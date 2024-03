Být šik jako Dwayne Johnson? Ráno 90 vteřin u zrcadla, kokosová sprcha, balzám na kérky a tequila

Uložit 0

Od pohledu je to tvrďák, u kterého byste si možná řekli, že to poslední, co by řešil, je péče o pleť. Ale ne, Dwayne Johnson naopak na pánskou kosmetiku nedá dopustit a chce naučit všechny muže, aby si udělali podobnou rutinu, jakou se prezentuje on. A pokud do vašeho jakéhokoliv denního harmonogramu patří i sklenička dobrého pití, jen dobře – dlouhé roky se totiž slavný The Rock zkrášloval i zevnitř pomocí tequily, ke které má teď obzvlášť velmi silný vztah, protože mu může vydělat miliardy.

Dwayne Johnson o sobě dává vědět pravidelně. Pokud zrovna nehraje ve filmu, ohlásí třeba velkolepý návrat k zábavnímu sportu, pro který se narodil. Nebo rozjede nové podnikání. Ostatně jako teď, když na trh vypustil svou značku kosmetiky, se kterou chce cílit hlavně na muže. „V průběhu let jsem si uvědomil, že mě chlapi stále tahají stranou a baví se se mnou o péči o pleť,“ řekl jednapadesátiletý herec a wrestler.

Jeho kosmetická řada nese název Papatui a přichází s dvanácti nejrůznějšími produkty rozdělenými do tří hlavních kategorií, na kterých měl Johnson se svým týmem a odborníky na péči o pleť pracovat čtyři roky. Na štítcích se dočtete, jak je všechno organické, veganské, bez sulfátů, cruelty-free a podobně. To už je v dnešní době prakticky povinnost. Klíč k úspěchu je ale schovaný někde jinde.

Papatui se má stát jakýmsi Johnsonovým manuálem, kterým by se pánové měli řídit, pokud chtějí vypadat minimálně stejně dobře jako on. „Byl jsem sotva pětiletý pankáč a sledoval mého dědečka, mého hrdinu. Byl hezký, měl krásnou pleť, chodil upravený, vždycky neuvěřitelně voněl, všichni ho milovali a vážili si ho. A byl i pekelně drsný, což je vlastnost, kterou mi zjevně nepředal.“

Foto: Papatui Sortiment značka Papatui

Proces podle Johnsonových zvyklostí začíná hned ráno, takzvanou devadesátivteřinovkou před zrcadlem po probuzení. A jsou k tomu potřeba čtyři základní produkty. Tím prvním je hydratační obličejový cleanser, který má pleť vyčistit. Poté jde na věc toner s kyselinou glykolovou, jenž mimo jiné minimalizuje póry. Po něm přichází na řadu takzvaný moisturizer pro vyživení. Na závěr se použije oční gel.

Pak se jde do sprchy, což je fáze číslo dvě. Takže sprchový gel (potažmo tuhé mýdlo), šampon a kondicionér. Ne nutně v tomto pořadí. Pokud ale chcete jako The Rock vonět, použijete především vůně santalového dřeva a kokosu, jak sám v rámci Papatui doporučuje.

Ve stejných vůních nabízí i tuhé deodoranty a antiperspiranty, které se aplikují poté, co ze sprchy nebo vany vylezete. V případě suché pokožky dáte tělový krém.

A protože má Johnson na těle dvanáct tetování, myslel samozřejmě i na jejich ochranu. A tak navrhl sadu balzámů, díky kterým by se „inkoustová pokožka“ měla vyživit a rozjasnit. Pak už můžete vyrazit na natáčení dalšího blockbusteru, případně mezi provazy věhlasné wrestlerské organizace WWE. Nebo třeba na MHD směrem do kanceláře. Jestli ale chcete být opravdu jako The Rock, možná tam pošlete ještě jednu drobnost…

Když se Dwayna Johnsona v roce 2017 ptala jedna jeho fanynka na Twitteru na jeho takzvanou skincare routine, zmínil, že vedle produktů od značek jako Neutrogena nebo Lancer si ještě často dává tequilu. „Ne na pleť, ale dovnitř,“ ubezpečil všechny své sledující.

A zřejmě mu oblíbený destilát přirostl k srdci natolik, že s ním začal dělat byznys. Před čtyřmi lety proto spoluzaložil značku Teremana – a rychle se s ní začal těšit z úspěchu.

Foto: Teremana Dwayne Johnson s tequilou Teremana

Poté, co na její příchod nalákal tím, že ji otevíral během živých přenosů na Instagramu, prodeje za první rok od uvedení na trh přesáhly hranici 3,6 milionu lahví, a to jen v Severní Americe a Mexiku, kde byla oficiálně dostupná. V roce 2021 objem zdvojnásobil, o rok později dostal investici od tvůrce likéru Jägermeister, přičemž předloni dosáhl milionu prodaných krabic, respektive dvanácti milionů flašek. A zdá se, že popularita Teremany neutichá.

Před pár týdny se Teremana stala partnerem baseballového týmu Texas Rangers a odhaduje se, že má hodnotu až 3,5 miliardy dolarů. Je tedy dost možné, že kdyby Johnson svůj podíl v tequile prodal, stane se dolarovým miliardářem (podle Forbesu jeho jmění dosahuje zatím 270 milionů dolarů), ačkoliv se přesně neví, kolik procent ve firmě drží. Otázkou také je, zda by částka mohla překonat příjmy ze značek, které mají zpěvák Sammy Hagar (tequila), zápasník Conor McGregor (whisky) nebo herec George Clooney (tequila)…