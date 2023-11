Party na Ibize s novou Toyotou C-HR. Vyzkoušeli jsme crossover, který přijíždí se zajímavou cenovkou

Uložit 0

Ibiza je proslavená coby ostrov, na který si turisté vyjíždějí pořádně si vyhodit z kopýtka za doprovodu živých vystoupení takových hudebníků, jako je například David Guetta. My jsme na Ibizu vyrazili již po sezóně, v době, kdy hotely na pobřeží zely prázdnotou, hudba utichla a celkové tempo BPM spadlo do španělského standardu. Přes to všechno jsme si i my na ostrově zatancovali. Parket jsme však vyměnili za klikaté silničky, na které jsme vyjeli se zcela novou generací kompaktního crossoveru C-HR od Toyoty.

Listopadová Ibiza je rozhodně zelenější, svěžejší, ale o poznání mrtvější než Ibiza letní. Kluby jsou zavřené a teplota moře spíše než příjemné „kakaíčko“ připomíná osvěžující frappuccino, ve kterém se moc dlouho vydržet nedá. Co tedy na ostrově v polovině listopadu podniknout? Náš program byl jasný. Čekala na nás celá flotila v pořadí druhé generace modelu C-HR od Toyoty, který v loňském roce přinesl malou designovou revoluci.

Vzhledem k velikosti ostrova jsem schopnosti novinky mohl otestovat na velkých hlavních silnicích vybudovaných na pobřeží, v uličkách přímořských letovisk i na klikatých cestách v kopcovitých oblastech ve vnitrozemí. Pro místní to musela být velká podívaná. Podobně jako v případě první generace i tentokrát Toyota vdechla crossoveru odvážný design, za kterým se člověk otočí. U nás se navíc tento efekt umocňuje díky velmi zajímavě nastavené ceně modelu.

Nejprve však pohlédněme C-HRku do tváře. Celá maska má podle designérů Toyoty připomínat tvář žraloka kladivouna, osobně bych se však více přiklonil k mantě obrovské. Přední nárazník je rozšklebený do stran a plynule na něj navazují světlomety. Celé to působí, jako by se po přídi vozu svíjela dvě velká chapadla chobotnice a zmačkávala ji směrem do středu k logu. Je dobré si na toto designové tvarosloví zvykat. Ukázalo se na novém Priusu i elektrickém bZ4X a v budoucnu se bude propisovat do podoby dalších modelů značky.

Foto: Toyota Ibiza nabídla pro test vozu ideální podmínky

Přepracovaná příď spolu se zádí dělají z druhé generace opticky zcela nový automobil, přestože se mezigeneračně samotná silueta vozu zas tolik nezměnila. Záď pracuje s jednoduchou vystouplou linií lamp, mezi kterými je nápaditý detail podsvíceného nápisu jména modelu. Jeho první generace přinesla před lety malou designovou revoluci a ta současná jde ve šlépějích této idey. Možná už nevyvolává tolik emocí, pozornost však přitáhne zaručeně.

U jednoho menšího detailu se však přece jen zastavíme, a tím jsou zapuštěné kliky. Jak je zvykem, tento prvek se často objevuje u konceptů, ale do produkce si cestu nevyboxuje. Tentokrát je však nové C-HR téměř totožnou kopií původní koncepce, a tak zůstaly i zapuštěné kliky. Přiznám se však, že jejich úchop nebyl tou nejlepší zkušeností – zvítězil design nad funkcí.

Nadstandardní interiér

Podobně rozpačité byly i vnitřní kliky dveří, které celou dobu působily, jako by zůstaly viset na půli cesty při návratu na místo. Naštěstí je to snad jediná výtka na adresu jinak velmi povedeného interiéru. Jeho zpracování je natolik dobré, že se nebráním srovnání s Lexusem, tedy prémiovou značkou Toyoty určenou pro nejnáročnější klientelu.

Použité materiály souzní ve většině případů se současným udržitelným trendem a v C-HR našly svůj druhý život. Přesto nic nepůsobí laciným dojmem. Naopak měkčené plasty i sametové výplně dveří působily velmi komfortně, stejně jako animal free volant, z jehož názvu je patrné, že za něj nepoložilo život žádné zvíře.

Nápaditým prvkem je také vnitřní osvětlení, které zde neplní pouze ambientní funkci, ale má i praktické využití. Indikuje například míru vyhřátí interiéru, případně funguje jako bezpečnostní prvek, když se červeně rozsvítí, pokud řidič otevírá dveře do cesty projíždějícímu cyklistovi.

Mezi další světelné zdroje v interiéru patří samozřejmě i přístrojový displej a displej infotainmentu. Ten je přehledný, snadno ovladatelný a u navigace potěší přítomnost českého jazyka. Centrální displej bude v základu dodáván ve velikosti 8 palců, případně si bude možné připlatit za jeho 12,3 palce velkou alternativu. A v nabídce je u vyšších výbav také head-up displej spolu s prosklenou střechou, která si sama upravuje míru svého zatmění.

Foto: Toyota Střecha automaticky reguluje úroveň prostupnosti světla

Automobil však není natolik komfortní, co se vnitřního prostoru týče. Kufr nabízí 443 litrů a cestující na zadních sedadlech mohou na nějaké pohodlnější rozvalení zapomenout. Toyota ovšem nepočítá s tím, že by se posádka na zadních sedadlech vyskytovala často. Cílovou skupinou tohoto vozu jsou movitější zákazníci jako právníci či zubaři, jejichž děti již vylétly z hnízda, a na zadních sedadlech tak častěji budou převážet tašku a kabát než rodinu.

Příjemný komfort i cenovka

Je otázkou, jaký styl jízdy bude právě tento druh zákazníka preferovat, my jsme však měli možnost na party ostrově vyzkoušet verze s hybridním pohonem pracující s 1,8 či dvoulitrovým čtyřválcem o výkonu 140 nebo 197 koní. Upřímně řečeno, hledání rozdílů mezi oběma variantami bylo otázkou velké vnímavosti. Auto se po klikatých silničkách Ibizy prohánělo agilně, ovšem chyběla dravější dynamika.

Vůz sází především na komfortní požitek z jízdy, a tak je výkon dávkován plynule a podvozek dokáže bez problému žehlit i větší nerovnosti na silnici. Jediným momentem, kdy nám trochu zadrkotaly zuby, byl přejezd mobilních retardérů dělníků spravujících silnici, které rozhodně nebylo dobré přejíždět ve vyšší rychlosti.

Měkký podvozek ovšem neznamená nejistotu v zatáčkách. V nich si novinka vedla velmi dobře a sebejistě, a to zejména ve verzi s pohonem všech kol. Nicméně je jasné, že tohle auto je stavěné spíše na městskou džungli než na svižnější jízdu mimo zástavbu. Při rychlejší jízdě o sobě dává vědět svým zvukovým projevem motor spárovaný s e-CVT převodovkou. Ve vylidněných ulicích však byla jízda opravdovou radostí a příjemný byl i pohled na spotřebu, kdy se dalo dostat pod pět litrů a i při svižnější jízdě se ukazatel pohyboval okolo šesti litrů.

A radostné okamžiky pokračují i v momentě, kdy člověk nahlédne do ceníku. Základní verze ve výbavě Comfort s motorem o objemu 1,8 litru startuje na částce 859 900 korun a dvoulitr na částce 989 900 korun. Nicméně Toyota si pro nakopnutí prodejů připravila akční ceník, ve kterém je novinka nabízena již za 734 900 korun. Při využití výkupu stávajícího vozu lze cenu srazit dokonce až na 699 900 korun.