Pavel a Čaputová vzali do letadla slovinskou kolegyni, ze summitu poletí i s rakouskou hlavou státu

Český nejvyšší představitel Petr Pavel a slovenská prezidentka Zuzana Čaputová před zhruba dvěma týdny překvapili, když se vypravili na Ukrajinu společně vlakem. Zprvu přísně utajovaná cesta byl začátkem něčeho, co by se klidně dalo nazvat spolucestováním.

Ne snad, že by Pavel s Čaputovou neměli s kým jezdit na dovolenou a sháněli si parťáky. Ovšem rozhodli se, že takové cestování je skvělé nejen proto, aby se mohli po politické stránce vzájemně sladit. Společená cesta měla mít také symbolický význam, a to ten, že hlavy států, které dřív tvořily jeden, dokážou mít opravdu dobré sousedské vztahy.

Společné cestování má ale i další výhody. Ty platí zejména pro letání. Pavel s Čaputovou tak na současný summit Rady Evropy do hlavního města Islandu vyrazili opět společně, tentokrát k tomu však využili letadlo slovenské prezidentky. „Je to úspora finančních prostředků a za jedno letadlo ušetříme také uhlíkovou stopu,“ uvedl Pavel a podobně se na svém twitteru vyjádřila i sama Čaputová. ČTK uvádí, že oba prezidenti se na společném cestování dohodli hned po nástupu Pavla do úřadu, tedy letos v březnu.

Naše druhá společná cesta se @ZuzanaCaputova vede na Island, kde se účastníme summitu Rady Evropy. pic.twitter.com/hWqicqSGAI — Petr Pavel (@prezidentpavel) May 16, 2023

Tentokrát se ale ke dvojici přidala také slovinská prezidentka Nataša Pircová Musarová. Cestou zpátky se prezidentským speciálem proletí i rakouský prezident Alexander Van der Bellen a moldavská prezidentka Maia Sanduová.

A tak zatímco pro jednotlivé státy platí, že jejich vysocí ústavní činitelé nesmějí létat společně, aby vždy zbyl někdo, kdo bude moci zemi vést, na což významně ukázala tragédie polského speciálu ve Smolensku, společné cestování prezidentů napříč evropskými zeměmi se – zdá se – stává novým standardem. Respektive klimatická a finanční krize k tomu přímo vybízí.

„Je to takový opravdový prezidentský speciál,“ uvedla Čaputová s tím, že příště je v plánu, že se ona sveze s českým protějškem. To bude pravděpodobně velmi brzy. Hlavy sousedních států totiž mají společný program v červenci, a to na summitu NATO ve Vilniusu. Zda hodlají cestu rozšířit i na další evropské státníky, v tuto chvíli není jasné.

Pro Pavla a Čaputovou je cesta do Reykjavíku teprve druhou společnou. Spolucestování budou moci využívat minimálně do příštího roku. Tehdy vyprší Čaputové prezidentský mandát. Zda bude svou pozici obhajovat, není jasné. V březnu slovenská prezidentka uvedla, že to oznámí v řádu týdnů.