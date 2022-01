Když proniknete do světa kryptoměn a dalších technologií budoucnosti, jako jsou virtuální vesmíry či nová podoba internetu, zjistíte, že tam běží čas závratnou rychlostí. Nové projekty vznikají ještě rychleji než tradiční startupy, investoři se předhání, kdo na stůl položí ne miliony, ale miliardy, a opět o sobě dává slyšet také tuzemská investiční skupina Miton. Ta se do krypta pustila ve velkém a teď posílá desítky milionů korun do českých projektů Coinmate a Confirmo, s nimiž chce zpřístupnit bezpečné investování do kryptoměn co největšímu počtu lidí.

Miton se ve svém fondu zvaném Miton C zaměřuje na investice do kryptoprojektů a takzvaného web3. Ten má nahradit současnou podobu internetu mnohem otevřenější a transparentnější verzí. A Ondřej Raška, šéf Miton C, je do této oblasti připraven investovat klidně přes miliardu korun. Vidí v ní totiž obrovský potenciál. Ostatně v loňském rozhovoru pro CzechCrunch říkal, že krypto promění svět ještě více než internet.

Další koně, na které Miton sází desítky milionů korun, se jmenují Coinmate a Confirmo. Jedná se o sesterské projekty z Česka, které vybudovali Roman Valihrach a Daniel Houška. Coinmate je největší tuzemskou kryptoměnovou burzou, která funguje už od roku 2014. Za koruny či eura si přes ni můžete nakoupit bitcoin, ethereum a další digitální měny. Za necelých osm let se na Coinmate zobchodovalo více než 18 miliard korun a 660 milionů eur (přes 16 miliard korun).

Druhá služba zvaná Confirmo pak sesterskou burzu doplňuje. Umožňuje totiž firmám, aby svým zákazníkům nabídly placení právě v kryptoměnách. V Česku už pohání kryptoplatby na Alze, Pilulce či v Prusa Research. Roční objem obchodů se aktuálně pohybuje okolo 1,5 miliardy korun. Oba projekty tedy zpřístupňují jak nákup samotných kryptoměn, tak jejich další využití, což je i dlouhodobá mise Mitonu.

Nikos Balamotis z Miton C pro CzechCrunch vysvětluje, že pro rozvoj kryptosvěta i směrem k širší veřejnosti je potřeba vybudovat místa, kudy se lidé ke kryptoměnám dostanou (tzv. onramp), a následně místa, kde je možné kryptoměny směnit za běžné měny nebo za ně něco nakoupit (tzv. offramp). Prvním místem může být burza Coinmate, druhým služba Confirmo. Díky masivním investicím navíc celá oblast rychle roste a vzniká řada nových služeb i aplikací.

„Čím víc bude kryptoměnové prostředí komplexní, tím více budou běžní uživatelé i firmy potřebovat důvěryhodného partnera, který jim vše zjednoduší a řadu věcí vyřeší za ně. Věřím, že se nám společně podaří takové značky vybudovat. Coinmate má potenciál se stát jednou z největších ‚krypto onramp‘ v Evropě, s nadsázkou takovou ‚Českou spořitelnou pro krypto‘, a Confirmo zase může být významným globálním hráčem v přijímání plateb v kryptoměnách,“ komentuje investici za Miton C Nikos Balamotis.