„Kdo měl na Jubilejní zemské výstavě v roce 1891 chuť na pivo, zcela jistě zamířil sem. Restauraci tu provozoval jako první známý pražský restauratér Václav Petzold,“ popisuje restauraci Bohemia web pražského Výstaviště. Bohemia je jedna z mála původních staveb v jeho areálu, kde stojí hned vedle Průmyslového paláce. Původně šlo o pavilon plzeňského měšťanského pivovaru, teď bude opravená budova sloužit především eventům.

Bohemia fungovala jako restaurační provoz ještě mnoho let poté, co většina výstavních prostorů skončila rozbalená na prvočástice. Být tady musel být zážitek. Bohemia prý měla pověst luxusního sálu, kde se scházela pražská smetánka, ta se ale postupně vytratila a restaurace začala chátrat, až provoz skončil úplně. Posledních dvacet let se budova rozpadala. Zachránila ji dlouho chystaná rekonstrukce, která se dokončila na sklonku minulého roku.

„Jedna z nejhezčích budov na Výstavišti byla téměř čtvrtstoletí opuštěná, chátrala a málokdo si pamatoval, jak krásná stavba to vlastně byla. Město se marně pokoušelo o její rekonstrukci už od roku 2006,“ líčí končící náměstek pražského primátora pro finance Pavel Vyhnánek.

Na plné využití staronové chlouby si ale budou muset Pražané ještě počkat. Zamýšlený provoz se tu rozjede teprve tehdy, až se dokončí i oprava Průmyslového paláce. Replika shořeného levého křídla by měla být hotova snad v roce 2024.

Foto: Výstaviště/Jiří Šebek Budova unikla demolici

Restaurace v pravém slova smyslu už tady ale nebude. Budova by měla nově sloužit konferencím včetně těch tiskových, banketům, výstavám a vernisážím nebo módním přehlídkám. Město je ale připraveno Bohemii také pronajímat pro privátní akce včetně svateb.

„Možností nabízí budova mnoho a má dostatečně velké zázemí. Provoz v následujících letech bude ovlivněn rekonstrukcí Průmyslového paláce. Jakmile bude dokončena, možná se nabídne i varianta otevřít gastronomické zázemí veřejnosti, což stavební práce nyní neumožňují,“ uvádí Vyhnánek.

Kapacita budovy je dohromady 160 osob, přičemž do hlavního sálu se jich vejde 80. Bar může obývat dalších 24 lidí, k dispozici jsou rovněž dva salonky, které pojmou 28 osob. Celková výměra je 703 metrů čtverečních a je tu také terasa. Byť historie budovy sahá do devatenáctého století, po rekonstrukci disponuje moderním vybavením.

Nechybí tu ani audio a video technika, z teras jsou bezbariérové vstupy. V zázemí je také kuchyně pro případný catering, druhá je v patře, kdyby se na místě konaly dvě akce najednou.

Neorenesanční stavba byla pro Jubilejní zemskou výstavu podle návrhu architekta Františka Buldry. Její rekonstrukce za bezmála 90 milionů korun byla poměrně náročná. „Zachovány byly prakticky jen obvodové zdi, střechy zázemí a věžiček,“ sdělil předseda představenstva Výstaviště Tomáš Hübl. Obnovu měla na starosti architektonická kancelář SGL Projekt.

Foto: Výstaviště/Jiří Šebek Budova je nyní bezbariérová a k dispozici je moderní technika

Nepodařilo se zachránit krov, u kterého hrozilo zřícení, v rámci rekonstrukce se proto vytvořila jeho přesná kopie. Nedochovaly se ani původní dveře, okna pak jen zčásti. Při rekonstrukci se také odkrylo jedno původní okno, které pak posloužilo pro výrobu těch nových, stejně jako pro výběr jejich barvy. Objevily se i zbytky břidlicové střechy, které rovněž zafungovaly jako vzor.

Oprava Bohemie je jen jednou z několika akcí na pražském Výstavišti. Dokončila se rekonstrukce objektů Pražan a Rychta. Oba byly kdysi restaurací, Rychta ale nově slouží jako prostor pro trávení volného času dětí i dospělých. Opravovat se začaly i pavilony obklopující Křižíkovu fontánu, přičemž hotovo by mělo být letos na podzim. V září by se mělo otevřít zrekonstruované Lapidárium Národního muzea, které ukrývá expozici cenných barevných soch.

Na přelomu roku se počítá také s dokončeným Divadlem Spirála – kruhový sál zničily povodně, nově by v něm měl být prostor pro divadelní představení, koncerty i společenské akce. Divadlo, ve kterém se hrál muzikál Jesus Christ Superstar, uniklo demolici. Vše by pak mělo být zakončené opraveným Průmyslovým palácem, který bude mít po letech opět obě křídla kompletní.