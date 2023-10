Pavel poprvé rozdal vyznamenání. Dočkali se Schwarzenberg, Kubišová, sestra Mašínů i Jiří Bartoška

Uložit 0

Po sedmi měsících a dvaceti dnech ve funkci udělil prezident Petr Pavel poprvé státní vyznamenání. Na rozdíl od minulých let, kdy o nich rozhodoval Miloš Zeman se svými spolupracovníky, ceremonii tentokrát neprovázely žádné kontroverze. Medaile si odneslo více než šest desítek lidí včetně exministra zahraničí Karla Schwarzenberga, hudebníka Vladimíra Mišíka, který ji v minulosti odmítl převzít z rukou Pavlova předchůdce, bývalého premiéra Petra Pitharta, šéfa karlovarského festivalu Jiřího Bartošky nebo horolezce Radka Jaroše.

Nejvyšším státním vyznamenáním je Řád Bílého lva, druhým je Řád Tomáše Garrigua Masaryka. Prezident uděluje také medaile Za hrdinství a Za zásluhy. Řád Bílého lva obdrželi bývalý předseda vlády a Senátu Petr Pithart, donedávna předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský a také Karel Schwarzenberg. Ten si vyznamenání nemohl ve Vladislavském sále Pražského hradu převzít osobně kvůli pobytu v nemocnici, zastoupil ho syn Jan.

Řád Tomáše Garrigua Masaryka prezident udělil katolickému knězi a filozofovi Tomáši Halíkovi či Zdeně Mašínové, sestře členů odbojové skupiny bratří Mašínů, které se v souladu se svými dřívějšími vyjádřeními rozhodl nevyznamenat. Řád TGM první třídy obdrželi také zpěvačka Marta Kubišová, in memoriam filozof Jan Sokol, spisovatel a bývalý politik Milan Uhde a lidskoprávní a politická aktivistka a signatářka Charty 77 Jarmila Stibicová.

Oceněna byla řada osobností ze světa kultury a vědy. Například dokumentaristka Olga Sommerová, cimrmanovský herec a básník Miloň Čepelka, prezident karlovarského filmového festivalu Jiří Bartoška, astrofyzik Jiří Grygar, operní pěvkyně Magdalena Kožená či herci Petr Kostka a Viktor Preiss. Vyznamenání se dočkal také výtvarník Petr Sís.

Češi mají podle hlavy státu mnoho důvodů ke zdravému sebevědomí, ač mají možná i kvůli složité novodobé historii někdy tendence se podceňovat, nevěřit ve vlastní schopnosti a ztrácet naději v lepší budoucnost.

„K pozitivnímu pohledu do budoucnosti nepřispívá válka, kterou proti Ukrajině vede Rusko, ani islamistický teror, na který musí reagovat Izrael. My však dnes máme to nejpevnější bezpečnostní ukotvení, jaké jsme kdy v naší historii měli,“ řekl Pavel. Nelze ale podle něj spoléhat jen na vnější záruky spojenců, bezpečnost musí Česko posilovat zejména vlastními silami.

Kuriozitou z projevu Petra Pavla, která rezonovala na sociálních sítích, byla prezidentova parafráze z filmového Batmana. Zmínil citaci Batmanova pomocníka Alfréda, který říkal, že člověk padá, aby znovu povstal. A to je prý i výzva a naděje pro českou společnost, která čelí hrozbám populismu a demokracie v ní stále není dostatečně zakořeněná jako na Západě.

S přispěním ČTK.