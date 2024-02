Péče o Doom i zahradu. Slavnou střílečku si po těhotenském testu, traktoru a bakteriích zahrajete i na sekačce

Uložit 0

Značku Husqvarna nejspíš znáte jako výrobce zahradní techniky. Nově vám ale usnadní péči o Doom i zahradu. Švédská společnost své robotické sekačky na trávu obohatí o aktualizaci, která k řídicímu softwaru přidá možnost hrát kultovní střílečku z roku 1993. Kromě posekaného trávníku si tak užijete i rozsekané zplozence pekel.

Hry před třiceti lety měly – logicky – mnohem nižší hardwarové nároky než dnes. Ale že je měly až tak malé, že si i ty největší tehdejší hity pustíte třeba na kalkulačce? No, měly. Vezměte si takový Doom. Démonický císař všech stříleček z pohledu první osoby opanoval snad všechna představitelná (i nepředstavitelná) zařízení. Od dubna si ho po aktualizaci softwaru zahrají i čeští majitelé robotických sekaček Husqvarna.

Tuhle podivnou, ale úsměvnou spolupráci herní firmy Bethesda, pod níž dnes tvůrci Doomu patří, a Husqvarny měli hardcore fanoušci slavné střílečky možnost okusit už v prosinci. Na akci Dreamhack Winter 2023 proběhl mimo jiné turnaj v Doomu hraném právě na sekačkách. V soubojích jeden na jednoho účastníci tak dlouho kroutili ovládacím kolečkem na zahradním pomocníkovi, dokud se nepokosili.

Nyní se kuriózní možnost dostane i k širší veřejnosti – i když kdovíjak široké rozhodně ne. Cena modelu Nera, pro který je Doom určený, vystřeluje vysoko nad padesát tisíc korun. Hra má být navíc dostupná jen do září. Nicméně pokud vám dávka retro akce na malém displeji sekačky za cenu solidního herního PC nestojí, třeba by vás zlákaly jiné a neméně podivné způsoby, jak Doom hrát. Sekačka je mezi nimi vlastně ještě docela normální.

Jen pár týdnů nazpátek využila pro hraní Doomu studentka Lauren Ramlanová z MIT bakterie E. coli. Ty byly speciálně upravené fluorescentním proteinem, aby vytvořily miniaturní displej. A právě na něm mladá vědkyně vyzkoušela i Doom. Má to nicméně poměrně velký háček v podobě obnovovací frekvence obrazu. Biologický systém vykreslí asi tak tři snímky za den. Celá hra by trvala stovky let.

Yesterday I had a lot of retweets and reddit posts and such for playing Doom on a pregnancy test.

But as I explained then, it wasn’t really PLAYING on a pregnancy test, it was just a video being played back, not an interactive game.

Well, now it is. It’s Pregnancy Test Doom! pic.twitter.com/Nrjyq07EVv

— foone🏳️‍⚧️ (@Foone) September 7, 2020