydat se za hranice. Podporu má i od známých jmen tuzemské investorské scény.

Začněme čísly. V roce 2021 zaznamenala celá finanční skupina Partners obrat ve výši 3,1 miliardy korun. Jde o meziroční nárůst o 44 procent a Petr Borkovec pro CzechCrunch prozradil, že v kolonce zisku očekává zhruba 250 milionů korun. O rok dřív to bylo necelých 140 milionů. Mezi zásadní byznysové milníky loni patřilo spuštění penzijní společnosti Rentea a expanze na Slovensko. Pro letošní rok plánují Partners v obratu vyrůst na 3,8 miliardy korun.

Do skupiny patří vedle hlavní nohy v podobě finančněporadenské divize, jejíž obrat dosáhl 2,35 miliardy korun, také investiční společnost, nemovitostní fond Trigea, digitální pojišťovna Simplea, penzijní společnost Rentea a také mediální vydavatelství Next Page Media, pod něj spadají například projekty Peníze.cz, Finmag či Heroine. Pokud vše půjde podle plánu, letos se do portfolia přidá také nová Partners Banka, kterou teď Borkovec a spol. staví a budou čekat na schválení od České národní banky.

Už v loňském rozhovoru pro CzechCrunch Petr Borkovec říkal, že buduje novou kategorii finanční služby, a to i díky tomu, že Partners Banka vzniká kompletně na zelené louce, takže nebude zatížená zastaralými technologiemi, naopak chce zákazníkům nabídnout ty nejmodernější služby. Partners chtějí nejprve v létě spustit mobilní aplikaci pro své stávající služby a na podzim do ní napojit i bankovní část, jakmile od ČNB získají potřebnou licenci.

Nová banka láká

„Časově to nemáme ve svých rukou, ale rádi bychom na podzim spouštěli. Čekáme na licenci a bude záležet na ČNB, co po nás ještě všechno bude chtít,“ říká Borkovec s tím, že probíhá lustrování akcionářů, firma dává dohromady veškerou potřebnou dokumentaci a také ještě čeká, jak velký kapitál nakonec bude potřebovat složit. Aktuálně mají Partners připraveno 1,2 miliardy korun a v případě potřeby jsou schopni tuto sumu navýšit na dvě miliardy. Zájem o participaci na nové bance, která chce rozvířit tuzemské vody, je navíc dle Borkovce velký.

„Peníze úplně nepotřebujeme, ale hlásí se nám zajímaví investoři. Jsme domluvení s Pale Fire Capital, jednáme s Tomášem Čuprem a několika dalšími,“ popisuje Borkovec. Rozjezd Partners Banky financují ze 40 procent poradci, stejný podíl má mít sám Petr Borkovec a necelou pětinu jeho partner Radim Lukeš. Další investoři by měli vstupovat až ve chvíli, kdy celý záměr schválí Česká národní banka.

Jakmile se Partners Banka spustí, měla by mít i díky již existujícím pobočkám Partners pátou největší bankovní pobočkovou síť na českém trhu. Skupina do ní chce lákat zpočátku především své stávající klienty, jichž je několik stovek tisíc a kterým by dle Borkovce mělo dávat smysl mít u Partners také bankovní účet, když už jim skupina spravuje například jejich investice či pojištění. Zajímavá má být nová banka také atraktivním uživatelským rozhraním a funkcemi, které nabízí mladé finanční služby typu Revolut.

Taková propozice přilákala i investiční skupinu Pale Fire Capital, za níž stojí Jan Barta, Dušan Šenkypl a David Holý. „Do Partners Banky vstoupíme navýšením základního kapitálu, půjde o nízký dvojciferný podíl,“ potvrdil pro CzechCrunch Šenkypl. O možné spolupráci se Petr Borkovec baví také s Ondřejem Raškou z Mitonu. „Známe se jako investoři v Twistu a Rohlíku dlouhé roky. Bavíme se o možnosti spolupráce, partnerství, případně investice do Partners banky. Vše je ale velice na začátku,“ říká Raška, který se aktuálně věnuje investicím do kryptosvěta.

Přestože i letos chtějí Partners růst, Borkovec upozorňuje, že v rozpočtu jeho společnost počítá s propadem například v oblasti hypoték, a to v řádech stovek milionů korun. Loni Partners sjednali úvěry za 45 miliard korun, z toho 40 miliard bylo v hypotékách. Šlo o meziroční růst o 70 procent, přičemž podíl na celém hypotékovém trhu se v případě Partners drží okolo 10 procent. S růstem úrokových sazeb ale Borkovec očekává pokles celého segmentu.

V růstu by naopak měly Partners podpořit penzijní společnost Rentea, která za první půlrok fungování získala 24 tisíc klientů a má pod správou miliardu korun. Prozatím však zůstává v červených číslech. Do černých čísel už se otočila digitální pojišťovna Simplea, která nabízí životní pojištění a její obrat loni vyrostl o 90 procent na 420 milionů korun. Počet klientů překonal 60 tisíc. Letos chce Simplea spustit online pojištění a v loňském roce zahájila expanzi na Slovensko.

Právě expanze do zahraničí je podle Borkovce další důležité téma pro letošní i následující roky. Partners nechtějí se Slovenskem skončit, naopak již analyzují další země. „Chtěli bychom se vrátit do Polska, kde jsme již historicky působili, letos plánujeme otevřít Rumunsko a řešíme Německo a Španělsko,“ popisuje expanzní strategii Borkovec. Hlavní službou na nových trzích by měla být nová banka, ale řeší se, zda si v jednotlivých zemích budou Partners sami řešit distribuci nebo se spojí s nějakým partnerem.