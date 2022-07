Pelješac na dosah ruky. Chorvaté dnes otevírají most, který zrychlí cestování po Jadranu

Aby lidé přijíždějící ze severu země mohli vjet na chorvatský poloostrov Pelješac či dál na jih země, musí v rámci jadranské magistrály překonat malé území spadající pod Bosnu a Hercegovinu. Znamená to tedy nutnost hned dvakrát překonat hraniční přechod a především v sezóně si vystát dlouhou frontu. S dnešním dnem je ovšem těmto komplikacím konec. Chorvaté totiž večer s velkou slávou otevírají most, který propojí severní část poloostrova s pevninou.

Politická elita země i celé Evropy, ohňostroj a supersport domácí značky Rimac, to všechno bude možné sledovat během dnešního slavnostního otevírání mostu, který Chorvatům vytrhne velký trn z paty.

Pokud jste někdy cestovali právě na Pelješac, případně po jadranské magistrále dále na jih až do Dubrovníku, víte, že tato část Chorvatska je od zbytku země oddělena přibližně desetikilometrovým územím okolo města Neum. Toto území spadá pod Bosnu a Hercegovinu, pro kterou se zároveň jedná o jediný přístup k moři. Pro cestovatele je tedy nutné při putování na jih dvakrát překračovat hranice obou zemí, což může být zejména v letních měsících spojeno s nepříjemným čekáním.

Nepříjemně dlouho se čekalo i na řešení tohoto zapeklitého problému, který je v rámci Evropy ojedinělý. Chorvaté nad řešením přemýšleli již od získání své samostatnosti v roce 1991, přičemž mezi návrhy padlo i vybudování podzemního tunelu či dálnice skrze Bosnu. Nakonec však bylo rozhodnuto pro most na Pelješac, a přestože přípravné práce začaly již před deseti lety, z důvodu finanční náročnosti byl most dokončen až nyní.

Foto: Depositphotos Most má urychlit dopravu a pomoci přílivu turistů

Chorvaté využili možnosti sáhnout do evropské kasičky, přičemž evropské fondy pokryly až 85 % nákladů na výstavbu mostu zvaného Pelješki most. Jeho výstavbu si vzali na starosti Číňané, konkrétně čínská společnost China Road and Bridge Corporation, která jako vůbec první čínská stavební společnost uspěla v tendru EU.

To je také důvod, proč by se k dnešnímu slavnostnímu otevření mostu dlouhého 2,4 kilometru a vysokého až 55 metrů měl alespoň na dálku připojit také čínský premiér Li Kche-čchiang. Z výrazných politických tváří, které otevření mostu doprovodí, by jej měla doplnit například i šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová, chybět samozřejmě nebude chorvatský premiér Andrej Plenkovič, prezident Zoran Milanovič a další významné osobnosti chorvatské vlády.

Událost by však neměla být jen o nudných politických proslovech, ale i velkou podívanou. Jako první má totiž na most vyjet vlajková loď chorvatské automobilky Rimac, potažmo celého chorvatského automobilového průmyslu, elektrický supersport Rimac Nevera. Jedná se o dílo týmu Mateho Rimaca, který má se svou společnosti globální ambice.

V momentě, kdy Nevera začne most překonávat z pevninské strany, vyjede z pelješacké strany chorvatský automobilový závodník Niko Pulič. Jízda vozů bude doprovázena ohňostrojem a motocykly místní policie. Pod mostem by navíc měla proplouvat plavidla nesoucí pochodně. Celá podívaná bude ukončena státní hymnou, jež oficiálně zahájí provoz mostu, který má svůj pevninský konec u obce Komarna a na poloostrově končí u obce Brijesta.

Místní, ale i turisté budou moci novou komunikaci využívat zdarma, přičemž pro osobní automobily bude průjezdný ihned, autobusům a nákladním vozům se otevře v půli srpna. Most by měl zkrátit cestování na pevninu o desítky minut a také do oblasti přilákat více turistů. To je také důvod, proč bude na otevření mostu navazovat otevírání nových infrastruktur, které zajistí plynulý provoz po celém poloostrově. Budou mezi nimi další mosty, tunely, ale například i obchvat města Ston ležícího v místech, kde se poloostrov spojuje s pevninou.